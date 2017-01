Spintires: Off-Road Truck Simulator bei uns im Test

Spintires ist am 16. Juni 2014 via Steam erschienen und es ist eine Fahrzeugsimulation. Im Grunde genommen kein Spiel deshalb fällt es zu Bewerten sehr schwer aus. Aber da wir Zocker sind und Spiele bewerten sollen, ziehen wir das jetzt durch.

Nervfakor 1:

Beim Start von Spintires fängt der Schlamassel schon an. Das Intro laggt und stottert vor sich hin. Was für ein Spieleinstieg. Schon beginnt die Nervkurve zu steigen und Entwickler OOVEE sollte dringend Patchen. Im Spiel selbst ist davon nichts zu merken, sehr dubios. Spintires bietet einen Single- sowie Multiplayer Modus mit 5 Karten. Ihr könnt mit Casual oder Hardcore zwischen zwei Schwierigkeitsgraden wählen. Hier bemerkt man den Simulationsanspruch der Entwickler, selbst Casual ist schon ziemlich knackig.

Nervfaktor 2:

Der Multiplayer war noch wie leergefegt, dass könnte sich aber noch ändern falls es noch Käufer geben sollte. Zusätzlich hat der Multiplayer ein gewaltiges Problem er stürzt permanent ab, an ein Onlineerlebnis ist aktuell nicht zu denken – auch hier dringend Patchen.

Nervfaktor 3:

Das Tutorial ist einfach nur übel und schlecht designt, bis man sich hier zurechtfindet vergehen schon mal ein paar Minuten – geradezu unglaublich wie Spintires alles falsch macht was man nur falsch machen kann. Der Sound – was soll man dazu sagen? Es gibt minimalistische Motorentöne die so männlich klingen wie ein verstopfter Fön und Musik ist sowieso keine vorhanden. Aber dafür könnt ihr euch mit der unglaublich hässlichen Grafik ablenken so etwas sieht man selten.

Nervfaktor 4:

Das Gameplay von Spintires ist einfach unglaublich langsam, fad, langatmig und unübersichtlich. Es gibt zum Beispiel total spannende Aufgaben wie: Bring acht Ladungen Holz von hier nach dort – wow einfach episch. Die Minimap stellt eine gute Hilfe dar, auf dieser könnt ihr eure Route planen, zumindest wenn ihr den Abstand der Wegpunkte auf der Minimap sehr, sehr gering haltet funktioniert diese sogar.

Unsere Wertung 36 %