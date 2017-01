Shin Megami Tensei IV: Apocalypse bei uns im Test

Pokémon mit Engeln und Dämonen? Könnt ihr haben. Quatsch, müsst ihr haben! Warum sich Shin Megami Tensei IV: Apocalypse trotz leichter Mängel zu den besten RPGs auf dem Nintendo 3DS zählen darf, lest ihr in unserem Test zur Monsterjagd mit Orientierungsschwäche.



Zum Tode verurteilt

Wir schreiben das Jahr 2038. Zweieinhalb Jahrzehnte nach dem großen Krieg der Götter, wird der Himmel über Tokio immer noch von einem riesigen Felsmassiv bedeckt. Das einstige Schutzschild vor den fatalen Angriffen, hat sich unlängst zur Bewährungsprobe für die letzten Überlebenden entwickelt. Im steten Dunkel, durchstreifen böswillige Engel und Dämonen die Straßen der einst so belebten Metropole.

Keine Grundlage für ein friedvolles Leben, weshalb sich die Überbleibsel der menschlichen Rasse in den vermeintlich sicheren Untergrund zurückgezogen haben. Nur autorisierten Jägern ist es erlaubt, die schützenden Hallen zu verlassen, um auf Nahrungs- und Ressourcensuche zu gehen.

So auch Nanashi, unser Alter Ego mit eigentlich freier Namenswahl. Den verschlägt es nebst Begleitung eher unfreiwillig in die Rolle eines solchen Jägers. Während eines Erkundungsausflugs in die gefährlichen Straßen der Stadt, müssen wir ziemlich hilflos mitansehen, wie zuerst unser Mentoren-Duo von einflussreichen Dämonen auseinandergenommen wird, bis wir dann schließlich selbst den Löffel abgeben.

Statt Game Over-Bildschirm, erwartet uns jedoch ein verlockendes Angebot, das, mal abgesehen von weiteren Entscheidungen im Spielverlauf, eher fadenscheinig wirkt. Ein Pakt mit dem teuflischen Dämon Dagda, soll uns wieder unter die Lebenden bringen. Die Alternative dagegen, endet tatsächlich mit einem Game Over. Also entscheiden wir uns doch lieber für den Zusammenschluss mit noch ungeahnten Konsequenzen und retten damit nicht nur Freundin Asahi, sondern beginnen so auch ein umfangreiches Abenteuer voller Wendungen und mit schwerwiegenden Entschlüssen.

Die spannend erzählte Geschichte von Shin Megami Tensei IV: Apocalypse verfällt dabei nie in simples Schwarz-Weiß-Denken. Denn schnell bemerken wir, dass es nicht bloß um den Machtstreit zwischen Engeln und Dämonen geht. Im weiteren Spielverlauf tauchen immer wieder neue Fraktionen auf, die ihre ganz eigenen Ansichten über die Zukunft der Erde haben und davon auch nicht abrücken wollen. Wie sich unser Alter Ego ihnen gegenüber verhält, liegt buchstäblich in unseren Händen, beeinflusst aber in jedem Fall eines der zahlreichen Enden.

Bufu, Zio und Co.

Geht es dann erst einmal richtig los, sehen wir uns unzähligen Haupt- und Nebenquests gegenüber, die neben der Erkundung der apokalyptischen Umwelt natürlich auch jede Menge Kämpfe beinhalten. Glücklicherweise erwarten uns dabei keine lästigen Zufallsbegegnungen. Gegner sind durch ihre Silhouetten-artige Erscheinung jederzeit sichtbar.

Bei Berührung geht es in eine klassisch rundenbasierte Konfrontation. Zuvor können wir uns jedoch noch einen kleinen Vorteil sichern. Schlägt unser Held präventiv zu, starten wir die Auseinandersetzung beispielsweise mit einem zusätzlichen Zug. Das bedeutet aber noch lange nicht den Sieg, denn serientypisch sollten wir vor allem die elementaren Schwachpunkte unserer teils bizarren Gegner unter die Lupe nehmen.

Hier gilt probieren über studieren, sind die Daten eines Dämons aber erst einmal bekannt, wissen wir bei der nächsten Begegnung sofort Bescheid und teilen entsprechend aus. Benutzen wir nämlich den Zauber Zio bei einem Gegner, der gegenüber diesem Element schwächelt, hagelt es Extra-Züge und spezielle Boni, die uns manche Auseinandersetzung sogar völlig unbeschadet überstehen lassen. In die andere Richtung funktioniert das natürlich auch, weshalb es extrem wichtig ist, stets ein elementar ausgeglichenes Team am Start zu haben.

