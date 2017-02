So war das The LEGO Batman Movie-Event

Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von „Domi’s Deutschlandreise“. Vor kurzem gab es meinen Reise-Bericht für die Stadt der Weißwurst, besser bekannt als München. Heute geht unsere spannende Reise mit der Hansestadt Hamburg wei-… Okay, Spaß beiseite. Ich war für euch in Hamburg, bei Warner Bros Interactive, und durfte mir vorab den neuen The LEGO Batman Movie und das dazugehörige LEGO Dimensions Story-Pack anschauen. Außerdem konnte ich kurz mit einem der Entwickler von TT Games quatschen. Wie das alles so war? Das erfahrt ihr in diesem kleinen Bericht. Viel Spaß!

Das kleine aber sehr schöne Event war in drei Abschnitte aufgeteilt. Der erste Teil bestand einfach nur aus der Vorführung des Films, der zweite bestand aus einem kleinen Let’s Play von Mark Warburton, seines Zeichens Associate Producer von TT Games. Der dritte Teil bestand aus einer freien Hands-On-Phase, in der wir das erste Level des The LEGO Batman Movie Story-Packs von LEGO Dimensions spielen durften. Wer meinen Beitrag zum Nintendo Switch-Event in München gelesen hat, weiß, dass es auch hier wieder schön nach der Reihenfolge der Geschehnisse ablaufen wird. Also geht’s los mit einer kleinen Review zum Film.

Was taugt der The LEGO Batman Movie?

Die große Angst von vielen Leuten war wahrscheinlich, dass LEGO mit ihrem nächste Film nicht wieder an die Qualität von The LEGO Movie herankommen würden. Ich muss zugeben – Ich war auch recht skeptisch, doch ich kann jeden beruhigen dem es ähnlich ging. The LEGO Batman Movie ist wirklich ein kleines Meisterwerk – zumindest für uns Nerds. Doch immer der Reihe nach. Um was geht es überhaupt in Batmans neuem Abenteuer? Die Story ist ebenso simpel, wie raffiniert: Nachdem der Joker wieder einmal daran scheitert Batman zu besiegen, lässt der Clown sich, zusammen mit allen anderen Superschurken Gothams, freiwillig verhaften. Danach ändert sich so ziemlich alles in Batmans Leben. Wen soll er jetzt noch bekämpfen? Was soll er den ganzen Tag über machen? Plant der Joker vielleicht irgendwas? Und wer zum Teufel ist dieser Junge der behauptet Batmans Sohn zu sein?

All diese Fragen gilt es zu beantworten. Was zunächst bierernst klingt und glatt aus einem „echten“ Batman-Comic stammen könnte, entpuppt sich jedoch zu einer Art liebevoller Parodie der Hauptfigur. Ein toller Vergleich ist auch der aktuelle Deadpool-Film der letztes Jahr im Kino lief.

Ein rappender Batman?

Batman ist in all seinen Eigenschaften komplett überzogen und einfach nur unfassbar witzig. So kann es zum Beispiel durchaus passieren, dass der dunkle Ritter seine eigene Musik zum Kampf mitbringt, seine Fans mit einer Merchandise-Kanone beschießt oder einfach mal anfängt loszurappen.

Wer jetzt denkt, der Film sei nur etwas für Kinder liegt aber auch falsch. Während der The LEGO Movie noch etwas für die ganze Familie war, ist The LEGO Batman Movie eher ein Film für Nerds und Liebhaber geworden. Weil er einfach bis oben hin voll mit schönen Anspielungen und interessanten Varianten von bekannten Charaktern ist. Natürlich kommen auch die jungen Fans auf ihre Kosten. Aber die komplette Erfahrung kommt nur dann zu Stande, wenn man sich einigermaßen mit dem Batman- und DC-Universum auskennt. Mein komplettes Fazit zum Film gibt es dann am Ende des Beitrags.

Vom Entwickler kommentiertes Gameplay

Nachdem der grandiose Film vorbei war, wurde im Kinosaal ein Fernseher, samt Playstation 4 und LEGO Dimensions-Station aufgebaut. Dann ging es endlich um das Spiel. Und wer könnte einem besser etwas über ein Spiel erzählen, als jemand der selbst daran gearbeitet hat? Richtig, niemand! Deshalb betrat Mark Warburton den Raum. Mark ist Associate Producer bei TT Games, die bereits seit Jahren die LEGO-Games entwickeln. Der Herr startete dann die erste Mission des Story-Packs und erzählte uns einiges zum Entwicklungsprozess.

Er erzählte zum Beispiel, dass die Entwickler sehr sehr eng mit den Machern des Films zusammen arbeiten konnten und ganz ehrlich? Man merkte es an jeder Ecke. Im Prinzip spielt man im Story Pack die gesamte Story des Filmes nach. Die Geschichte wird, wie üblich, durch schicke Zwischensequenzen erzählt. Diese sind echt gut gelungen und geben wirklich gut den Film wieder. Wer also den Film erst nach dem Zocken anschauen möchte sei gewarnt. Es macht deutlich mehr Sinn, das Story Pack nach dem Kinobesuch anzuschmeißen.

Das Story Pack, welches für 39,99€ erhältlich ist, bringt neben den schicken Miniatur-Ausgaben von Robin, Batgirl, dem Batwing und dem Batcomputer, für euer Dimensions-Pad, auch ein paar coole neue Features mit sich. So kann man zum Beispiel Batmans, aus den Arkham-Spielen bekannten, Detective-Mode aktivieren, indem man seine Spielfigur auf ein leuchtendes Feld stellt. Das wirklich coolste, neue Feature ist aber die Einbindung des restlichen LEGO Dimensions-Universum. Im ersten Level vom The LEGO Batman Movie, kann man gewisse Aufgaben nur lösen, wenn man sich Hilfe aus einer anderen Dimension holt. So holt man sich, unter anderem, einen Dino zur Hilfe, der dann Poison Ivy für uns angreift und ihr eins ihrer Herzen abzieht. Wie das in den restlichen Leveln umgesetzt wurde, kann ich leider nicht beurteilen aber die Idee ist auf jeden Fall klasse!

Mein Fazit

Huiui, was ein Tag. Ich bin ehrlich gesagt mit recht hohen Erwartungen an den Film gegangen. Das lag natürlich auch am schönen The LEGO Movie aber vor allem an den echt witzigen Trailern und an meiner Liebe zu der Figur. Doch schon als der Film startete, das Warner Bros-Logo erschien und Batman anfing das alles zu kommentieren, war mir klar, dass der Film genau so wird, wie ich es mir erhofft hatte. Der Film ist richtig gut geworden und bevor ich mich immer wieder wiederhole, belasse ich es einfach bei dieser Aussage. Das dazugehörige Dimensions-Set ist ebenfalls gut, wer auf die LEGO-Spiele steht und mit Batman was anfangen kann, wird auch hier wieder auf seine Kosten kommen.

The LEGO Batman Movie läuft seit dem 09. Februar in den deutschen Kinos, das LEGO Dimensions-Story Pack ist seit heute erhältlich. Hier gibts noch ein kleines Video mit ein paar Szenen aus dem Spiel.