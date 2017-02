Slime-san bei uns im Preview

Im April wird Slime-san via Steam für den PC erscheinen. So lange hatten wir aber keinen Bock darauf zu warten, also haben wir uns eine frühe Version geschnappt und machen mit dem Platformer ein Preview. Schwer und hässlich ist ja spätestens seit Super Meat Boy im Platformer-Genre angesagt also was kann hier schon schief gehen?

Wir sind der Schleim

In Slime-san und jetzt Achtung das kommt vollkommen überraschend, sind wir ein Schleimhaufen oder Schleimtropfen oder Slimer, der vergessen hat das er ein Geist ist und sich durch alles hindurch bewegen könnte? Egal, auf jeden Fall wurde unser schöner, grüner und vor allem ästhetischer Schleim von einem Wurm gefressen. Wir sind aber ein besonderer Schleim und haben keine Lust darauf von seiner Magensäure verdaut zu werden. Was liegt also näher als die Flucht aus dem gigantischen Wurm? Richtig, nichts!

Flieh vor der Säure

Jedes Level oder besser gesagt jeder Abschnitt dauert lediglich ein paar Sekunden. Daraus summiert sich dann eine Welt an deren Ende ein Bossgegner lauert. Ist Welt 1 “Excrement Fields” geschafft dürfen wir Welt 2 “Organ City” erobern und so geht es weiter bis wir alle 100 Level geschafft haben. Habt ihr Slime-San komplett beendet könnt ihr New-Game-Plus aktivieren und nochmals durchstarten. Das spielt sich dann aber komplett anders da hier 100 “neue” (anders kombinierte und zusammengestellte) Level geschafft werden wollen.

Die Flucht vor der Magensäure ist Allgegenwärtig. Startet ein Level haben wir ein paar Sekunden Vorsprung bevor sich die rote Sauce in Bewegung versetzt. Bei Slime-san sind Reflexe, schnelles Denken und punktgenaue Landungen gefragt. Sind zwei bis drei Level geschafft wirft euch das Spiel neue Herausforderungen vor die Füße.

Rot oder grün? Beide schlecht!

Wie ihr bereits erkannt habt ist Slime-san ein Pixelspiel welches mit fünf Farben aufwartet. All jenes Zeug das in Rot erstrahlt ist absolut und sofort tödlich. In grün gehaltene “Gegenstände” können neutral sein oder aber ebenfalls euren Schleim ins Verderben stürzen. Versuch macht klug, und ihr werdet verdammt schnell lernen was für euch gut ist. In jedem Level lässt sich zudem ein Apfel finden. Diesen solltet ihr nach Möglichkeit aufsammeln denn damit lässt sich der Schleim anpassen und wird somit zu eurem persönlichen Schleim. Wer wollte nicht schon immer Besitzer eines eigenen grünen Schleimtropfens sein?

Auf nach Slumptown

In dem Wurm gibt es aber noch weitere Überlebende, unser Schleim ist also nicht ganz allein. Wie der Shop, den ihr im oberen Screenshot erblickt, befinden sich etliche weitere in der Stadt Slumptown. Dort können wir unseren Schleim optisch anpassen, ihn gegen einen anderen Schleim – mit anderen Fähigkeiten austauschen oder wir gehen in die Spielhalle. Dort könnt ihr fünf Minigames freischalten die sogar im Couch-Koop gegeneinander gezockt werden können, darunter so begnadete Klassiker wie Ping Pong.

Zudem könnt ihr euch in der Stadt hammerharten Herausforderungen stellen. Diese sind mit einem knappen Zeitlimit versetzt und erfordern Perfektion, wenn man sie erfolgreich abschließen will. Sieht dann beispielsweise folgendermaßen aus:

Dash dich raus

Was wäre ein Schleim ohne seine besonderen Fähigkeiten? Somit verfügt auch unser Schleim neben dem Standardmanöver “Sprung” über weitere Spezialitäten. Zum einen können wir die Zeit kurzfristig verlangsamen und zum anderen uns mit einem Dash-Move blitzschnell aus der Gefahrenzone befreien. Das “Dashen” benötigt man auch um Kisten zu bewegen oder um brüchige Mauern zu durchbrechen. Ganz nebenbei können wir uns auch noch flüssiger machen, als es ein Schleim sowieso schon ist, und durch Ritzen hindurchgleiten.

Gesteuert wird wahlweise mit Controller oder Tastatur, wir empfehlen ersteres. Entwickelt wird das Spiel von Fabraz (Cannon Crasha, Planet Diver) und als Publisher ist Headup Games an Board. Der Platformer erscheint für den PC, Linux und MAC.

Fazit:

Slime-san sollten Fans von herausfordernden Platformern im Auge behalten. Die Optik stört mich persönlich nicht wirklich aber das 8-Bit-Soundgemetzel beginnt mit der Zeit zu nerven. Wie gut das man den Titel lautlos stellen kann und seine Playlist im Hintergrund starten kann. Mit puren Rock- und Metal-Tönen kommt gleich ein ganz anderes Spielgefühl auf und passender Rage Quitten lässt es sich dann auch.