Lass den Pokéball stecken

Eine Möglichkeit an weitere Begleiter zu gelangen, besteht im recht innovativen Dialog-Feature. Während der Begegnungen, lassen sich die dämonischen Kontrahenten nämlich jederzeit anquatschen. Hier ist jedoch äußerstes Fingerspitzengefühl gefragt. Die okkulten Wesen entpuppen sich als echte Diven, die bei einer falschen Antwort auf ihre Frage sofort wieder in den Angriff übergehen. Eine konkrete Strategie lässt sich ebenfalls nicht entwickeln, jede Kreatur verfügt über eine eigene Persönlichkeit. Können wir so manches Biest noch mit genügend Macca, also Geld, bestechen, will sein Kollege vielleicht einfach nur unseren Kampfgeist zu spüren bekommen. Das ist zwar relativ spannend, aber mindestens genauso unberechenbar und führt zu Momenten voller Frust.

Qualvoll überzeugte Dämonen dürfen wir sofort in unser aktives Vierer-Team aufnehmen oder eine der 450 Fusionen mit ihnen durchführen. Die Zucht der eigenen Begleiter ist äußerst vielfältig und stellt einen Großteil der Motivation von Shin Megami Tensei IV: Apocalypse dar. Wer mit eigenen Kreationen herumexperimentiert, um sich so einen besonders starken Kader zusammenzustellen, wird allein mit dem Fangen und Fusionieren etliche Stunden verbringen. Völlig frei von Beschränkungen bleibt dieses Spielelement jedoch nicht. Die wandelnden Experimente müssen schon unserem persönlichen Level entsprechen, das wir übrigens durch etliche Kämpfe steigern.

Obligatorisches Grinding ist aber eher selten angesagt, viel mehr entscheidet ein ausgeglichenes, gut zusammengestelltes Team über Sieg oder Niederlage. Ein Level-Up lohnt trotzdem. Denn neben dem individuellen Steigern gewisser Statuswerte, kommen auch unsere dämonischen Begleiter in den Genuss neuer Fähigkeiten, die sie von Zeit zu Zeit mit Alter Ego Nanashi teilen.

Apropos teilen. Kollegin Asahi und weitere Protagonisten der Geschichte, stehen uns im Kampf als passive Unterstützer bei. Der aktive Partner greift nach jeder Runde ein und heilt beispielsweise das gesamte Team. Für alle weiteren Unterstützer geht es erst richtig los, wenn der Support-Balken das Limit erreicht und alle gemeinsam eine vernichtende Angriffsserie vom Stapel lassen, was vor allem in länger anhaltenden Bosskämpfen äußerst vorteilhaft ist.

Selbstverständlich lassen sich die eigenen Werte auch durch herkömmliche Ausrüstungsgegenstände verbessern. Ob nun schlagkräftige Hieb- und Stichwaffen oder Schusswaffen mit besonderer Munition, in den Shops der Tokioter Unterwelt rüsten wir uns stilsicher aus. Schade nur, dass das nicht für unser Outfit gilt. Statt coolen Klamotten, wie wir sie zu Beginn der Geschichte tragen, erwarten uns bald poppig-bunte Mäntel und sogar Football-Bekleidung.

Einmal Tokio zum Mitnehmen, bitte

Auch wenn Shin Megami Tensei IV: Apocalypse mit seinen Geschehnissen und Dialogen in meist einfach gehaltener Textblock-Form ein wenig an RPGs längst vergangener Tage erinnert, spielt es sich doch sehr modern. Sämtliche Umgebungen durchlaufen wir in vollständig modellierten, dreidimensionalen Umgebungen, auch Held Nanashi ist alles andere als eine Pappfigur.

Der Atmosphäre und der Immersion einer echten, japanischen Großstadt kommt das in jedem Fall zugute, allerdings leidet die Übersicht doch stark. Trotz Schnellreisepunkten und hilfreicher Kartenfunktion, verläuft man sich recht oft im digital nachempfundenen Tokio. Aus den Untergrundbasen finden wir nur schwer den richtigen Weg hinaus und selbst in den Dungeons ist die Wahl der richtigen Route oft eine Sache des Glücks. Da hilft leider auch keine Oberweltkarte, über die wir als kleine Markierung marschieren dürfen, um somit wenigstens ein paar Laufwege abzukürzen. Ständig kommt die Frage auf, wo zur Hölle man nun eigentlich lang muss, um zum angeforderten Zielpunkt der jeweiligen Quest zu gelangen. Zumal viele Routen zu Beginn noch versperrt sind und die Spielwelt überraschend groß ausfällt.

Damit diese Art der Frustration nicht auch die Kämpfe ereilt, können wir jederzeit aus drei Schwierigkeitsgraden wählen. Ähnlich verhält es sich mit der Speicherfunktion. Völlig egal wo, befinden wir uns nicht gerade in einer Konversation, darf stets ein Speicherpunkt gesetzt werden.

