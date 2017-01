Rise & Shine bei uns im Test

Schnelligkeit ist euer Ding und ihr steht auf niedliche Spielgrafik? Dann könnte Rise & Shine euer Ding sein. Doch die niedliche Grafik täuscht eigentlich nur über einen anspruchsvollen Mix auf Ballerspiel, Puzzle Plattformer und Strategie-Spiel hinweg. Riesige Roboter, herumirrende Zombies und Massen von Waffen erwarten euch in diesem handgezeichneten und wunderschön dargestellten Xbox One Game. Wir haben das Spiel für euch genauer unter die Waffe.. äh Lupe genommen.

Boom an jeder Ecke

Boom…Boom…Boom… Mit diesen drei Worten lässt sich Rise & Shine wunderbar beschreiben. Es knallt an allen Ecken und ihr kommt kaum zum Luft holen. Hier ist Schnelligkeit gefragt – habt ihr einmal nicht aufgepasst ist es vorbei. Doch auch Rätsel wollen dabei gelöst werden. Doch kommen wir erstmal zu den Hauptdarstellern. Rise ist unser Titelheld und er absolviert vor dem Spielstart erstmal ein lustiges Tutorial. Die lustigen deutschen Texte zeigen schon nach wenigen Sekunden das sich das Spiel selbst nicht wirklich ernst nimmt. Ihr lernt die Grundlagen der Waffensteuerung kennen und lernt die anderen Aktionstasten kennen. Wirklich spannend ist das nicht, aber das wird im Tutorial auch genauso dargestellt. Habt ihr das hinter euch gebracht kann das Geballer auch losgehen. Wunderschöne handgezeichnete Grafiken warten auf euch und laden euch zum Staunen ein. Doch dazwischen gibt es so einige Dinger, die euch am liebsten in der Hölle schmoren lassen wollen. Gut das ihr dort auf euren neuen Kollegen Shine trefft.

Doch wer jetzt denkt Shine ist ebenfalls ein Charakter der uns als Held im Spiel begleitet, der liegt vollkommen daneben. Bei Shine handelt es sich um eine sprechende Waffe. Jo richtig gelesen – und diese hat einen coolen Spruch nach dem anderen auf Lager und hilft euch in prekären Lagen. Durch unterschiedliche Add-Ons hilft sich euch beim Rätsel lösen oder ganz simpel beim Gegner vernichten. Und einige davon sind schon richtige Brecher. Manche davon lassen sich nur mit der richtigen Strategie besiegen und sorgen bei manchen Abschnitten sogar für Kopfzerbrechen. In unserem Test mussten wir an manchen Stellen schon zweimal nachdenken um weiterzukommen. Logisch sind die Rätsel aber am Ende immer und ihr steht nicht wirklich wie der Ochse vor dem Berg. Manchmal schaut ihr aber nur staunend auf die tollen Hintergründe und macht euch dann schon direkt auf den Weg ins Jenseits.

Wenn ihr einmal unachtsam seid, kann es schon zu spät sein. Doch kein Problem, bei Rise & Shine könnt ihr es so oft versuchen wie ihr wollt und auch die Checkpoints sind fair gesetzt. Und glaubt mir: Irgendwann wollt ihr euren Controller am liebsten vom Balkon werfen. Es wird manchmal ein wenig zu hektisch auf dem Bildschirm und ihr verliert den Überblick. Da müsst ihr versuchen Ruhe zu bewahren und im richtigen Moment die richtigen Knöpfe zu drücken. Bei einem Beschuss von allen Seiten fällt das allerdings äußerst schwer und ihr müsst wieder die richtige Strategie rausfinden. So vereinen sich Ballerspiel, Jump´N Run und Puzzle Plattformer zu einem Spiel und vermischen mehrere Spielgenres gleichzeitig.

Handgezeichnete Grafiken

Habt ihr einen Abschnitt geschafft werdet ihr mit Zwischensequenzen im Comic-Look belohnt. Auch diese sind gespickt mit lustigen Sprüchen und einer liebevoll gestalteten Grafik. So trefft ihr am Anfang eure Mutter wieder und geht mit dem Roboter Megakrass (er heißt wirklich so) ins nächste Level. Sein Auftritt ist nach wenigen Sekunden aber schon vorbei, da er eine fiese Mine nicht überlebt. Und das ist am Ende dann doch irgendwie Megakrass. Doch wir schlagen uns auch allein durch die Massen von Gegner und haben es mit immer mehr von ihrer Sorte zu tun.

Fette Endgegner sorgen dafür das keine Langeweile aufkommt. Wenn ihr denkt ihr habt euren Gegner besiegt, haut er euch mit einer anderen Strategie wieder um. Und an manchen Stellen probiert es wirklich verdammt oft aus. In unserem Test haben wir uns einigen Stellen wirklich die Zähne ausgebissen und waren kurz davor das Handtuch zu werfen. Doch immer und immer wieder hat uns die Motivation gepackt und wir wollten diesen Gegner unbedingt erledigen.

Rise & Shine erinnert ein wenig an die berühmte Mega-Man Reihe und sorgt mit seinem abwechslungsreichen Spielablauf für ständige Bewegung auf dem Bildschirm. Es gibt kaum Stellen wo das Spiel mal eine Pause macht. Irgendwo explodiert immer was und ihr müsst immer auf der Hut sein. Eine falsche Bewegung oder eine Unachtsamkeit und es ist vorbei. Adult Swim Games hat ein kleines Meisterwerk geschaffen und mit Rise & Shine ein Spiel mit unglaublich vielen Facetten entwickelt. Es erzählt eine Geschichte, bringt euch zum Lachen und lässt euch fluchen.

Rise & Shine im Xbox Store herunterladen

Fazit:

Rise & Shine bringt nicht nur unterschiedliche Spiel-Genres zusammen sondern verfügt auch über einen unglaublich hohen Wiederspielwert. Es ist fast unmöglich den Controller beiseite zu legen, da ihr auch den nächsten Endgegner unbedingt erledigen wollt. Und selbst wenn ihr verzweifelt…ihr tüftelt an der richtigen Strategie und freut euch dann wie Bolle wenn der Mistkerl erledigt ist. Adult Swim Games zeigt eindrucksvoll wie man aus kleinen unscheinbaren Titeln eine Menge herausholen kann. Respekt.

Unsere Wertung 86%