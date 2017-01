Rekoil: Liberator bei uns im Test

Mit Rekoil: Liberator gibt es neues Futter für Arena-Shooter Fans auf dem Xbox Live Arcade Marktplatz. Allerdings solltet ihr nicht zuviel davon erwarten. Warum das so ist, wird euch unser folgender Testbericht zu dem Spiel erläutern.

Yeah, ein Arena-Shooter, das gab es ja schon lange nicht mehr. Mit Rekoil: Liberator sollen Fans dieses Spiele-Genres begeistert werden. In unserem Test haben wir uns schon auf massig Spieler gefreut, die gegen uns im Deathmatch oder einer Aktenkofferverteidigung antreten wollen. Leider war unsere Vorfreude völlig umsonst. Beim Starten des Spiels haben wir zwar lange gewartet, aber keinen einzigen Mitspieler gefunden. Und es ist jetzt nicht so gewesen, dass wir nur fünf oder zehn Minuten gewartet haben, sondern unsere Xbox 360 für mehrere Stunden angehabt haben. Irgendwo wird ja wohl einer zu finden sein, der dieses Spiel sein Eigen nennt.

Während wir mittlerweile zwei Kannen Kaffee aufgesetzt haben und unser Mittagessen vertilgt haben, war es dann doch plötzlich soweit. Ein Mitspieler, der auch eine Stimme für den Spieltyp abgegeben hat. Doch Pustekuchen, nach 5 Minuten Warterei auf weitere Mitspieler ist er auch wieder verschwunden. Wir haben schon wirklich viele Multiplayer-Games getestet, aber so wenig Spieler haben wir dann auch noch nicht gehabt.

Nun ist Rekoil: Liberator auch nicht unbedingt ein Must-Have Game. Das sieht man besonders an der Grafik. Die Umgebungen sehen zwar ganz nett aus, aber das war es auch schon. Zwar habt ihr verschiedene Waffen zur Auswahl und könnt euch ein paar Autos in die Luft sprengen, aber trotzdem wird nicht wirklich was für´s Auge geboten. Nutzt ihr die Spielmodi benutzerdefiniertes Spiel könnt ihr wenigstens mal durch die Level wandern und euch die Umgebungen anschauen. Wäre natürlich cool, wenn auch mal was los gewesen wäre.

Bei den Spielmodis habt ihr die Wahl zwischen Deathmatch, Team Deathmatch, Aktenkofferverteidigung, Team- Aktenkofferverteidigung, Aktenkoffereroberung, Domination und Schatten. Die Level sind aufgeteilt in Das Dorf, Stadtpark,Gefängnis,Raffinerie, Riverside, Sägewerk, Schiffswerft, Straße, U-Bahn, Die Brücke und Lagerhaus. Es ist also nicht so, dass ihr wenig Auswahl habt. Es ist schon ziemlich ärgerlich, wenn man wirklich keinen einzigen Mitspieler in einem Online-Spiel trifft. Das Warten auf weitere Spieler wird hier echt zum Geduldsspiel. Da wir das Spiel aber auch richtig testen wollen, haben wir in den sauren Apfel gebissen und weiter gewartet und gewartet.

Plötzlich ein Lebenszeichen. Ein Spieler meldet sich per Headset…. juhu. So schnell wie er kam, war er aber dann auch wieder verschwunden. Mist, da waren wir sooooo nah dran. Gibt es in der heutigen Zeit echt noch Spiele, die keiner mehr spielen will? Wenn es schon länger veröffentlicht ist, ist das ja noch verständlich. Aber Rekoil: Liberator wurde erst am 28. Januar veröffentlicht? Das treibt uns dann doch ein paar Sorgenfalten auf die Stirn.

Nach schier unendlich langer Warterei haben wir es dann doch endlich mal bis ins Spiel geschafft. Und dabei kam sogar etwas wie Spaß dabei rum. Auch wenn ihr nicht zuviel erwarten solltet, ist es für zwischendurch ein netter Zeitvertreib. Und das Ganze kommt auch noch in einem irrsinnigen Tempo daher. Da ist Rekoil: Liberator schon der ICE der Arena-Shooter. Wer auf solche kurzweiligen Spiele steht, wird sich freuen. Wir drücken mal fest die Daumen, dass irgendwann mal doch ein paar mehr Mitspieler kommen.

Unsere Wertung 62 %