Plantera bei uns im Testcheck

Mit Plantera ist eine Garten-„Simulation“ bei uns im Testcenter eingetrudelt. Knallharte 3€ kostet das Werk auf Steam. In unserem Testcheck klären wir ob es überhaupt einen Gegenwert gibt für diesen hohen Preis.

Klicken was die Maus hergibt

Plantera wirkt wie ein mobile Game das ohne Abzocke auskommt wenn ihr die 3€ auf den Tisch legt. Spielerisch werdet ihr nicht groß herausgefordert einzig und allein eure Maus beziehungsweise deren Tasten werden hart beansprucht. Wir klicken über den Bildschirm bis uns der Finger blutet, denn nur so können wir am meisten Geld generieren – klassisches Klicker-Game also.

Das Spiel beginnt gemütlich aber bereits nach ein paar Minuten haben wir die ersten Level-Aufstiege hinter uns und unser Garten beginnt zu wachsen:

Wir pflanzen Büsche, Bäume und Gemüse in die Botanik. Mit jedem Level-Up bekommen wir Zugriff auf eine weitere „Technologien“. Wir können sogar komische Viecher in den Garten setzten. Dessen Kackhaufen bringen uns dann ebenfalls Münzen, aus Scheiße Gold machen, bekommt hier eine ganz neue Bedeutung.

Die blauen Freunde die ihr im Screenshot darüber sehen könnt sind unsere Helfer. Diese ernten unser Obst und Gemüse automatisch und so häufen wir immer mehr Kleingeld an. Natürlich sind sie zu langsam und immer wieder müssen wir manuell nachhelfen mit „einem“ *Klick*.

Ausbauen, Klicken, läuft von selbst

Ist der erste Bildschirmausschnitt voll gebaut könnt ihr euren Garten erweitern. Dazu benötigt ihr 500 Münzen und kauft einen weiteren Bauabschnitt hinzu. Bösartige feindliche Tiere wie Vögel, Maulwürfe und eine Art Fuchs trachten nach euren Früchten und euren Viechern. Zu deren Schutz könnt ihr beispielsweise Vogelscheuchen und Wachhunde aufstellen oder ihr KLICKT selbst drauf und verscheucht sie somit.

Schaltet ihr Plantera ab spielt es selbstständig weiter, im Normalfall sammeln eure blauen Viecher eine Stunde lang nach dem Beenden weiter. Das könnt ihr gegen Münzen immer weiter erhöhen. Ebenfalls interessant ist der Dünger, dieser verdoppelt die ausgeschütteten Münzen. Wir müssen also weniger klicken – unserer Maus gefällt das!

Schon nach kurzer Zeit sieht das dann folgendermaßen aus:

Fazit:

Klick, Klick, Klick, KKKKLLLLIIIIICCCCKKKKK AAAAAHHHHHHHHH unglaublich was sich manch Menschenschlag freiwillig antut. Wieso denkt den niemand an die armen Mäuse die durch solche Spiele geschändet werden? Im Grunde genommen ist Plantera ein Bildschirmschoner auf dem man herum klicken kann, Genre-Fans – gibt es so etwas? – können einen Blick riskieren. Hört ihr das? Klick, OMFG es verfolgt mich…