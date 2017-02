Ghost Recon Wildlands – Unser Bericht aus der Closed Beta

Über das Wochenende haben wir uns zu dritt im Koop-Modus durch die Closed Beta von Ghost Recon Wildlands geschlagen. Der Taktik-Shooter spielt sich wie eine Fusion aus Far Cry und The Division. Die drei Titel haben eines gemeinsam, sie alle stammen von Ubisoft. In den weiten des Internets haben sich zwei Fronten gebildet, die einen lieben das Spiel, die anderen verteufeln es schon jetzt. Wir gehören aktuell zur ersten Gruppe, warum das so ist lest ihr in unserem Preview.

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten

Nach der ersten Intro-Sequenz steht das Erstellen unseres Charakters an. Hier bietet uns Ghost Recon Wildlands etliche Optionen an. Vom Kopf über den Torso bis hin zu den Beinen ist alles anpassbar. Männchen oder Weibchen, Kleidung, Frisur und etliche Gadgets wie beispielsweise Tattoos und Narben können wir unserem alten Ego verpassen.

Direkt im Anschluss wird unser Trupp via Hubschrauber zum ersten Einsatz geflogen. Während des Fluges erfahren wir weitere Details zum Drogensyndikat und warum Bolivien der Dreh- und Angelpunkt der bösen Machenschaften ist.

Meine Waffen

Individualisierung ist in Ghost Recon Wildlands ein großes Thema und macht dann auch vor den Waffen und euren Fähigkeiten keinen Halt. Beginnen wir doch mit unseren Meinungsverstärkern. Diese können ebenfalls optisch angepasst und mit diversen Skins überzogen werden. Viel wichtiger jedoch ist das GunSmith-System welches Veteranen aus vorigen Ghost Recon-Serienteilen bereits kennen.

Mit dem GunSmith-System kann jede Waffe in dutzende Einzelteile zerlegt, angepasst und verbessert werden. Über fünfzig Waffen warten in Ghost Recon Wildlands auf euch und eure Vorlieben. Ihr wollt die Mission leise angehen, dann rauf mit dem Schalldämpfer und zusätzlichen Griffen um die Stabilität zu verbessern. Falls ihr lieber einen auf Rambo machen möchtet montiert ihr beispielsweise einen Granatwerfer auf euer Maschinengewehr. Grundsätzlich bleibt aber festzuhalten dass die leise Vorgehensweise meist besser zum Erfolg führt.

Übrigens könnt ihr auch spezielle Waffen von Bossen erhalten, diese können aber nicht angepasst werden – punkten aber mit einer außergewöhnlichen Optik und meist coolen Gadgets wie einem Trommelmagazin.

Meine Skills

Auch bei euren Fähigkeiten/Skilltrees dürft ihr steigern wie ihr möchtet, insgesamt warten vierzig Skills auf euch. Sechs verschiedene Rubriken bietet hier euch Ghost Recon Wildlands an. Unter dem Reiter „Waffe“ verbessert ihr eure Schießprügel dort könnt ihr beispielsweise die Stabilität beim Zoomen erhöhen, den Granatenwerfer erforschen und ähnliche Spielereien.

Unter „Drohne“ verbessert ihr logischerweise eure Drohne und erhöht so ihren Akku oder die Empfangsstärke. Absolut das Wichtigste Gadget wenn ihr leise vorgehen möchtet. Mit der Drohne lassen sich die Basen der Gegner spielend leicht ausspionieren. Ihr müsst lediglich darauf achten das die Feinde eure Drohne nicht erspähen.

Die benötigten Fähigkeitspunkte erhaltet ihr durch Level-Ups und das Erledigen von Missionen. Dazu benötigt ihr noch vier weitere Ressourcen. Diese Ressourcenpunkte verdient ihr euch in Nebenmissionen und kleineren Events.

Zu Land, zu Wasser & in der Luft

Die riesige Open World von Ghost Recon Wildlands könnt ihr mit etlichen Fahrzeugen frei erkunden. Wir sind mit Autos, LKWs, Motorrädern und sogar einem Traktor durch die Spielwelt gecruist. Wer sich über das Wasser bewegen möchte kapert einfach ein Bott und schon geht die Reise los.

Komplett stilsicher kommt ein Angriff aus der Luft, dazu stehen beispielsweise Helikopter bereit. Der Trupp springt aus dem Heli, schießt im Sinkflug zum gewünschten Punkt, vergesst bloß nicht die Reisleine des Fallschirmes zu ziehen und schon landen wir punktgenau in der gegnerischen Basis.

Die Open World ist vollgestopft mit Ereignissen, Quests und Nebenschauplätzen die nach Herzenslust erobert und bereist werden können. Auch hier funktioniert die Ubisoft-Formel wunderbar. Einzig und allein, meine geliebten Eroberungstürme, fehlen wie schon in den letzten Ubi-Spielen. Die Steuerung der Autos ist, nunja sagen wir gewöhnungsbedürftig aber auch das kennen wir bereits aus anderen Titeln von Ubisoft.

Noch ein paar Gedanken:

Ebenfalls in den Weiten des Internets habe ich gelesen das sich viele Zocker an der Grafik stören, weil diese nicht „Up to Date“ sein soll. Ich muss ganz ehrlich sagen in der 2,5k-Auflösung und mit sämtlichen Grafikoptionen auf Ultra sieht Ghost Recon Wildlands ungemein schick aus. Einzig und allein die Autos hätten ein paar mehr Details vertragen können.

Über die Langzeitmotivation können wir natürlich noch keine Prognose abgeben dazu ist die „Closed Beta“ zu kurz, in knapp vier Stunden hatten wir alles erledigt. Es wird darauf ankommen wie gut die Geschichte für Solospieler erzählt wird. Der Koop-Modus wird definitiv rocken, das trauen wir uns schon jetzt zu sagen.

Wenn ihr Ghost Recon Wildlands in Aktion sehen wollt könnt ihr unseren 3-stündigen Livestream genießen: