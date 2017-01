Microsoft und die verpasste Chance

Ich bin kein Fanboy. Aber wenn ich einer wäre, dann ganz bestimmt ein Microsoft-Fanboy. Wobei das schon ziemlich hart klingt und irgendwie auch so, als ob ich alles feiern würde, was der amerikanische Konzern so hervorbringt. Oder eben auch nicht. Denn das jüngste Debakel im Hause MS, hat ein paar Gedanken in mir hervorgerufen, die mich fast auf die blaue Seite der Macht gezogen hätten. Oder haben Sie das vielleicht schon?

Richtig, es geht um Scalebound, bzw. darum, dass der verheißungsvolle Exklusivtitel mal eben so aus dem Nichts gestrichen wurde und niemals das Licht dieser Welt erblicken wird. Die Gründe sind mir grad mal ziemlich egal. Und auch, ob sie nachvollziehbar sind oder nicht. Fest steht jedenfalls, dass die Xbox One damit eine große Hoffnung im Bereich exklusiver Singleplayer-Spiele verliert und damit vielleicht sogar den ein oder anderen (Neu-)Kunden.

Denn mal ehrlich, man kann Microsoft und ihre Xbox One noch so hart für die exklusiven Multiplayer-Titel, das großartige Dashboard und sowieso alles andere feiern, die unvergesslichen Einzelspieler-Erfahrungen aber fehlen der Konsole seit ihrer Veröffentlichung. Im Exklusiv-Lager geben sich mehr so die obligatorischen Shooter und Racer die Hand. Und wenn sich Microsoft dann doch mal an Plattformer oder Storyteller wagt, endet das meist in einem ziemlichen Debakel. Siehe Recore oder das unsägliche Banjo & Kazooie: Nuts and Bolts der letzten Generation, das aus einem wegweisenden Jump’n’Run früherer Nintendo-Jünger eine verdammt lächerliche Farce werden ließ.

Scalebound hätte dieses finstere Loch stopfen können. Doch man ließ den Titel lange Zeit lieber selbst darüber zappeln, bis man sich letztlich dazu entschied, ihn genau dort hineinfallen zu lassen. Ich will für das Spiel jetzt auch nicht gleich den Hypetrain anschmeißen, wer weiß, vielleicht wäre daraus eh nur eine durchschnittliche Erfahrung geworden, die wir ohnehin bald vergessen hätten.

Aber was sind denn die Alternativen? Im letzten Jahr konnten mich noch Gears of War 4 und Forza Horizon 3 überzeugen. Das diesjährige, exklusive Line-Up sieht ohne Scalebound doch recht mager aus. Halo Wars 2? Etwas zu zielgruppenorientiert für meinen Geschmack. State of Decay 2? Sicher wieder sehr spaßig, aber kommt schon, das ist ein Indie-Titel. Von Sea of Thieves will ich gar nicht erst anfangen. Es kommt vom neuen Rare Studio unter Microsoft und wird sicher alles andere, als ein wegweisender Systemseller.

Ja, das war es dann auch schon so ziemlich mit dem großen Line-Up für 2017. Wow! Ich denke, Microsoft wird dafür erstmals auf Werbung für öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen, damit dann da auch genau die Leute drinsitzen, die dieser Unfug interessiert.

Und das aus meinem Mund. Wie gesagt, ich liebe Microsoft eigentlich und bin seit ihrer ersten Heimkonsole voll dabei, habe nie eine Minute damit bereut oder mich geärgert. Aber so langsam vermisse ich die großen, wertvollen Erfahrungen, die mich allein lassen und einfach eine unvergleichbare Geschichte erzählen. Doch die sind ja eigentlich gar nicht so weit entfernt. Ein Regal weiter im Elektronik-Markt schimmert es schon leicht bläulich, bei genauerem Hinsehen wird der Blick schon klarer. Große J-RPGs, faszinierende Action-Adventure und digital Novels, die so schnell nicht mehr loslassen.

Kein Wunder, dass man da auch mit Anfang 30 und leicht verklärtem Blick in die Augen des Weihnachtsmannes schaut und sich genau so eine Konsole wünscht. Die…oder eben den Weltfrieden. Kann ich ja nix dafür, dass es den nicht zu kaufen gab.

Jedenfalls ist es geschehen, Maria hat zum tausendsten Mal ihr Kind geboren und ich habe eine Playstation 4 ausgepackt. Jetzt nicht als Hilfe, weil sich irgendwer aus der Familie beide Arme gebrochen hätte, nein, die gehört schon mir. Und plötzlich ist endlich auch wieder der Vergleich da. Ich zocke nach langem Überlegen die Fortsetzungen der Titel, die ich während meiner Playstation 2 und 3-Zeiten so geliebt habe. Endlich wieder Uncharted, Ratchet & Clank, Infamous und die indirekte Fortsetzung meiner Alltime-Favourites ICO und SOTC, The Last Guardian. Und was ich mir innerhalb der letzten drei Jahre so sehr verkniffen habe, möchte ich nun nicht mehr missen. Selbst der Blick auf zukünftige Titel in diesem Jahr, verspricht mit vielen J-RPGs und dem langersehnten Horizon Zero Dawn weitaus mehr als die soeben sehr verblasste Konkurrenz ohne Drachen.

Versteht das nicht falsch, meine Xbox One wird ihren Ehrenplatz behalten und sicher nicht verstauben, doch so langsam sollte sich Microsoft genau um dieses Thema ein paar Gedanken machen. Denn so verkommt die Konsole mit dem großen X langsam zu einem Arcade-Automaten, der zwar schnelle, aber dafür genauso belanglose Action bietet. Ich saß da noch nie gerne vor und habe mein Kleingeld verpulvert.

Insert Coin? Vielleicht ja 2018 wieder…

Keine Macht dem Konsolenkrieg, Leute 😉 Der Artikel spiegelt lediglich meine subjektive Meinung über Microsoft’s mageres Spiele Line-Up für 2017 wieder. Beide Konsolen, Xbox One und Playstation 4, haben klare Vor-, aber natürlich auch Nachteile. Ob nun in der Hardware, dem Software-Angebot oder sonstwo. Habt einfach Spaß beim Zocken!