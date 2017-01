So war das Nintendo Switch Preview-Event

Seit der offiziellen Vorstellung der Nintendo Switch wurde extrem viel diskutiert. „Ist das Prinzip sinnvoll? Kann das Line-Up zum Launch überzeugen? Und ist der Preis wirklich gerechtfertigt?“. Um nur ein paar Punkte zu nennen. Wir waren in München um uns die Konsole etwas genauer anzuschauen, Sie ein bisschen auszuprobieren und den Antworten auf einige Fragen näher zu kommen. Hier ist unser Bericht zum Nintendo Switch Preview-Event. Viel Spaß!

Nach einer langen Zugfahrt und einer kleinen Hetzjagd durch die Münchner Innenstadt, waren wir endlich vor Ort. Wir bekamen unsere Laufzettel und los ging der Spaß. In zwei geräumigen Hallen, waren viele verschiedene Stände aufgebaut, an denen man diverse Switch-Titel anzocken konnte. Wir werden hier die Spiele in der Reihenfolge abhandeln, in der wir sie angespielt haben. Also starten wir gleich mit einem der größten, wenn nicht sogar dem größten Titel der zum Launch der Konsole erscheint: The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Den Anfang macht das neue Zelda

Wir nutzten die ersten Minuten auf dem Event, als es noch nicht so voll war, um an den Zelda-Stand zu gehen. Nach einer kurzen Einleitung ging es auch direkt los. Was folgte waren ca. 20 Minuten purer Spielspaß. Breath of the Wild setzt den Spieler in eine komplett erkundbare Welt. Ohne Equipment und ohne große Erklärungen. Wir müssen uns selbst zurecht finden. Dabei erinnert das Gameplay an eine Mischung aus den klassischen Zelda-Spielen und – auch wenn es vielleicht blöd klingt – den Survival-Elementen eines Minecrafts. Wir müssen Essen suchen und gegebenenfalls zubereiten, wir müssen taktisch an Kämpfe herangehen und dabei eine wirklich große Welt erkunden.

Das Gameplay funktionierte in unserer Spielzeit wirklich extrem gut und machte Lust auf mehr. Auch die Grafik war eine Augenweide. Der Comic-Look passt erstaunlich gut und ist ziemlich ordentlich umgesetzt. Doch trotz all dem Lob gibt es natürlich auch etwas kritischere Fragen die uns nach der Spielzeit durch den Kopf schießen. Schafft man es das Spiel lange interessant zu halten? Oder geht der Spielspaß schnell flöten? Ist die Story motivierend und kann sie an alte Klassiker wie Ocarina Of Time anknüpfen? Das alles sind Fragen, die wir leider erst nach dem Release beantworten können, jedoch sind wir tatsächlich relativ zuversichtlich.

Nach 20 wirklich schönen Minuten in Hyrule, ging es weiter zu einem etwas weniger spektakulären Spiel: Super Mario Kart 8 Deluxe.

Mario Kart macht auch auf der Switch eine gute Figur

Die Grafik ist nochmal einen kleinen Ticken besser als auf der WiiU und das Gameplay ist gut auf die neuen Controller angepasst worden. Mario Kart 8 Deluxe ist also auch auf Nintendos neuester Konsole ein echter Hit und war auch zurecht eins der meistgespielten Spiele auf dem Event. Das wirklich interessante an dem Titel waren jedoch die verschiedenen Möglichkeiten es zu spielen. Man konnte es zu zweit mit dem Pro-Controller oder mit den Joy-Cons auf einem Fernseher spielen, man konnte es im Handheld-Modus alleine oder sogar zu zweit spielen. Mir hat es tatsächlich am besten im Handheld-Modus gefallen. Das hatte wirklich was und erinnerte mich an meine alte PSP – nur in besser.

Generell lässt sich über den Handheld-Modus sagen, dass das Display gestochen scharf, wirklich hochwertig ist und die Konsole fühlt sich nicht billig an. Was ich relativ schade finde, ist dass wir den Switch-Aspekt nicht selber ausprobieren durften. Ich hätte gerne einmal gesehen, wie Konsole zum Handheld umfunktioniert wird. Egal, dazu später mehr. Super Mario Kart 8 Deluxe ist, wer hätte es gedacht, ein tolles Spiel und nutzt die verschiedenen Modi der Konsole gut. Nach unserer ersten, von sehr vielen, Runde gingen wir weiter zu den 1-2-Switch Ständen

Mini-Spiele mit sozialem Aspekt? Wieso nicht!

In den Hallen waren sechs der Mini-Spiele von 1-2-Switch aufgebaut. Darunter war das Kühe-melken, der Revolver-Showdown, das Safe-Knacken, ein Tanz-Spiel, eine Samurai-Übung und eine Spiel bei dem man erfühlen musste, wieviele Kugeln sich in einer Box befinden. Vorneweg kann man sagen, dass alle Spiele wirklich unterhaltsam waren. Es bleibt nur abzuwarten, ob die restlichen Spiele ebenfalls das Niveau halten können und ob es auch das ein oder andere „längere“ Mini-Spiel gibt. Etwas in Richtung Bowling auf der Wii, das länger als nur zwei Minuten beschäftigt. Doch da kann man Nintendo, glaube ich, vertrauen, da sie über genug Erfahrung in diesem Bereich verfügen sollten.

Einen interessanten und erwähnenswerten Kniff haben die Mini-Spiele jedoch noch parat. Denn Nintendo möchte mit 1-2-Switch auch etwas für unser soziales Miteinander tun und hat alle Spiele darauf ausgelegt, dass wir unseren „Gegner“ anschauen, während wir spielen. Die Idee ist auf jeden Fall cool und sorgte auch auf dem Event für den ein oder anderen zusätzlichen Lacher. Als nächstes ging es in den Farbenkrieg mit Splatoon 2.

