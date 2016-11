Mark McMorris Infinite Air bei uns im Test + Video

Endlich wieder ein Brett unter den Füßen. Bislang musste die aktuelle Konsolengeneration ohne realitätsnahe Funsport-Simulationen auskommen. Entwickler HB Studios will das nun ändern und breite Fußspuren im verschneiten Genre hinterlassen. Wenn der Berg ruft: Unser Test zu Mark McMorris Infinite Air auf der Xbox One.

Irgendwo dort draußen

Ja, es gibt sie. Funsport-Enthusiasten, die nicht auf das jährliche FIFA-Update warten, sondern immer noch auf einen neuen Ableger der Skate-Reihe von Electronic Arts hoffen oder sich zumindest ein weiteres Stoked wünschen. Spieler, die auch im echten Leben viel mit diesen Sportarten verbinden und daher das simulationslastige Gameplay zu schätzen wissen.

Zählten Titel wie Tony Hawk oder SSX damals noch zum absoluten Pflichtprogramm auf Konsolen, verbringen ihre weitaus moderneren Kollegen seit jeher ein Nischendasein. Was wohl vorwiegend daran liegen dürfte, dass diese Spiele, auch aufgrund ihrer komplexen Steuerung, wahrhaft gemeistert werden wollen und nicht gerade für eine schnelle Runde zwischendurch geeignet sind. Playstation 4 und Xbox One mussten seit ihrem Release sogar völlig ohne Funsport-Simulation auskommen.

Umso größer die Freude, als dann Mark McMorris Infinite Air angekündigt wurde. Noch heute drehe ich begeistert meine Lines in Skate 3 oder den Vorgängern und kann auch nicht ganz von Stoked lassen. Realistische Animationen, eine gelungen eingefangene Ästhetik und viel Raum für Kreativität, locken mich dabei immer wieder vor den Bildschirm Meine verbrachte Zeit mit diesen Titeln kommt der von hartgesottenen Skyrim-Spielern sicher ziemlich nah. Seid euch also sicher, dass dieser Test nicht auf völlig entnervten Erfahrungen über die vergleichsweise ungewöhnliche Steuerung basiert und eher eine Herzensangelegenheit ist. Ich weiß, was ich hier tue. Ausnahmsweise.

Das volle Programm

Mark McMorris Infinite Air hält im Grunde alles bereit, was das ausgehungerte Snowboarder-Herz verlangt. Slopestyle- und Halfpipe-Wettbewerbe, Big Air Contests und spannende Abfahrten im Backcountry groß angelegter Gebirge.

Vermeintliches Herzstück von Infinite Air ist dabei der Curcuit-Modus. Hier erwartet uns eine Reihe von vorgegebenen Abfahrten oder Wettbewerben, die mit jeweils sechs Herausforderungen locken. Während der Big Air- oder Slopestyle-Contests müssen wir unter anderem den ersten Platz erreichen, einen vorgegebenen Trick sauber ausführen oder dürfen eine bestimmte Wertung in den Runs nicht unterschreiten.

Die Challenges im Backcountry, also abseits der Piste, gestalten sich ähnlich. Wir knacken den Highscore, versuchen nicht zu stürzen und probieren uns an komplexen Tricks. Außerdem stehen noch Läufe gegen die Abbilder echter Profis an, in denen wir beispielsweise als erster ins Ziel gelangen sollen.

Zugegeben, die Aufgaben sind nicht gerade abwechslungsreich, dafür aber relativ realistisch. Zumal Infinite Air hier auf so störende Dinge, wie das Einsammeln von Objekten, verzichtet. Doch bitte nicht wundern, der Schwierigkeitsgrad der Herausforderungen zieht enorm schnell an. Schon bald müssen wir immer wieder ins Trickbuch schauen oder fahren so manche Abfahrt zum gefühlt hundertsten Mal. Denn neue Bereiche schalten wir erst nach einer bestimmten Anzahl abgehakter Challenges frei. Und glaubt mir, einen sauberen Double Tamedog, also einen doppelten Vorwärtssalto, während eines Wettbewerbs hinzulegen, kann hier frustrierender sein, als so mancher Boss in Dark Souls.

Ich habe tatsächlich etwas länger gebraucht, um herauszufinden, nach welchen Maßstäben mich Infinite Air überhaupt bewertet, weil der Titel nur selten Feedback gibt. Sollten es in den Wettbewerben möglichst kreative Tricks oder übertriebene Spins sein? Kommt es auf die Geschwindigkeit an? Nein, weder noch. In den meisten Fällen kommt es schlicht darauf an, Tricks möglichst sauber zu stehen, um eine hohe Wertung zu erzielen.