Nicht ohne mein Smartphone

Die anfangs erwähnten Kämpfe und Fusionen sind übrigens nur durch den Besitz eines Smartphones im Spiel möglich. Kenner der traditionsreichen Shin Megami-Reihe wissen bestimmt schon Bescheid, denn der digitale Begleiter hat noch weitaus mehr auf dem Kasten. So lässt sich darüber zum Beispiel ein besonderer App-Store besuchen, der mit praktischen Downloads lockt.

Das vielseitige Angebot präsentiert sich mit vielen profitablen Inhalten, die von leistungssteigernden Fähigkeiten, über besondere Dialogoptionen während der Kämpfe, bis hin zu zusätzlichen Plätzen für Fertigkeiten und Dämonen reichen.

Punkte, die für das Herunterladen der Apps benötigt werden, erhalten wir durch Hauptquests, aber auch für absolvierte Nebenaufträge. Letztere bieten neben gewöhnlichen Jagd- und Suchaufgaben, sogar Kämpfe mit ganz besonderen Bedingungen.

Strahlend schönes Tokio

Interessant, was Shin Megami Tensei IV: Apocalypse aus der Technik des Nintendo 3DS herausholt. Zumindest teilweise. Die stimmungsvoll modellierten 3D-Schauplätze im post-nuklearen Tokio erkunden wir aus einer frei drehbaren Schulterperspektive, was den etwas betagten Handheld sicher bereits an seine Grenzen bringt. Denn dafür wurde anscheinend an allen weiteren Darstellungen eingespart. Menschliche Mitstreiter erscheinen oft nur als hübsch gezeichnete 2D-Modelle, Dämonen und Engel dagegen als leicht verwaschene Sprite-Grafiken.

Sympathisch ist das aber allemal. Der fernöstliche Artstil der zahlreichen Kreaturen präsentiert sich durchdacht und setzt dem düsteren Setting die schimmernde Krone auf. Das Design bewegt sich dabei, für Neueinsteiger vereinfacht erklärt, mehr so in Richtung YU-GI-OH!, bleibt sich innerhalb der Shin Megami-Ableger aber sehr treu.

Ganz besonders gelungen ist dem Entwicklerteam von Atlus wieder einmal die Vertonung sämtlicher Dialoge. Zwar müssen wir dabei auf einen japanischen O-Ton und deutsche Untertitel verzichten, die englische Synchronisation klingt jedoch äußerst stimmig. Wie es sich für einen waschechten Atlus-Port hierzulande gehört, sind übrigens auch die Bildschirmtexte in internationalem Englisch gehalten. Sprachmuffel bleiben dem Titel also lieber fern.

Wo kommst du eigentlich her?

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse ist der direkte Nachfolger zum Nintendo 3DS-Titel Shin Megami Tensei IV. Apocalypse erzählt quasi erneut von den Ereignissen des Vorgängers, diesmal allerdings aus einer alternativen Perspektive und mit völlig anderen Rahmenbedingungen. Neueinsteiger müssen den Vorgänger also nicht unbedingt gespielt haben, um die Story von Apocalypse zu verstehen. Ein kleiner Vorteil wäre das aber schon, zumal sich mit einem Speicherstand des vierten Hauptablegers einige Ingame-Boni ergattern lassen.

Der Test, sowie alle Screenshots, basieren auf unserer Testversion von Shin Megami Tensei IV: Apocalypse, die uns freundlicherweise von Entwickler und Publisher Atlus zur Verfügung gestellt wurde.

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse ist seit dem 2. Dezember 2016 nun endlich auch für den europäischen Nintendo 3DS erhältlich. Der Titel ist für den ganz normalen Vollpreis von ca. 40 Euro zu haben.

Fazit

Eine echte Perle unter den aktuellen Handheld-RPGs. Bei Shin Megami Tensei IV: Apocalypse stimmt wirklich alles. Naja, fast alles. Denn leider muss ich mich mit einer äußerst schlecht gelösten Orientierungshilfe herumschlagen und kann anscheinend nicht einmal mit Dämonen argumentieren. Dafür motivieren das tiefgreifende Kampfsystem und die Hatz nach den zahlreichen Monstern ungemein. Darüber hinaus wird mir eine äußerst spannende Story in charmantem Japano-Look präsentiert, von der ich mich, dank optionalem Verlauf, ebenfalls nur schwer lösen kann. Shin Megami Tensei IV: Apocalypse hat es tatsächlich geschafft, dass ich Pokémon Mond erst einmal komplett beiseite gelegt habe, ohne dabei ein schlechtes Gefühl zu bekommen. Fans des Vorgängers und der Devil Survivor-Ableger greifen ganz unbedacht zu, aber auch Neueinsteiger mit Hang zu komplexen und verdammt spaßigen J-RPGs in okkultem Setting machen hier garantiert nichts falsch.

Unsere Wertung 91%