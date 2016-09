Heroes of the Storm – Kontrollbesuch anlässlich des Kriegsmaschinen-Events

StarCraft erobert den Nexus von Heroes of the Storm. Anlässlich des Kriegsmaschinen-Events haben wir dem MOBA von Blizzard einen Kontrollbesuch abgestattet. Etliche Neuigkeiten wie Helden, frische Maps, Skins und ein Event lassen HotS weiter wachsen und immer besser werden.

Die neuen Schlachtfelder

Zwei neue Karten wurden für Heroes of the Storm entwickelt das sind Endstation Braxis und die Sprengkopfmanufaktur. Auf Endstation Braxis ist es eure Aufgabe zwei Signaltürme zu erobern und die Anzeige auf 100% zu füllen. Ist dies geschafft wird eine Zerg-Armee auf die feindliche Basis losgelassen. Doch Obacht auch die Feinde bekommen Zerg an die Seite gestellt. Je weiter die Anzeige gefüllt wurde, desto stärker ist die Armee. Die Zerg attackieren Gebäude sowie auch Helden.

Auf der Sprengkopfmanufaktur steht die nukleare Kriegsführung im Mittelpunkt. Auf der Karte spawnen regelmäßig Sprengköpfe die ihr tunlichst einsammeln solltet. Achtet darauf die Sprengköpfe früh genug abzugeben, geht ihr nämlich über den virtuellen Jordan sind die bis dahin gesammelte Sprengköpfe weg.

Gameplay-Video zum Kriegsmaschinen-Event:

Neue Helden

Gleich zwei neue Helden feiern ihren Einstand in Heroes of the Storm. Das sind Alarak (seht ihr im Gameplay-Video) und Zarya. Alarak seines Zeichens ist ein Assassine und stammt aus dem StarCraft-Universum. Zarya ist die russische Kampfsau aus Overwatch und dient als Kämpfer. Im Wiki könnt ihr beide (Zarya, Alarak) genau begutachten.

Wer ein paar Euros auf der Seite hat kann sich das Sparpaket passend zum Event leisten. Dieses enthält Alarak als spielbaren Charakter, zwei neue Reittiere nämlich das Ghost-Bike und den Cyberwolf sowie legendäre Skins.

Weitere Infos zum Kriegsmaschinen-Sparpaket findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Das Event

Natürlich bietet das Kriegsmaschinen-Event zwei besondere Ereignisse. Startet ihr ein Match in Heroes of the Storm kann es passieren dass die bekannten Ressourcensammler alias WBF aus dem StarCraft-Universum auftauchen.

Nun gilt es diese zu vernichten und 12 Artefakt-Fragmente aufzusammeln. Ist dies geschafft erhaltet ihr ein Boosterpack für 24 Stunden. Dieser Booster erhöht eure generierte Erfahrung pro Spiel und natürlich wird auch das Gold geboostet. Ihr habt also die Chance so schnell wie noch nie Gold anzuhäufen und dieses in zusätzliche Helden zu investieren. Da freut sich das Sammlerherz und gratis ist die Geschichte obendrein auch noch.

Dauerzocker können sich zudem ein einzigartiges Porträt (Xel’Naga) erspielen. Dazu müsst ihr insgesamt 150 Artefakt-Fragmente sammeln. Klartext: 150 x die 12 Stück, die ihr für den Booster benötigt – das kann wieder dauern 😉

Gameplay-technisch wird das Bekannte geboten aber natürlich mit der aus StarCraft bekannten Optik und den Zerg! Dies sorgt für ordentlich Abwechslung und erweitert den Umfang von Heroes of the Storm. Ein paar Eindrücke aus den Matches seht ihr in den folgenden Screenshots:

Fazit:

Das Kriegsmaschinen-Event rockt! So einfach ist das ganze auf den Punkt gebracht. Mehr Abwechslung, mehr Helden, mehr Karten, der herrliche Booster – wir sind rundum zufrieden mit Heroes of the Storm. Die Community ist äußerst aktiv und ihr wartet nie lang auf ein Match. Es ist vollkommen egal ob ihr gegen die K.I. oder gegen menschliche Gegner, in gewerteten beziehungsweise ungewerteten Matches antreten möchtet, die Party geht sofort ab. Das Ganze führt auch zu einer neuen Wertung und zwar werten wir das MOBA auf: