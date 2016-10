Gears of War 4 (MP) bei uns im Test

Ein Action-Feuerwerk mit viel Spannung und Humor. Das ist Gears of War 4 in der Kampagne. Doch kann uns der Third-Person-Shooter auch im Multiplayer an den Bildschirm fesseln oder brechen wir lieber gleich die Verbindung ab und machen die Locust dafür verantwortlich? Unser Test zum Mehrspieler von Gears of War 4.

Auch in Gears of War 4 richtet sich der kompetitive Multiplayer wieder ganz klar an erfahrene Spieler. Glückstreffer sind eher unwahrscheinlich, die Gnade feindlicher Spieler ebenso. Neueinsteiger dürften also nur zu oft die Anatomie ihrer Protagonisten in Einzelteilen bewundern. Wer den Arkon-Bogen aber erst einmal raus hat, findet im vierten Ableger der beliebten Gears-Reihe einen der besten Mehrspieler überhaupt.

Unendliche Möglichkeiten

Mal abgesehen davon, dass jederzeit ein Kumpel in die Kampagne mit einsteigen darf, um uns tatkräftig in der actiongeladenen Story zu unterstützen, bietet Gears of War 4 noch jede Menge andere Möglichkeiten, Spieler weltweit miteinander zu verbinden.

Aber selbst in den eigenen vier Wänden, dürfen wir gemeinsam mit Freunden in die unerbittliche Schlacht um die Vorherrschaft ziehen. Dafür sorgt der integrierte LAN-Modus und sogar ein Splitscreen für zwei Spieler. Gegeneinander funktioniert das natürlich genauso. Wirklich löblich von Entwickler The Coalition noch derartige Modi in einen modernen Shooter zu packen. Außerdem können wir dann noch mit unserem Co-Op-Trupp in ein Versus-Spiel gegen Bots einsteigen oder ein privates Spiel erstellen.

Grundsätzlich sollte uns der Sinn aber eher nach kompetitiven Gemetzel gegen die ganze Welt stehen. Im schnellen sozialen Spiel bestreiten wir freundschaftliche Auseinandersetzungen mit kleinen Teams, kämpfen bei Spieler-Mangel mit oder gegen Bots und dürfen über Karte und Modus abstimmen.

Das ist angesichts der Ranglistenspiele aber eher nettes Beiwerk, denn in Team Deathmatch und Co. verbringen wir tatsächlich die meiste Zeit. Wie der Name bereits verrät, beinhalten die Kernmodi in Gears of War 4 die üblichen, grundlegenden Varianten aus bloßer Dezimierung des gegnerischen Teams und der Besetzung bestimmter Punkte auf der Karte.

Hier ein Überblick der Kernmodi:

Team Deatchmatch

Hier bleibt es klassisch und wir eliminieren bestenfalls das gesamte gegnerische Team, bevor unsere Respawns ausgeschöpft sind.

Dodgeball

Schon etwas spannender. Ein Teamkamerad kann nur dann respawnen, wenn unser Team einen Kill landet. Hier ist Teamwork und bedachtes Vorgehen in der Hitze des Gefechts gefragt.

König des Hügels

Traditionelles Erobern von Zielringen, um Punkte für den Sieg zu erhalten. Hier sollten Anfänger am ehesten zurechtkommen, da im Gewusel um die Gebiete schon eher ein glücklicher Kill möglich ist.

Wettabrüsten

Hier bekommen wir nacheinander das komplette Arsenal aus Gears of War 4 in die Hand gedrückt. Alle drei Kills ändert sich die Waffe unseres Teams, was ganz schön spaßig sein kann.

Beschützer

In diesem Modus ist jede Menge Taktik gefragt. Ein Anführer pro Team wird auserkoren. Erst wenn der vernichtet wurde, respawnen auch die anderen Mitglieder nicht mehr.

Kriegsgebiet

Das Suchen und Zerstören von Gears of War. Ein einziges Leben pro Runde und ein nervenzermürbender Kampf um den Sieg.

Die vielen unterschiedlichen Modi bieten jede Menge Abwechslung und Spielspaß, was nicht zuletzt auch an der Auswahl der Maps liegt. Auf zehn verschiedenen, größtenteils symmetrischen Karten dürfen wir uns momentan austoben, der Season Pass verspricht aber bereits Nachschub. Standardmäßig sind wir übrigens wieder mit Lancer, Gnasher, Handfeuerwaffe und Rauchgranate unterwegs. Für noch mehr Feuerkraft liegen an bestimmten Punkten auf den Karten weitere Argumentationsverstärker herum, die aber meist hart umkämpft sind.

Horde 3.0

Einer der beliebtesten Modi von Gears of War. In einer abgeänderten Tower-Defense-Variante schließen wir uns mit drei anderen Spielern zusammen, um K.I.-gesteuerten Locust und Robotern gehörig in den Hintern zu treten. Das Verteidigen gegen anrückende Scharen von Gegnern steht hierbei wieder klar im Vordergrund des Geschehens.

Neu ist hingegen der Fabrikator. In diesem unscheinbar wirkenden, mobilen Kasten investieren wir Energie und bauen damit Befestigungen und Waffen, die das Team schlagkräftig unterstützen. Vor dem Kampf wählen wir dazu noch aus unterschiedlichen Klassen und Fähigkeiten. Der Pionier muss beispielsweise weniger Energie berappen, um Befestigungen zu bauen, während der Waffenexperte größeren Schaden anrichtet. Insgesamt stehen fünf Klassen zur Auswahl, die wir sogar aufstufen und somit noch besser machen können. Gleiches gilt für die einzelnen Fähigkeiten.

