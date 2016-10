Gears of War 4 (Kampagne) bei uns im Test

Hell yeah, Gears of War ist endlich zurück. Neues Entwicklerteam, neue Ära, neue Bedrohung. Ob all die Veränderungen der Xbox One-exklusiven Action-Orgie überhaupt gut tun und wo zum Teufel eigentlich Marcus Fenix steckt, lest ihr in unserem Test zu Gears of War 4. Garantiert ohne Spoiler!



Alte und neue Probleme

25 Jahre nach dem Sieg über die Locust, sehen sich die letzten Menschen auf dem Planeten Sera zwar nicht mehr durch spinnenartige Corpser oder die Leuchtenden bedroht, müssen sich aber völlig neuartigen Problemen stellen. Die Energiewelle, die vor gut einem Vierteljahrhundert für den vorzeitigen Frieden verantwortlich zeichnete, löschte neben der außerirdischen Bedrohung auch sämtliche fossile Energiequellen aus. Zeitgleich beschwor diese Gegenmaßnahme gewaltige Stürme und Unwetter herauf, die fortan auf der Planetenoberfläche wüten.

Klingt gar nicht mal so gemütlich, weshalb die COG (Coalition of Ordered Gouvernments) auch kurzerhand beschließt, den verschwindend geringen Anteil an Überlebenden hinter hohen Mauern anzusiedeln, um die Menschen vor der gefährlichen Außenwelt zu schützen. Fast schon wie in Attack on Titan.

Dass diese Art des isolierten Lebens nicht jedem schmeckt, dürfte wohl auf der Hand liegen. Und obwohl es mittlerweile sogar gesetzlich untersagt ist, hat sich natürlich auch schon eine rebellische Gruppe mit dem hübschen Namen Outsiders gegründet, die außerhalb dieser Mauern leben und ihre Ressourcen nun verbotenerweise aus den COG-Reservaten beziehen.

Alte und neue Bekannte

Wir schlüpfen also in die Rolle einer dieser Outsider. Und das ist niemand geringes als J. D. Fenix, bekanntermaßen Marcus Fenix‘ leiblicher Sohn, der sich zusammen mit seinen Freunden Kait und Del für einen autarken Lebensweg und gegen die COG entschieden hat und dadurch ständig auf der Suche nach verwertbaren Rohstoffen für das eigene Lager ist. So auch im ersten von insgesamt 5 Akten, die wie gewohnt nochmal in einzelne Kapitel unterteilt sind.

Kein Problem eigentlich, denn mit der Infiltration dieser Lager kennt sich die kraftvolle Truppe eigentlich aus, zumal viele der Stätten verlassen sind und nur noch von arbeitenden, seelenlosen Robotern bewacht werden. Aber wie es der Zufall nunmal will, werden wir entdeckt und gleich mal für das mysteriöse Verschwinden zahlreicher COG-Soldaten verantwortlich gemacht. Dass das so gar nicht auf unserer Agenda steht, stört das Regime anscheinend wenig, denn ab diesem Zeitpunkt werden wir von robotischen Sicherheitskräften und Vulture-Helikoptern verfolgt und müssen der tatsächlichen Wahrheit selbst auf die Spur kommen.

Hilfe erwarten wir wenig später sogar von Alt-Veteran im Ruhestand Marcus Fenix, der sich uns wenig später anschließt. Wer bis dahin noch nicht so ganz mit dem neuen Trio warmwerden wollte, darf spätestens jetzt auftauen. Trotz neuer Besetzung, hat Gears of War 4 kein bisschen an bissigem Wortwitz oder schwarzem Humor verloren. J.D. und sein inzwischen leicht verbitterter Vater liefern sich bei ihrer ersten Begegnung nach Jahren ein Wortgefecht par excellence, dass nur zeitweise von den zynischen Kommentaren der Mitstreiter unterbrochen wird.

