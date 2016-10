PES 2017 bei uns im Test

Dieses Jahr spaltet sich die Lager der PES-Spieler. Während PC-Besitzer mit einer abgespeckten Version mit schwächerer Grafik Vorlieb nehmen müssen, erwartet PS4- und Xbox One-Spieler das bislang beste PES-Paket. Wir testen für euch die PS4-Version.

Schalten Sie mal wieder ab

Das Lizenzpaket von PES 2017 ist ähnlich schwach geschnürt wie von den Vorjahren gewohnt. Diesmal wurde sogar die Champions League-Lizenz etwas entschlackt, sodass beispielsweise kein FC Bayern München mit von der Partie ist. Auch sonst muss man sich zum Großteil mit Fantasienamen zufriedengeben. Immerhin spielt etwa der FC Barcelona in originaler Montur auf. Entsprechend fällt die Atmosphäre trotz stimmungsvoller, weil verbesserter Stadionpräsentation ab. Die Einmärsche, die Wiederholungen und die Animationen überzeugen, auch wenn sie nicht immer ganz an die Qualität von Fifa 17 herankommen. Das Kommentatoren-Duo Marco Hagemann und Hansi Küpper liefern leider immer noch eine meisterhafte Bruchlandung ab. Oft wirken die Kommentare deplatziert oder sind an den Haaren herbeigezogen. In realen Fußballbegegnungen würde so kein Kommentator der Welt ein Spiel kommentieren.

Alle aus dem Vorgänger bekannten Spielmodi sind bei PES 2017 natürlich wieder mit von der Partie. Ob My Club (ähnlich dem Ultimate Team-Modus von Fifa), Meister-Liga oder Online-Liga, jeder Spielertyp sollte einen passenden Modus für sich finden können. Am meisten Spaß macht das Kräftemessen trotz kleiner Neuerungen des Meisterliga-Modus (verbesserte Transferverhandlungen, mehr Möglichkeiten der Spielerentwicklung) im Online-Modus. Hier treten wir nach teilweise langen Wartezeiten in meist Lag-freien Matches gegen menschliche Spieler an und arbeiten uns von der 10. Liga bis in die 1. Liga vor.

Alles, was das Herz begehrt

Auf dem Platz trumpft PES 2017 endlich wieder so richtig auf. Das Spieltempo orientiert sich mehr denn je am echten Fußball. In puncto Spielgefühl hat Konami sehr gute Arbeit geleistet. Die Passstafetten, die Flügelwechsel oder die Torabschlüsse fühlen sich schlicht und einfach sehr realistisch an, was einerseits an der tollen physikalischen Berechnung des runden Leders, andererseits an der sehr präzisen Steuerung und den klug agierenden Kickern liegt. Während wir mit schnellen Pässen den gegnerischen Strafraum belagern, laufen sich die Mitspieler klug frei und postieren sich an günstigen Positionen. Ein Tor müssen wir uns hart erarbeiten, umso mehr freuen wir uns über einen erfolgreichen Torabschluss, dem oftmals skurrile Situationen vorauseilen – wie im echten Fußball eben.

Die taktischen Möglichkeiten waren bei PES (im Gegensatz zu Fifa) schon immer sehr vielschichtig, jetzt sind noch weitere Einstellungen hinzu gekommen. Sobald ihr an den Punkt kommt, an dem ihr merkt, dass ihr das Spiel zu verlieren oder aus der Hand zu geben droht, könnt ihr auf neue Voreinstellungen zurückgreifen. Beispielsweise darf „Tiki Taka“ gespielt werden, das auf dem Feld eine merkliche andere Spielweise unserer Spieler bedeutet. So können wir uns flink dem Gegner anpassen oder überraschen. In Sachen Gameplay ist PES 2017 dieses Jahr deutlich vor Fifa anzusiedeln, unterscheidet sich aber auch in seiner Zielgruppen. In PES muss man sich einarbeiten, Fifa ermöglicht unkomplizierte schnelle Partien für zwischendurch. Für Simulations-Fans führt an PES dieses Jahr allerdings kein Weg vorbei..

Grafisch macht PES 2017 einen ordentlich Eindruck. Die Fox-Engine wurde überarbeitet, sodass etwa mehr Lichtquellen für eine realistischere Ausleuchtung sorgen. Bekannte Spieler sehen ihrem Original ziemlich ähnlich. Einige andere Spieler (vor allem unbekanntere) könnten hingegen noch etwas Feinschliff vertragen. Im Großen und Ganzen sieht PES 2017 schick aus, offenbart aber ein paar Schwächen im Detail. Der Rasen sieht nicht sonderlich schön aus und die Zuschauer sind sehr verwaschen und einfach nur unzeitgemäß. An den aufgeräumten Menüs sieht man, dass Konami durchaus lernfähig ist. Die Kacheloptik in den Hauptmenüs erinnert an die Aufmachung von Fifa und ermöglicht eine übersichtliche Navigation, die jedoch immer noch an einigen Ecken zu kompliziert geraten ist beziehungsweise nicht komplett durchdacht wirkt.

Fazit:

PES 2017 besitzt die gewohnten Schwächen (magere Lizenz, mitunter frickelige Menü-Steuerung, schlimme Kommentatoren-Kommentare), offeriert dafür aber ein Gameplay, das lange nicht so gut war wie jetzt in der neuesten Ausgabe. Unzählige Taktik-Einstellungen bereichern das realistische Gekicke auf dem Platz, die Animationen wirken flüssiger und die Kontrolle der Spieler funktioniert mit dem PS4-Controller hervorragend. Konami hat dieses Jahr also fast alles im Griff und empfiehlt sich so für eine uneingeschränkten Kaufempfehlung.

Unsere Wertung 88%