Ein wirklicher spaßiger Modus, vor allem mit Freunden, der sich den Zusatz 3.0 redlich verdient. Nach der Story, sollte Horde euer erster Anlaufpunkt in Gears of War 4 sein. Aber bitte nicht beschweren, wenn die Zeit dabei wie im Flug vergeht.

Wermutstropfen Mikrotransaktionen

Neben dem klassischen Levelsystem, bietet uns Gears of War 4 einen weiteren Anreiz, um pausenlos im Mehrspieler zu verweilen: Credits. Eine Ingame-Währung, für die wir Booster erwerben dürfen. Ähnlich wie in Halo 5: Guardians, hält das Spiel hier eine Art Sammelkarten-System bereit, das uns mit optischen Skins, zusätzlichen Fähigkeiten für den Horde-Modus und Herausforderungen versorgt. Letztere legen wir vor dem Start einer Runde als Kopfgeld fest. Erfüllen wir dann die Anforderung, z.B. zehn Kills in einem Match, hagelt es zusätzliche Erfahrungspunkte für den schnellen Levelaufstieg.

Unbedingt nötig ist der Kauf dieser Packungen nicht, da es sich eher um kosmetische Veränderungen an Charakteren und Waffen, sowie um Booster für die eigenen Erfahrungspunkte handelt und diese keinesfalls die ohnehin ausgewogenen Mehrspielergefechte stören, fraglich bleibt dieses System aber weiterhin. Zwar verdienen wir nach jeder Runde ein paar Credits für den Shop, wer möchte, darf aber auch richtig tief ins eigene Portemonnaie langen. Derzeit steht die Ultimative Luftpost mit 100 Paketen im Angebot…zu einem unschlagbaren Preis von 99,99 €.

Und wie es sich für richtige Sammelkarten gehört, wird natürlich wieder ein großer Anreiz in Form von möglichen, extrem seltenen Karten in den Packs geschaffen. Möglich, nicht garantiert, dürfen wir also vielleicht irgendwann mal als bunte Farbbomben-Kait einem Locust das Hirn wegpusten. Mit dem Unterschied, dass der dann immer noch klüger ist. Hust…

Aber wie gesagt, kann man alles außen vorlassen. Richtig nervig wird es dann schon eher bei den Herausforderungen, die ebenfalls nur über Karten verfügbar sind. War das nicht mal ganz normaler Bestandteil von Shootern? Zusätzliche Ziele, die ich im Mehrspieler erfüllen muss, um extra EP zu bekommen? Diese Entwicklung macht Angst und muss auch in Gears of War 4 scharf kritisiert werden, zumal Spieler bereits für den Season Pass und oder die Ultimate Edition ordentlich draufzahlen konnten. Mit dem Shop wird nochmal zusätzlich zur Kasse gebeten und das nicht zu knapp. Ein herber Dämpfer im sonst so überragenden Multiplayer.

Technik

Technisch gibt es nichts zu bemängeln. Im Gegenteil. Während wir die Kampagne, zumindest auf der Xbox One, mit festgesetzten 30 fps zocken, liefert uns der Mehrspieler von Gears of War 4 konstante 60 Bilder pro Sekunde. Das tut den kompetitiven Auseinandersetzungen richtig gut, da die Spielgeschwindigkeit meist recht hoch ist. Server laufen rund, das Matchmaking klappt ebenfalls ganz wunderbar. Auch wenn es in den Versus-Modi keine direkten Lobbys mehr gibt, in denen wir alle Beteiligten schon mal auschecken könnten, was etwas schade ist.

Der Test, sowie alle Screenshots basieren auf der Xbox One-Version von Gears of War 4, die uns freundlicherweise von Microsoft zur Verfügung gestellt wurde.



Gears of War 4 erschien bereits am 11. Oktober 2016 exklusiv für Xbox One und Windows 10 und kostet in der Standard-Edition derzeit ca. 70 Euro. Wer sich für die Ultimate Edition entscheidet, zahlt knapp 100 Euro, erhält dann aber zusätzlich den Season Pass und weitere Ingame-Boni. Käufer der digitalen Version profitieren vom neuen Cross-Buy und genießen den Titel auf beiden Plattformen, mit dem Kauf einer einzigen Version.



Fazit gibt es weiter unten!

Fazit:

Mit einer Vielzahl an Modi und Karten und dem bekannt dynamischen, sowie herausfordernden Gameplay, überzeugt Gears of War 4 auch im Multiplayer auf ganzer Linie. Wer die bombastisch inszenierte Story hinter sich gebracht hat, findet hier weitere, unzählige Stunden Spielspaß. Inklusive 60 fps und störungsfreien Online-Matches. Einzig und allein die aufdringlichen, fast schon lächerlichen Mikrotransaktionen verpassen dem tollen Gesamtwerk einen kleinen Dämpfer, weshalb wir hier leider keine, zur Kampagne identische Wertung geben wollen. Wer darüber hinwegsehen und seine Geldbörse geschlossen halten kann, findet mit Gears of War 4 einen der derzeit besten Multiplayer überhaupt. Zusammen mit der Kampagne, eine wegweisende Erfahrung. Unbedingt mal reinschauen!

Unsere Wertung 85%