Do it yourself

Bis auf den Curcuit-Modus, sind wir in Infinite Air aber vollkommen auf uns allein gestellt. Bekannte Gebiete wie Laax, Avoriaz oder sonstige Abfahrten haben es nicht in den Titel geschafft. Stattdessen erwarten uns namenlose, aber frei formbare Berge. Denn eigentlich versteht sich das komplette Spiel als einziger, riesengroßer Level-Editor. Wir greifen auf die erstellten Inhalte anderer Spieler zurück, entdecken deren Berge, nehmen an individuellen Herausforderungen teil oder werden ganz einfach selbst zum Gestalter der Landschaft.

Mal abgesehen davon, dass wir beim Erstellen eines solchen Berges über Höhe, Bewaldung und sonstige Merkmale der Gebirgskette entscheiden dürfen, können wir auch jederzeit Objekte wie Rails und Rampen herbeizaubern und diese nach Belieben auf den verschneiten Wegen platzieren. Außerdem ist es möglich, den Schnee zu formen und eigene Runs zu erstellen. Der Fantasie sind hier wirklich kaum Grenzen gesetzt.

Damit uns beim Erkunden keine langen Wanderwege bevorstehen, rufen wir per Knopfdruck einen Helikopter und steuern in luftiger Höhe auf ein beliebiges Ziel am Berg zu. Gefällt uns ein Spot oder haben wir eine interessante Abfahrt ausgemacht, lassen wir uns an besagtem Punkt absetzen. Ob wir von dort aus einfach ins Tal brettern oder der Umgebung mit ein paar Rampen einen neuen Anstrich verpassen, bleibt uns stets selbst überlassen.

Gerade zu Beginn ist das aber alles wahnsinnig verwirrend und tatsächlich bin ich mir immer noch unsicher, wie ich diese große Freiheit in Infinite Air bewerten soll. Zum einen ist es natürlich schön, einen so umfangreichen Editor vor die hoffentlich warmen Füße gesetzt zu bekommen, zum anderen hätte ich mir etwas mehr Struktur gewünscht. Im Circuit-Modus bin ich an die knackigen Herausforderungen gebunden, ansonsten bleibt mir leider nur viel Arbeit übrig, indem ich Stunden damit verbringe, eigene Inhalte zu erstellen. Oder ich verlasse mich eben auf die Werke anderer Spieler.

Somit müsste man dem Titel aber schon wieder einen gewissen Online-Zwang zusprechen. Denn ohne bestehende Internetverbindung und die Community-Komponente, bleibt inhaltlich nicht mehr viel übrig. Mit böser Zunge ließe sich fast behaupten, dass wir es hier mit einem unfertigen Spiel zu tun haben. Denn sogar die Inhalte des Circuit-Mode finden sich im Welteneditor wieder, sind also klarer Bestandteil der individuellen Bastelei und keine eigenständigen Levels, für die man sich als Entwickler weitaus mehr Mühe hätte geben müssen.

Simulation? Naja…

Ein großes Lob geht auf jeden Fall an einen Großteil der überaus realistischen Animationen. Wenn ich mich in der letzten Sekunde vor der Landung aus einem 1440 Cork “rausziehe“ und die Nose meines Boards nochmal durchdrücke, um nach einer weiteren 180 Grad-Drehung Switch zu landen, sieht das einfach wahnsinnig echt aus. Zumal die Bewegungen butterweich ineinander übergehen.

Diese Kontrolle will jedoch mit viel Mühe und Fleiß erlernt werden. Auf den ersten Blick wirkt die Steuerung wie bei Skate oder Stoked, bietet aber einige Unterschiede und ist nur schwer in Worte zu fassen. Den Olli führen wir beispielsweise fast identisch, mit einer schnellen Bewegung des linken Sticks von unten nach oben, aus. Bei Spins und Flips wird es schon komplizierter. Hier müssen wir den Trick vor dem Absprung vorbereiten (prewind), indem wir die Schultertasten miteinbeziehen und während des Flugs loslassen. Grabs erfordern Schultertasten und Analogsticks gleichzeitig, wobei wir unsere Hände mit dem linken, bzw. rechten Trigger simulieren.

Grundsätzlich kommt es immer auf das richtige Timing an, denn einmal einen Spin oder Flip gestartet, drehen wir uns solange, bis wir wieder sicheren Boden unter den Füßen haben. Das mag realistisch sein, macht Mark McMorris Infinite Air aber unnötig schwer. Zumal uns der Titel stets ein wenig zu viel Geschwindigkeit mit auf den Weg gibt.

Ohne Probleme landen wir utopische Trickvarianten oder drehen uns um mehr als 2660 Grad (!). Auch während der Abfahrten, kann die Geschwindigkeit zum echten Problem werden. Viel zu schnell rasseln wir an wichtigen Rampen vorbei oder gleich in den nächsten Baum. Zwar können wir durch erfolgreiches Carven, also das Schneiden von scharfen Kurven, ein wenig langsamer werden, die Steuerung kommt uns dabei aber nur wenig entgegen.

