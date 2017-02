Nioh bei uns im Test

Team Ninja schickt mit Nioh ein exklusives Spiel für die PS4 ins Rennen, welches eine Mischung aus ihrer berühmten Ninja Gaiden – Serie und der Dark Souls – Erfolgsformel zu sein scheint. Was zunächst nach einfallslosem Klauen von erfolgsversprechenden Ideen klingt, entpuppt sich als unerwartet frisches und spaßbringendes Spielkonzept. Von einem einfachen Dark Souls – Klon kann hier nicht gesprochen werden.

Japan im Jahr 1600

In Nioh spielt ihr den englischen Schiffsnavigator William Adams, soweit so gut. Was viele wahrscheinlich nicht wissen, diese Person hat es wirklich mal gegeben! William Adams war tatsächlich ein Navigator, der um das Jahr 1600 herum nach Japan reiste, und dort als erster Europäer überhaupt den Titel des Samurais erhielt. Nioh nimmt diese geschichtlichen Ereignisse als Vorlage und spinnt darum ihre eigene Geschichte. Durch Zusatz von bösen Geisterwesen, den sogenannten Yokais, und anderen historischen Persönlichkeiten wie beispielsweise dem berühmten Samurai Hattori Hanzo entwickelt sich aus der ursprünglichen Geschichtsfassung eine wirklich vielschichtige und interessante Story um die Reise des William Adams. Von einem öden Action-Gemetzel ohne Hintergrund fehlt also jede Spur, Nioh hat sich ein unverbrauchtes Setting ausgesucht, welches eine gute Basis für eine hervorragende Story liefert.

Töten oder getötet werden

Natürlich reicht der geschichtliche Hintergrund allein nicht aus, um Spieler vor den Bildschirm zu fesseln. Das Kampfsystem trägt mindestens einen genauso großen Anteil dazu bei. In dieser Hinsicht werden sich Dark Souls – Veteranen relativ heimisch fühlen. Aus klassischer Third Person Action Adventure Ansicht kämpft ihr euch in den offenen Leveln durch die Massen an Gegnern, Viele bekannte Elemente dieses Genres wurden von Dark Souls übernommen und angepasst. Das sind zumeist funktionierende und bewährte Mechaniken, wie beispielsweise der Checkpoint, der in Nioh ein Schrein ist. Bei diesem Schrein können auch die Amrita dazu genutzt werden, um Stufen aufzusteigen. Die Amrita verhalten sich wie die Seelen aus Dark Souls. Diese erhaltet ihr von getöteten Gegnern, und genauso verliert ihr sie auch, wenn ihr durch Gegner getötet werdet. Euch bleibt lediglich ein Versuch, um euer hart erarbeitetes Amrita wiederzuerlangen.

Beim Kampf habt ihr die Möglichkeit, aus 6 Waffenklassen zu wählen, zudem besitzt jede Waffenklasse einen eigenen Fähigkeitenbaum mit verschiedensten Techniken zum freischalten. Dabei stehen euch neben Nahkampfwaffen wie Katanas oder Speere auch Fernkampfmöglichkeiten wie Bögen oder Luntenschlossgewehre zur Verfügung. Das Kampfsystem erlangt noch mehr Tiefe, da ihr die Möglichkeit habt mit William Adams in drei verschiedenen Haltungen zu kämpfen, die alle Vor- und Nachteile und ein alternatives Moveset mit sich bringen. Dadurch ist der Kampf in Nioh schnell erlernt, jedoch wirklich hart zu meistern, da die Kämpfe durch die vielen Möglichkeiten sehr dynamisch und strategisch sein können. Wenn ihr bei einem der harten Bossen oder an einer schwierigen Passage im Spiel nicht weiterkommt, hilft es oft seine Strategie zu überdenken: Kann ich den Gegner möglicherweise aus der Ferne heraus schwächen? Sollte ich in einer tiefen Haltung kämpfen, um besser ausweichen zu können? Viele Möglichkeiten können hier zum Ziel führen.

Das komplexe Kampfsystem, bei dem ihr immer euer Ki, also eure Ausdauer, genauestens managen müsst, wird noch um die Komponente der Schutzgeister erweitert. Diese bilden das gute Gegenstück zu den bösartigen Yokais und unterstützen euch im Kampf. Diese können vorher ausgewählt und im Kampf gerufen werden, sobald die entsprechende Leiste gefüllt ist. Die Schutzgeister gewähren euch dann verschiedene Vorteile, wie verbesserte Angriffskraft oder Schnelligkeit, und kommen euch bei der konstant hohen Spielschwierigkeit oft sehr gelegen.

Forderndes Spielerlebnis

Ebenfalls an Dark Souls angelehnt ist die hohe Grundschwierigkeit, mit der euch dieses Spiel konfrontiert. Jeder Gegner ist in der Lage euch zu bezwingen, wenn ihr nicht entsprechend auf dessen Angriffe reagiert, Sobald ihr es mit mehreren Gegnern gleichzeitig zu tun bekommt, entstehen schnell sehr gefahrvolle Situationen für euch. Daher ist es oft sinnvoll, die Gegner einzeln zu bekämpfen oder schon aus der Ferne zu bezwingen. Besonders die Bosse, die euch meist am Ende eines Levels erwarten, werden euch garantiert zum virtuellen Bildschirmtod führen. Mehrmals. Aber auch hier ist ein gutes strategisches Denkvermögen sowie Analyse des Gegners gefragt. Sobald ihr die Attacken und Abläufe des Gegners beherrscht, wendet sich das Blatt schnell zu euren Gunsten. Daher ist Nioh auch nie unfair, auch wenn es ab und zu beim erstmaligen Aufeinander treffen mit einem Boss den Anschein hat. Jedoch ist hier nur Geduld und Beherrschung des Kampfes gefragt, und der Sieg wird früher oder später euer sein.

Zusätzlich zu dem überwältigenden Gefühl des Sieges über einen bockschweren Gegner geizt Nioh auch nicht mit sammelbaren Gegenständen. Viele Gegner lassen verschiedenste Items fallen, bei denen ihr die Seltenheit, wie bei vielen anderen Rollenspielen üblich, an der Farbe der Schrift erkennt. Zusätzlich dazu lassen sich auch neue Waffen und Ausrüstung beim Schmied herstellen. Belohnungen erhaltet ihr außerdem beim Erfüllen von Nebenmissionen, die ihr parallel zu der Hauptstoryline spielen könnt, um eurer Inventar aufzubessern oder schlichtweg Amrita zu sammeln, um im Level aufzusteigen. Durch die vielen Nebenmissionen und die schier unendliche Anzahl an Waffen und Gegenständen kann man eine hohe Anzahl an Spielstunden investieren, durch den komplexen und vielseitigen Kampf wird Nioh auch auf Dauer nicht langweilig.

Fazit

Fans von Action-Rollenspielen wie Dark Souls oder Bloodborne könnten in Nioh einen neuen Liebling gefunden haben. Zu bewährten Mechaniken gesellt sich ein sehr eigener und frischer Style, der aus geschichtlichen Vorlagen eine interessante Story strickt. Viel Sammelbares sowie ein komplexes und dynamisches Kampfsystem motiviert auf Dauer und sorgt für ein forderndes Spielerlebnis.

Unsere Wertung 90%