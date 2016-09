LASTFIGHT bei uns im Test

LASTFIGHT, so verspricht es der französische Entwickler Piranaking, ist ein 3D-Beat-‚em-up das auf dem Comic LASTMAN basiert und humorvolles aber vor allem actiongeladenes Gameplay bietet. Der Kniff dabei ist, das die Kämpfer sich nicht gegenüber stehen, sondern frei durch die Arenen laufen können. Ob das Spiel hält was die Entwickler versprechen, lest ihr unserem Test.

Am Anfang des Spiels stehen euch neun verschiedene Kämpfer zur Verfügung. Diese unterscheiden sich aber eigentlich nur optisch und nicht wirklich spielerisch voneinander. Jeder der neun Charaktere besitzt eine kleine Anzahl von einfachen Schlagkombinationen, eine Spezialattacke und eine Art Schildblase. Die Schildblase dient, logischerweise, zur Verteidigung und ist nur durch massive Gewalteinwirkung der Gegner zu zerstören. Außerdem könnt ihr per Knopfdruck springen und nach vorne sprinten.

Action pur, statt Taktik

Es liegt also eigentlich auf der Hand, dass die Kämpfe in LASTFIGHT weniger Taktik und mehr Geschicklichkeit und Reaktionsschnelligkeit verlangen. Das alles wird unterstützt von einem spaßigen Vier-Spieler-Modus und acht wirklich abwechslungsreichen Arenen. Die Arenen bieten immer unterschiedliche Hilfsmittel: In der einen gibt es einige Stühle und Tische zum Werfen, in einer anderen gibt es Raketenwerfer und dann gibt es noch eine mit verschiedenen Ebenen und einem Feuerspuck-Trank. Das alles trägt dazu bei, das sich jede Arena komplett anders spielt.

Zusätzlich gibt es noch Verwandlungen. Diese orientieren sich auch an den Arenen. So verwandelt sich euer Kämpfer, nach einsammeln der Symbole, beispielsweise in ein zweiköpfiges Monster, einen starken Hünen oder eine klonfähige Kreatur. Für die Spieler sind die Vorteile der Verwandlung meistens Spielentscheiden, doch die eigentlich gute Gegner-KI scheint leider überfordert damit zu sein. Teilweise bleibt sie sogar einfach regungslos stehen, bis die Verwandlung endet.

Die Grafik ist dabei in einem sehr passenden Comic-Look gehalten und sieht wirklich gut aus. Die Effekte sind auch gut gelungen. Was leider weniger gut gelungen ist, ist der Story-Modus, bei dem ihr aus nur zwei der neun Charaktere auswählen müsst und dann nach und nach gegen alle anderen Kämpfer antreten müsst.

Fazit

LASTFIGHT ist ein gelungenes Beat-‚em-up für den kleinen Spaß zwischendurch. Besonders mit Freunden macht es wirklich Spaß und entfaltet sein Potenzial. Die Arenen sind abwechslungsreich gestaltet und haben einen großen Einfluss auf die Kämpfe. Dafür hätte dem Spiel ein cooler Story-Modus noch ganz gut getan. Gerade von einem Spiel, das auf einem Comic basiert, hätte man ein bisschen mehr erwarten können was das angeht.