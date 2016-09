Master of Orion bei uns im Test

1996 erschien die zweite Auskopplung der Master of Orion-Serie, der für viele Fans als bester Teil der Franchise gilt und noch bis heute gespielt wird. Der Nachfolger lang ersehnte Nachfolger war leider nur ein Spiel gewordenes Luftloch. Mit Master of Orion: Conquer the Stars erscheint nach der abgeschlossenen Early-Access-Phase ein Remake des ersten Teils in schönerer Grafik. Oder sollte man doch eher Reboot dazu sagen?

In Master of Orion: Conquer the Stars besiedeln wir mit einer von 10 unterschiedlichen Rassen, darunter die Menschen, animalische Völker wie Bulrathi, Sakkra oder Mrrshan oder die mystischen Darlok die Planeten des Universums. Alle Klassen unterliegen eigenen Startvoraussetzungen und Vorlieben, spielen sich also spürbar anders. So müssen wir neben der eigenen Rasse auch das Planetensystem verstehen, um adäquate Lebensbedingungen bei neu besiedelten Planeten zu schaffen. Entscheiden wir uns für ein Volk, dann stehen wir gleichzeitig mit den anderen in Konkurrenz, können uns verbünden oder aber beidseitig den Krieg erklären. Master of Orion ist also eine Mischung aus Siedeln, Rohstoffgewinnung- und verwendung, Diplomatie sowie Kampf. Ganz wie in alten Zeiten eben.

Wer in letzter Zeit Civilization gespielt hat, der wird sich relativ schnell in Master of Orion zurechtfinden, da der Titel an vielen Stellen an das großartige Sid Meiers Werk erinnert. Der Rundestrategie-Aspekt erlaubt uns die notwendige Sorgfalt in die Wahl unserer nächsten Aktionen zu stecken. Via Zufallsprinzip wird eine Planetenkarte zusammengestellt, die uns von einem vordefinierten Punkt aus in alle Himmelsrichtungen auf Erkundungen schickt. Hier fliegen wir mit unseren Raumschiffen auf Schnellbahnen in ein neues System, in dem wir uns dann relativ frei bewegen können. Jeder neu entdeckte Planet bietet unterschiedlich viel Platz für potenzielle Einwohner, besitzt eigene Ressourcen und ist mal mehr oder mal weniger zum Besiedeln geeignet. Der Erforscherdrang wird in diesem Spiel schnell belohnt und befriedigt.

Große Beachtung finden nach wie vor die Luftschlachten gegen Weltraumpiraten oder gegen die anderen Fraktionen, die entweder vom PC berechnet werden, nun aber ebenfalls in Echtzeit spielbar sind. Dabei haben wir die Wahl, ob wir alle Einstellungen selber vornehmen möchten, ob die KI die rudimentär eingreifen soll oder ob die Kämpfe gleich ganz automatisch berechnet werden sollen. Wirklich taktisch laufen die Schlachten merklich nicht ab, sofern man ein paar taktische Grundlagen wie Flankenangriffe beherrscht. Dazu verhält sich die KI meist immer nach demselben Muster – wie leider auch in anderen Aspekten im Spiel. Zumindest fühlt sich der Spielablauf oftmals ähnlich an, selbst mit komplett anderen Voreinstellungen. Wir können den Sieg zwar auf vielfältige Art und Weise erringen (mit viel, mit wenig Gewalt, durch geschickte Diplomatie etc.), allerdings fehlen im Spielverlauf die Highlights, die uns in unser Vorgehensweise öfter mal zum Umdenken zwingen. Mitunter treffen wir mal auf besondere Gebiete wie von Weltraummonster umkämpfte Gegenden beziehungsweise auf fiese Piratennester, dennoch würden regelmäßig eingestreute Zwischenziele mehr Fahrt in das Spielgeschehen bringen.

So erforschen wir jede Menge neuer Planetensysteme, bauen unsere besiedelten Planeten aus, upgraden unsere Raumschiffe und nehmen nach und nach den gesamten Weltraum ein. Nach einem Durchgang kennen wir bereits fast alles. Bei einem zweiten Durchgang empfiehlt es sich, den Schwierigkeitsgrad etwas nach oben zu schreiben, damit noch herausfordernde Momente bleiben.

Die Übersicht behalten wir über die logisch angeordneten Menüpunkte, unter denen wir unsere Flotte verwalten, unsere Beziehungen zu unseren Konkurrenten pflegen sowie eigene Ressourcen einsehen. Da wir das Sonnensystem bis zu einer sehr distanzierten Ansicht heraus überblicken können, übersehen wir gerne mal einige Einheiten. Allerdings zoomt das Spiel automatisch an diese heran, wenn dort noch eine Aktion innerhalb der Runde aussteht. Die Menüs sind ansprechend gestaltet und sorgfältig aufgebaut, sodass wir die wichtigsten Dinge schnell im Blick haben. Ein Guide gibt es im Spiel leider nicht, dafür jedoch eine sehr kurze Tutorial-Mission mit den wesentlichen Erklärungen zur Steuerung. Gerne hätten wir mehr Hilfen vorgefunden, doch außer einer Schnellstartanleitung mit den notwendigsten Tastenkürzeln fanden wir in der Verpackung des Spiels nichts vor. Selbst bei Steam ist kein Handbuch hinterlegt. Auch eine Google-Recherche blieb ergenislos.

Die World of Tanks-Macher, NGD Studios, haben mit Master of Orion eine schicke Neu-Umsetzung entwickelt. Die Weiten des Weltraums werden schön dargestellt, die Texturen sind bei Charaktermodellen und Zwischensequenzen Hollywood-tauglich und die generelle Präsentation lässt sich als zeitgemäß einstufen. Vor allem der orchestrale Soundtrack unterstützt die Atmosphäre noch einmal in großartiger Art und Weise.

Fazit:

Master of Orion: Conquer the Stars bringt im ersten Durchgang viel Spaß, krankt dann jedoch im Hinblick auf den Wiederspielwert. Zu oft wiederholen sich die Vorgehensweisen, die uns bereits im ersten Durchgang in Fleisch und Blut übergegangen sind. Immerhin kann bei einem Neustart zum Beispiel mehr Wert auf Diplomatie gelegt werden. Oder wir greifen einfach alle und jeden an und schaffen uns so unsere eigenen kniffligen Rahmenbedingungen. Im Großen und Ganzen haben NGD Studios allerdings einen guten Job gemacht. Insbesondere die schicke Präsentation und die einfache Bedienung macht ein Reinschnuppern lohnenswert.

Unsere Wertung 79%

