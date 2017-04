Risiko bei uns im Test!

Das wohl mitunter bekannteste aller Brettspiele wagt nun sein Debüt auf der PlayStation 4. Wie sich der Klassiker Risiko auf der modernen Konsole schlagen konnte erfahrt ihr in unserem Testbericht!

Auf in die Schlacht!

Das Brettspiel Risiko basiert bekanntlich auf keiner wirklichen Storyline. So werden wir auch in dem virtuellen Ableger nur kurz in ein Endzeitszenario eingeführt, in welchem sich die gesamten Nationen der Welt in einem Kampf um Leben und Tod befinden. Warum sich jede Nation im Krieg miteinander befindet wird nicht sonderlich erklärt, spielt aber eigentlich auch kaum eine Rolle. Denn Überleben ist hier die Devise!

Mit dem Urinstinkt ausgestattet wagen wir uns nun auf das Schlachtfeld und können nun wahlweise gegen die KI, befreundete Spieler vor der heimischen Konsole oder gegen andere Spieler weltweit antreten. Der Spielablauf wird allerdings in jedem Modus derselbe sein. Nachdem jeder Spieler seine Länder zugewiesen bekommen hat liegt es nun an uns unser taktisches Geschick auszuspielen, zumindest insoweit wir darauf Einfluss nehmen können. Natürlich können wir Einheiten taktisch auf die vorhandenen Länder verteilen und schwächere Nachbarländer attackieren, jedoch werden die Kämpfe dem Zufall überlassen. Auf das Würfelglück werden wir somit keinerlei Einfluss nehmen können, hoffen aber stets, dass wir mit dem nötigen Glück zum Erfolg gekrönt werden. Schon nach kurzer Zeit fühlten wir uns wieder wie damals zusammen mit Freunden vor dem Brettspiel. Nur mit dem Unterschied, dass wir die Konsole würfeln lassen und zusätzlich mit kleinen Animationen verwöhnt werden. Die Schadenfreude und der Frust bei verlorenen Kämpfen fühlt sich allerdings noch genauso an wie damals – Suchtfaktor ist somit zumindest schon einmal vorprogrammiert.

Neuerungen Fehlanzeige!

Wer das Brettspiel selber einmal gespielt hat, dem werden die verschiedenen Spielmodi sehr bekannt vorkommen. Demnach kann man sich zwischen drei verschiedenen Siegesvarianten entscheiden: Welteroberung, Mission und Hauptstadt.

Die Welteroberung bedarf wohl kaum einer Erklärung, denn in diesem Spielmodus müssen wir lediglich alle anderen Spieler besiegen. Erst wenn wir alle Länder unter unsere Kontrolle bringen konnten haben wir das Spielziel erreicht. Bei den Missionen hingegen wird jedem Spieler ein Ziel zugewiesen, welches man versuchen muss zu erreichen. Ob die Eroberung einer bestimmten Anzahl an Ländern oder das Belagern eines zugewiesenen Kontinents für einen vorgegebenen Zeitraum entscheidet der Zufall. In diesem Spielmodus kann man jedoch etwas taktischer agieren, als in der einfachen Welteroberung. Daher sollte man hier auf eine sinnvolle Verteilung der Truppen achten. Die Kämpfe werden zwar vom Glück entschieden, aber man sollte immer bedenken, dass man eine größere Chance haben wird, wenn die eigene Streitmacht in der Überzahl ist.

In dem Spielmodi Hauptstadt muss man Hauptstädte der anderen Spieler übernehmen. Dabei sind alle anderen umliegenden Länder eher zweitrangig, was wiederum für ein wenig Abwechslung im tristen Kriegstreiben sorgen sollte!

Schade ist es jedoch, dass man sich nicht um weitere Spielmodi bemüht hat, auch wenn wir wissen, dass Risiko selber nicht viel Platz für weitere Innovationen bereithalten kann. Aber vielleicht befinden sich erweiterte Spielinhalte für die Zukunft schon in Planung.

Immer nach demselben Muster

Risiko ist wohl eher ein Geplänkel für Zwischendurch. Dies dürfte der schnell eingefahrene Spielablauf wohl mehr als nur deutlich machen. Es wird immer nach demselben Muster ablaufen, ganz gleich für welchen Spielmodus man sich auch entscheiden sollte. Zwar bieten die Schlachten unter Freunden oder mit anderen Spielern ein wenig Abwechslung, jedoch wird auch diese Euphorie auch nach einer gewissen Zeit abnehmen. Denn nicht ohne Grund fängt unser Brettspiel Zuhause die meiste Zeit eher Staub, als Pausenlos auf dem Wohnzimmertisch auf die nächste Runde zu warten.

Auch die Schlachten gegen die KI werden demnach schnell eingefahren sein, selbst obwohl man die künstliche Intelligenz obligatorisch einstellen kann. Diese agiert dann wahlweise defensiv, ausgeglichen oder aggressiv in den einzelnen Runden. Aber sind wir mal ehrlich, einen Schwierigkeitsgrad hätte man auch schlecht ins Spiel integrieren können, da der Ausgang der Kämpfe nun einmal vom Glück entschieden wird.

Unsere Wertung 75 %