Um unser Alter-Ego seitwärts zu bewegen, navigieren wir mit dem linken Stick nach links, bzw. rechts. Jeder noch so kleine Ausrutscher mit dem Analogstick nach oben oder unten, lässt uns aber einen Tail-, bzw. Nosepress vollführen, weil die Steuerung peinlichst genau reagiert. Wer hier schnellen Spaß im Stil von SSX sucht, wird schnell frustriert aufgeben.

Natürlich ist die Steuerung überwiegend reine Übungssache, doch mit seinen kleinen Stolpersteinen und der nicht immer ganz ernstzunehmenden Physik, macht es uns Infinite Air auch nicht unbedingt einfacher. Gelungen präsentiert sich dagegen die Auswahl der Tricks. Hier erwartet uns das komplette Repertoire an Flips, Spins, Rodeos, Grabs und Rail-Tricks. Letztere werden je nach Dauer des Slides sogar als Bonk gewertet, was bei ähnlichen Vertretern des Genres gerne mal außer Acht gelassen wird.

Fehler im Detail

Leider lassen sich nicht alle Animationen derart loben. Viele Bewegungsabläufe wirken steif und abgehackt, Stürze wie aus der Ragdoll-Ramschkiste. Außerdem zählt der Nose-/Tailpress nicht als Manual, was eigentlich üblich ist. Das Carven lässt sich ebenso wenig mit Tricks verbinden. Wer also kurz vorm Absprung noch einen halben Carve Turn auf dem Kicker vollführen möchte, um somit gleich in einen Spin überzugehen, stößt an die Grenzen von Infinite Air. Selbst Handstands sind nicht möglich. Weder in der Halfpipe, noch in der Flat.

Sprichwort Powder! Ja, der frisch gefallene, fluffige Schnee kommt ganz gut rüber, bleibt aber hinter seinen optischen Möglichkeiten zurück. Magisch im Schnee versunke Wälder oder Felsformationen suchen wir in Infinite Air vergebens. Ist auch gar kein Wunder, denn wechselndes Wetter bleibt dem Titel genauso fern, wie eine sinkende Sonne.

Zugegeben, der Titel versteht es, den Geist einsamer Backcountry-Abfahrten einzufangen, doch ich hätte mir mehr gewünscht. Warum schon wieder kein Street mit der Winch im Anschlag, warum überhaupt keine Stairsets oder Roof to Roof-Gaps? Schade.

Wenigstens hat es ein Session-Marker ins Spiel geschafft. Also ein selbstgesetzter Checkpoint, zu dem wir ohne große Ladezeiten jederzeit zurückkehren können. Außerdem lässt sich eine praktische Rewind-Funktion nutzen, die ähnlich funktioniert.

Mark wer?

Brettsport, ob nun auf dem Skate- oder eben Snowboard, das ist nicht nur athletische Betätigung, sondern eindeutig auch Lifestyle. Infinite Air transportiert von diesem nahezu religiösen Lebensgefühl leider wenig. Stoked hatte damals dieses tolle Absinthe Films-Feature. Ich durfte mit bekannten Fahrern aus dem Team, wie z.B. Nicolas Müller oder Gigi Rüf, echte Abhänge runterbrettern und mir zwischendurch ein paar exklusive Episoden der damals sehr beliebten Flipside-Vlogs anschauen.

Charaktervideos mit Interviews und kleinen Auszügen aus deren Parts in aktuellen Snowboardfilmen, vermittelten dem geneigten Spieler das Gefühl noch besser. Infinite Air fehlt dieses Feeling. Keine Clips, wenig Produktplatzierung (was in so einem Spiel durchaus authentisch wirken kann) und eine eher geringe Auswahl an viel zu minimal dargestellten Fahrern.

Ebenso muss ich mich darüber wundern, warum ausgerechnet Mark McMorris das Super-Feature von Infinite Air geworden ist und Torstein Horgmo nur die zweite Geige spielt. Aber das ist wohl Geschmackssache.

Wer übrigens nicht in die digitale Haut der bekannten Fahrer schlüpfen möchte, darf sich hingegen einen eigenen Charakter erstellen. Wobei die Auswahl an verfügbaren Kleidungsstücken nicht wirklich erwähnenswert ist und meist nur aus alternativen Farben und Mustern besteht. Auch hier wieder: Kaum Brands und Marken.

