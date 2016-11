Small Radios Big Televisions bei uns im Test

Small Radios Big Televisions ist, laut dem Entwickler Fire Face, ein Point-and-Click-Adventure, das den Spieler in verschiedene Welten schickt, in denen wir diverse Physik-Rätsel lösen müssen, und ihm das Gefühl vermitteln soll, ein altes Kassetten-Tape zu hören. Ob ihnen das gelungen ist, erfahrt ihr in unserem Test. Viel Spaß!

Ohne einen verkörperten Charakter, schwebt der Spieler in der 2D-Ansicht durch große und komplexe Fabriken. Dort lösen wir mit verschiedenen Hilfsmitteln, verschiedene Rätsel, erkunden die Gebäude und verfolgen die Geschichte. Hier lassen sich auch bereits die ersten Schwachpunkte des Spiels feststellen. Zum einen sind die Rätsel nicht schwer genug und zum anderen sind die Ladezeiten zwischen den Räumen auf der Playstation 4 extrem lang, das stört und nimmt dem Spiel ein wenig den Flow. Ich, persönlich bin eigentlich kein knobel-affiner Mensch und stelle mich meistens dumm an, hier hatte ich jedoch so gut wie keine Probleme bei den Rätseln. Kein gutes Zeichen. Mithilfe von bestimmten Kristallen, kommt der Spieler an besondere Virtual-Reality-Kassetten. Mit diesen Kassetten tauchen wir ein, in verschiedenste Erinnerungen und bewegen uns durch Wälder, Flüsse und andere eindrucksvolle Landschaften.

Schwache Rätsel, schöne Story

Neben den Rätseln, bietet das Spiel natürlich noch eine kleine Story. Diese wird durch versteckte Notizen, kleine Hinweise und Zwischensequenzen erzählt. Letztere treten zwischen den Fabriken auf und zeigen ein Gespräch, zwischen zwei unbekannten Personen. Die Story und ihre Erzählung sind ziemlich interessant, jedoch leidet sie unter der relativ kurzen Spielzeit. Ich hätte gerne noch etwas mehr von der Story erfahren. Schade.

Ein Pluspunkt des Spiels ist die Atmosphäre. Diese wird hauptsächlich vom klasse Soundtrack getragen. Die von Owen Deery geschaffene Musik untermalt jede Situation nahezu perfekt. In Kombination mit der schönen Grafik, die nicht an schicken Effekten spart, entsteht hier eine wirkliche schöne Atmosphäre, die zum Spiel passt und ihm gut tut. Besonders die alternativen, surrealen Sequenzen sind gelungen und überzeugen durch fantastische Bilder.

Fazit

Small Radios Big Televisions ist ein hübscher kleiner Titel, mit einem wirklich sehr interessanten Setting. Das Erkunden der Gebäude macht Spaß, die Musik ist sehr passend und auch die Grafik ist hübsch genug um zu überzeugen. Leider sind die Rätsel nicht besonders anspruchsvoll und der Umfang des Spiels nicht sonderlich groß. Über die technischen Fehler kann ich getrost hinwegsehen. So bleibt Small Radios Big Televisions leider „nur“ ein kleiner aber spannender Titel für Zwischendurch.