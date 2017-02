Pineview Drive bei uns im Test

In Pineview Drive gehen wir als namenloser Protagonist auf die Suche nach unserer, vor rund zwanzig Jahren, verschwundene Ehefrau. Linda betrat damals ein abgelegenes Grundstück und tauchte nie wieder auf. Wir kehren nun, mit einer recht kleinen Verzögerung, an den Ort des Geschehens zurück und wollen Antworten finden. Das Horror-Adventure vom deutschen Entwickler VIS ist bereits vor einiger Zeit für den PC erschienen. Jetzt hat es auch den Weg auf die Konsolen gefunden. Wir haben uns angeschaut, ob das Spiel auf der Playstation 4 überzeugen kann. Vielleicht ist es ja sogar eine kostengünstige Alternative zu Resident Evil 7?

Um meine folgende Aussage wirklich verstehen zu können, sollte man eins wissen. Der Spielfortschritt in Pineview Drive wird in Tagen gemessen. Ich habe nach circa 15 Tagen die Füße in die Hand genommen und bin vom eigenartigen Anwesen im Pineview Drive geflohen. Jedoch nicht, weil mich die Terrorisierung durch plötzlich erscheinende Geister, Illusionen oder Geräusche so fertiggemacht hat. Nein, es lag vielmehr daran, dass mich das Spieldesign einfach verrückt gemacht hat. Eben jenes besteht nämlich eigentlich nur daraus, Schlüssel zu suchen mit denen man dann eine Tür öffnen kann. Wenn man Glück hat, findet man den Raum in dem, zum Beispiel eine Notiz liegt, die dann den Tag beendet.

Und täglich grüßt die Schlüssel-Suche

Das finden der Schlüssel ist zudem auch nicht wirklich eine Denkaufgabe oder ein Rätsel. Nein, es erinnert mich eher an mich, wie ich im morgendlichen Stress meinen Hausschlüssel suche. Nach dem Try & Error-Prinzip laufen wir von Tür zu Tür und schauen, ob sich die Tür öffnen lässt oder nicht. Gäbe es nicht ab und zu Tipps durch Monologe des Protagonisten, würde ich wahrscheinlich jetzt noch am 5 Tag oder so festhängen. Kann ja keiner riechen, dass man sich genau heute die Schaukel im Garten oder die Wand in Raum XY anschauen muss, um weiterzukommen.

Das alles wäre okay, wenn es im ganzen Spiel nur ein paar Mal vorkommen würde, oder wenigstens gruselig, spannend oder gar bedrohlich verpackt wäre. Doch das trifft leider alles nicht zu. Es gibt, wie gesagt, immer mal wieder Momente in denen man, zum Beispiel Schritte oder ein leises Atmen hört und sich kurz erschreckt. Von einem beständigen Angst-Gefühl oder gar Panik kann man hier aber nicht sprechen. So sind die vielen Tage der Schlüssel-Suche wirklich ziemlich unspektakulär. Es schleicht sich leider auch schnell das Gefühl ein, dass die Tage 1-29 wirklich nur als Lückenfüller herhalten, um dann am letzten Tag das große Finale steigen zu lassen.

Spitz die Ohren

Ein kleiner Lichtblick im Spiel waren die kleinen Audio-Rätsel. In diesen Rätseln musste man die Quelle eines Geräusches ausfindig machen. Das sorgte, leider viel zu selten, für ein bisschen Abwechslung und lockerte die monotone Suche nach Schlüsseln etwas auf. Doch bevor wir hier das Spiel zu sehr loben, kommen wir wieder zu einem negativen Punkt. Die Einbindung von Lichtquellen. Das Anwesen ist wirklich ziemlich dunkel, deshalb sind wir auf unsere Taschenlampe und jede andere Lichtquelle angewiesen. Leider kann unser Charakter nur 5 Batterien und 10 Streichhölzer tragen. Und selbst wenn wir die Taschenlampe nutzen, sehen wir nicht allzu viel. Auch die kurzen Story-Passagen sind leider irgendwie überflüssig. Mal von der lustlosen deutschen Synchronisation abgesehen, kommt die belanglose Story einfach nicht in Fahrt.

Fazit

Pineview Drive war bereits auf dem PC ein, von den Anlagen her, ambitioniertes Projekt. Doch leider bleibt das Endprodukt, auch auf der Playstation 4, weit hinter den Erwartungen zurück. Dafür nutzen sich das Spiel viel zu schnell ab. Man merkt, dass die Atmosphäre nach dem Einstieg einfach flöten geht. So hat man schnell begriffen, dass in den langen Korridoren und auch im Außenbereich keinerlei Gefahr herrscht. Den größten Horror verbreitet das Spiel von VIS dann leider auch noch beim Blick auf das Spieldesign. Die sture Schlüssel- und Türensuche lässt mich erahnen, warum niemand es länger als 30 Tage auf dem Anwesen aushalten konnte. All das kommt leider auch noch mit einer mehr als nur angestaubten Optik daher. Pineview Drive ist leider nicht das erhoffte Horror-Adventure geworden. Finger weg!