Ich kann den Schnee fallen hören

Die Präsentation ist teilweise ein echtes Debakel und schlägt in eine ähnliche Bresche wie WRC 6. Mit einfachen Titeln wird hier versucht, Veranstaltungen Authentizität einzuhauchen, was nur absolut nicht funktioniert, weil ja nicht einmal Zuschauer anwesend sind. Fast so, als würde so eine US Open ausschließlich im privaten Rahmen ablaufen. Auch der ganze Medienzirkus fehlt. Wir vermissen Kommentatoren, kreisende Helikopter oder Drohnen und vor allem andere Fahrer. Und was ist mit Sponsoren-Verträgen oder Magazin-Shootings?

Nicht zu vergessen: Der Soundtrack. Essentiell für Funsport-Titel dieser Art. Nunja, generell ist die Tracklist schon gelungen, mischt sich mit Indie und anscheinend eigens produzierten Ambient-Klängen ganz gut ab. Nur leider wiederholt sich diese Liste bereits nach einer halben Stunde, was schlicht daran liegt, dass es nur eine Handvoll Songs in den Titel geschafft hat. Außerdem haben wir keinen Zugriff auf die Liste, können nervige Lieder nicht überspringen oder gar ausblenden. Die Möglichkeit den Soundtrack über externe Anwendungen selbst zu gestalten, besteht ebenfalls nicht. Das ist schon ein herber Schnitzer für dieses Genre.

Allgemein geht der Sound aber in Ordnung. Slides auf Objekten oder jegliche Bewegungen auf dem weißen Untergrund hören sich durchaus realistisch an. Einzig und allein die aufdringlichen Windgeräusche während schneller Abfahrten können irgendwann etwas nerven.

Und trotz netter Lichteffekte und der tollen Weitsicht über plastische Gebirge in Mark McMorris Infinite Air, haben die zufällig generierten Berge leider auch ihren Preis. Im dicht bewaldeten Backcountry geht die Framerate gerne mal in die Knie und lässt uns an Rampen und Rails geradezu vorbeistottern. Gleiches Schicksal ereilt auch Läufe von allzu hohen Punkten, wie z.B. Bergspitzen, was daran liegen mag, dass wir von dort aus die komplette Karte überblicken können und die CPU das erstmal nachrechnen muss.

Kommentare kontern

Falls jetzt jemand auf den Gedanken kommt, dass man bei so einer durchwachsenen Erfahrungen doch lieber auf Steep von Ubisoft warten sollte, um damit das bessere Spiel zu erhalten, liegt leider völlig falsch. Infinite Air ist im Grunde das, was es auch sein will. Eine beinharte Simulation ohne viel Schnickschnack. Steep unterscheidet sich davon völlig und gilt eher als MMO in unverbrauchtem Wintersport-Setting, das mit viel Adrenalin und irrwitzigen Stunts punktet, aber sicher auch so seine Fehler haben wird.

Für einen besseren Eindruck über Spielwelt, Animationen und Technik, haben wir noch ein unkommentiertes Video mit ein paar Spielszenen für euch erstellt. Viel Spaß dabei.

Auch mal aufs Brett steigen? Mark McMorris Infinite Air erscheint am 4. November 2016 für Xbox One und Playstation 4. Der Preis beläuft sich zum Release auf 49,99 €.

Der Test basiert auf unserer Xbox One-Testversion von Mark McMorris Infinite Air, die uns freundlicherweise von Publisher Maximum Games zur Verfügung gestellt wurde. Screenshots stammen diesmal vom Publisher, das gezeigte Videomaterial jedoch direkt von uns.

Fazit

Infinite Air, das ist wohl richtig. Der Titel bietet unendlich viel Luft…und zwar nach oben. An fast jeder Ecke im Spiel werde ich schmerzlich daran erinnert, wieviel Potential hier verschenkt wurde. Bis auf die Tricks und ein paar Namen, steckt nämlich nur wenig echtes Snowboarden in Infinite Air. Hier sollten wirklich nur hartgesottene Funsport-Liebhaber zugreifen, die ihre Abstinenz endlich beenden und älteren Simulationen wie Stoked nicht länger nachtrauern wollen. Spaßt macht es, trotz extrem hoher Schwierigkeit, dann nämlich doch. Auch wenn das Spiel irgendwie nur als Lückenfüller dient. Für Leute, die mit diesen Titeln wenig anfangen können, ist das ohnehin schwer zu erklären. Stellt euch einfach vor, FIFA pausiert schon seit etlichen Jahren, aber ihr seid richtige Fußball-Fans und wollt unbedingt mal wieder virtuell kicken, dafür aber nicht ständig die alten Konsolen anschmeißen. Dann kommt ein eher unbekannter Entwickler, greift die Problematik auf und serviert euch ein halbfertiges Spiel mit fragwürdiger Präsentation und einigen Fehlern. Ihr werdet es vielleicht hassen. Aber ihr werdet es spielen.

Unsere Wertung 65%