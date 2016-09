Madden NFL 17 bei uns im Test

Es ist wieder soweit. American Football Fans bekommen endlich wieder ihren aktuellen Madden NFL Ableger. Ist es nach dem Motto: Jährlich grüßt das Murmeltier oder mal doch eine völlig neue Erfahrung? Wir haben die Xbox One Version getestet und das Ei fliegen lassen. Aber eins schon mal schnell vorweg: Frank Buschmann und Icke sind immer noch nicht dabei 😉

American Football ist hierzulande nicht wirklich ein Volkssport und in der Riege der beliebten Sportarten eher in der unteren Hälfte zu finden. Trotzdem gibt es auch in Deutschland eine Fanbase die auch im Fernsehen durch Pro Sieben Maxx oder Sat1 gut versorgt wird. Doch jeder Fan will auch mal selbst auf dem Feld stehen und den Super Bowl gewinnen. Das ist mit Madden NFL 17 durchaus möglich, aber ein steiniger Weg. Aber das war schon immer so: Wer Erfolg will muss dafür arbeiten. Leider gibt es auch in diesem Jahr immer noch keine deutsche Sprachausgabe. Und wie wir schon oben kurz angeschnitten haben, wären Frank Buschmann und Icke doch genau die richtigen für den Job. Aber vielleicht muss der gute Frank ja auch viel zu viel für FIFA machen, das er einfach keine Zeit hat.

Wer sich mit dem American Football Sport nicht so wirklich auskennt wird bei Madden NFL 17 aber wieder an die Hand genommen und bekommt ein ausführliches Tutorial. So dürften auch völlig ahnungslose nach einer Weile worum es sich bei dem Sport eigentlich dreht. Es klingt kompliziert ist am Ende aber eigentlich ganz simpel. Und wenn ihr einmal den Dreh raus habt, dann wollt ihr den Controller nicht mehr so schnell beiseite legen. Madden NFL 17 bietet im Großen und Ganzen aber nicht ganz so viele Neuerungen wie erwartet und spielt sich fast so wie der Vorgänger. Und hier kommt das Wort „fast“ zum Vorschein. Denn kleine Änderungen wurden dem neuesten Ableger schon spendiert.

Neben einem Wegassistent gibt es bei Madden NFL 17 eine angepasste Defensiv KI und ein aufgearbeitetes Madden Ultimate Team. Auch Fantasy Football Modus ist dabei der auf den Namen Draft Champions hört. Eine durchaus nette Idee, die auch für einen besonderen Anreiz sorgt. Ein bisschen mehr hätte es schon sein dürfen, aber wenn am Grundspiel nichts auszusetzen ist wollen wir auch nicht soviel meckern. EA Sports Spiele kommen halt jedes Jahr raus und wollen nur eins: Spaß am Spiel. Und das hat in den letzten Jahren ja immer ganz gut funktioniert.

Was damals schon gut war kann auch mal wieder zurückkommen. Und das machen die Jungs mit den Special Teams. Dort warten neue Herausforderungen auf euch. Der aus anderen Spielen bekannte Ultimate Team Modus ist auch bei Madden NFL 17 mit dabei und bringt einen Aufbau-Modus mit. Mit euren verdienten Coins könnt ihr weitere Karten kaufen, tauschen oder versteigern. Langweilig wird es dabei nicht, da EA Sports einen Live-Modus hinzugefügt hat wobei das Spiel immer auf den aktuellsten Stand der NFL bleibt.

Grafisch ist Madden NFL 17 eine Augenweide und sieht fantastisch aus. Eigentlich ist das jedes Jahr so, aber es gibt immer noch Details die besser gemacht werden können. Dieser Ableger sieht bislang klar am besten aus und schraubt gewaltig an der Realismus-Schraube. Man fühlt sich schon ein wenig wie bei einer Live-Übertragung, nur das ihr mittendrin statt nur dabei seid. Die Zuschauer gehen ab, die Animationen der Spieler sind erstklassig und die gesamte Art der Übertragung macht einfach nur Spaß.

Und auch wenn wir keine deutschen Kommentatoren bekommen machen die Jungs bei Madden NFL 17 alles richtig. Und sie sind übrigens auch eine Neubesetzung. So sitzen nämlich nun Brandon Gaudin und Charles Davis auf der Tribüne und versorgen euch mit allen möglichen Infos zum Spiel. Und wir glauben fest daran das Madden NFL 18 auch mal in deutscher Sprache kommt und die hiesigen Football-Fans vor Begeisterung einen Touchdown im Garten machen.

Fazit:

Madden NFL 17 ist American Football pur und ganz klar der bislang beste Ableger der Serie. Es sieht fantastisch aus, spielt sich so gut wie die Vorgänger und bringt noch ein paar kleine Neuheiten mit. Diese sind zwar nicht besonder groß, machen aber dennoch ziemlich viel Laune. Alleine der Fantasy Football Modus sorgt für zusätzlichen Spielspaß und ist eine sinnvolle Neuerung. Was die Atmosphäre betrifft ist Madden NFL 17 ein Aushängeschild von EA Sports und ähnelt immer mehr einer TV-Live Übertragung. Klasse.

Unsere Wertung 90%