Genauso spaßig, wie bunt!

Und damit sind wir auch schon bei einem meiner persönlichen Highlights! Ich muss zugeben, dass ich den ersten Teil nie gespielt aber mich direkt in den zweiten verliebt habe. Splatoon 2 vereint einfaches Shooter-Gameplay mit einer familienfreundlichen und leicht zugängigen Spielidee und sorgte auf dem Event für hitzige Teamfights. Man konnte das Spiel sowohl im Handheld-Modus als auch auf einem TV zocken und es funktionierte auf beidem erstklassig. Vor ein paar Tagen sagte mir der Name nicht viel und jetzt ist das Spiel, für mich, bereits ein Kaufgrund für die Konsole. Für Fans des ersten Teils dürfte es wohl ebenfalls einer sein. Hier kann man auch mal anmerken, dass das Gameplay mit den neuen Joy-Cons und auch dem Pro-Controller sehr gut von der Hand geht. Beides liegt super in der Hand und ist keineswegs gewöhnungsbedürftig. Als nächstes stand ein weiteres Motion-Control-Spiel auf dem Plan, nämlich Arms.

Mehr als nur ein Prügel-Spiel

Für Arms nehmen wir je einen Joy-Con in jede Hand und prügeln uns, natürlich nur virtuell, mit unserem Gegenspieler. Hierzu stehen uns verschiedene Arenen und natürlich Charaktere zur Verfügung, die allesamt unterschiedliche Spezialfähigkeiten besitzen und sich immer etwas anders spielen. Doch was sich zunächst nach einem einfachen Prügel-Spiel mit Motion-Control anhört, entpuppt sich als weitaus mehr. Sobald man sich etwas mit der Steuerung und seinem Charakter vertraut gemacht hat, wird jeder Kampf zu einem taktischen Reaktions-Spiel, bei dem derjenige gewinnt, der die Aktionen seines Gegners besser vorausschaut und entsprechend reagiert. In Arms stecken viele Möglichkeiten und auch einiges an Potenzial. Für mich definitiv eine der großen Überraschungen bis dahin. Bleibt nur abzuwarten, ob das Spiel lange motivieren kann und mehr als nur den Multiplayer bietet.

Zum Abschluss unserer virtuellen Rundreise durch die Hallen des Events, schauen wir uns eine Mischung aus mehreren Spielen an. Einige sind uns schon bekannt und andere sind neu.

A us Alt mach Neu!

In der hinteren Ecke der zweiten Halle waren einige Konsolen, mit verschiedenen Spielen aufgebaut. Den Anfang machte Just Dance 2017, natürlich eine auf die Switch angepasste Version. Direkt daneben konnte man Sonic Mania spielen. Eine aufbereitete Version des klassischen Sonic-Spiels, die sich sehr gut gespielt hat und gekonnt den alten Sonic-Charme versprühte. Danach kamen noch Skylanders Imaginators und Disgaea 5. Skylanders ist ein 1-zu-1 Port für die neue Konsole, deshalb gibt es darüber nicht allzu viel zu sagen. Disgaea 5 ist ebenfalls nur eine Neuauflage des 2015 erschienen Spiels, jedoch mit allen DLCs etc.

Das nächste interessante Spiel war Fast Remix, das sehr an WipeOut oder natürlich F-Zero erinnert und extrem viel Spaß gemacht hat. Die Rennen waren höchst spannend und transportierten ein tolles Geschwindigkeitsgefühl bei wunderschöner Grafik. Zum Schluss gab es noch das neue Bomberman, das man mit bis zu acht Spielern spielen kann und sogar zu viert schon echt lustig war und natürlich Ultra Street Fighter 2, das auch wieder eine Neuauflage ist. Man merkt hier, finde ich, dass Nintendo wirklich gemerkt hat, dass sie mit alten Marken und „Retro“-Titeln die Leute wieder catchen. Von mir aus können sie damit gerne weitermachen. Ich hätte zum Beispiel gerne eine Neuauflage von Turtles in Time, Nintendo! Haha.

So, das war auch eigentlich schon alles zu den Spielen. Zum Schluss gibt es einfach noch ein kleines Fazit zu dem Tag und auch zur neuen Nintendo Konsole.

Erwartungen übertroffen

Ich muss zugeben, ich war auch etwas skeptisch nach der Vorstellung der Konsole. Der Preis schreckte mich etwas ab und das ganze Switch-Prinzip warf auch einige Fragen bei mir auf. Doch nach diesem Event, ist vieles anders. Ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass das Line-Up zum Launch durchaus genügt und einiges an Potenzial und vor allem Spielspaß bereithält. Auch die Titel die im Laufe des nächsten Jahres erscheinen werden, sehen durchaus gut aus. Ich bin mir nur nicht sicher ob dieses ganze „rumgeswitche“ nicht der Lebensdauer der Konsole schadet. Das ließ sich ja leider nicht testen. Aber nun gut. Es war ein tolles Event, voll mit tollen Spielen, netten Menschen und schönen Erkenntnissen. Ich freue mich tatsächlich auf die Konsole und verabschiede mich, mit einem kleinen Video mit Aufnahmen von dem Event. Ich hoffe der Beitrag hat euch gefallen.

Es gibt noch einen kleinen Nachtrag! Und zwar wurde ein Interview mit Eiji Aonuma veröffentlicht. Er war als Überraschungsgast vor Ort.

Die Nintendo Switch erscheint am 03. März 2017. Habt ihr Lust drauf?