Irgendwann kommt das Vater-Sohn-Gespann dann aber doch auf einen gemeinsamen Nenner und versucht herauszufinden, was es mit den verschwörerischen Anschuldigungen auf sich hat…

Selbstverständlich habe ich die komplette Story für euch gespielt und lasse diesen Aspekt auch mit in die Wertung einfließen. Trotzdem müsst ihr ab hier auf weitere Informationen rund um die Handlung verzichten, da zu viel davon verraten würde. Diesen Spaß will ich niemandem nehmen, zumal die knapp achtstündige Kampagne mit einigen Überraschungen und spannenden Wendungen aufwartet. Sicher ist die Story von Gears of War 4 erneut kein Epos voller Dramaturgie, das man gesehen haben muss, doch wie ich finde passt hier alles. Die Trilogie wird würdevoll weitergeführt, erfährt endlich einen erfrischenden Wechsel innerhalb der Besetzung, verliert dadurch aber nichts von ihrem bisherigen Humor oder der coolen Inszenierung.

Alte und neue Gefechte

Spielerisch orientiert sich Gears of War 4 dagegen ein wenig zu sehr an den Vorgängern. Wenn ich das Gameplay der Kampagne in einem Satz beschreiben müsste, wäre meine Antwort wohl: Es hat so seine Momente. Im Kern hat sich nämlich herzlich wenig getan. Wir spielen immer noch den etwas angegrauten, aber zumindest gewohnt flotten Mix aus Third-Person-Shooter und dynamischem Deckungswechsel. Grundsätzlich kein Problem, doch zwischen den eigentlichen Highlights schleift mich das Spiel ständig durch leblose Korridore, nur um mich dann in ein großes Areal mit hüfthoher Deckung zu schmeißen, das mich für die nächsten zehn Minuten die Magazine meiner Gnasher leer ballern lässt.

Das ist fernab jeglicher Innovationen und stört mich bereits seit dem zweiten Teil der Serie massiv. Diese Ermüdungserscheinungen hat auch das neue Entwicklerteam leider nicht in den Griff bekommen. Die große Rettung erfährt Gears of War 4 dann aber durch seine bereits erwähnten, großen Momente. Ob ich nun auf Motorrädern vor einem riesigen Condor-Kampfbomber fliehe, noch einmal frühere Massenkämpfe gegen die Locust nacherlebe und dabei alles mit dem Hammer der Morgenröte niedermetzele oder wie in einem subtilen Horrorspiel eine alte, nur scheinbar verlassene Villa durchstöbere und mich dabei tatsächlich grusele. In diesem Momenten dreht Gears of War 4 unwahrscheinlich auf und lässt mich sabbernd vor dem Bildschirm hängen.

Auf die gleiche Ebene können sich die neuen Stürme stellen, die Entwickler The Coalition hier auf den Bildschirm zaubert. Optisch mehr als beeindruckend, überraschen sie uns mit Blitz und Donner an den unterschiedlichsten Stellen und sind auch schon mal für den Ausgang eines Feuergefechts verantwortlich. Während uns der Wind nur so um die Ohren pfeift, werden Umwelt und z.B. Flugbahn unserer Kugeln davon beeinflusst, sodass wir die Naturgewalt im hektischen Getümmel genauestens mit einberechnen müssen.

Apropos Kugeln. Für das Inventar bleibt sich der Titel ebenso treu. Hier greift unser Trupp auf die obligatorischen Argumentationsverstärker zurück und bestückt sich mit Retro-Lancer, angepasstem Lancer, Boomshot, Gnasher und Co., wobei es auch zwei Neuzugänge ins Spiel geschafft haben, die nach wie vor genauso geschickt nachgeladen werden wollen wie ihre traditionellen Kollegen. Auf die K.I. unserer Mitstreiter können wir uns jederzeit verlassen. Die schlagkräftige Begleitung sucht selbstständig Deckung, feuert zielgenau und hilft uns auf, sollten wir einmal kampfunfähig sein, was auf dem höchsten der insgesamt vier Schwierigkeitsgrade auch wirklich nötig ist. Gleiches gilt leider auch für die künstliche Intelligenz der Gegner. Die agieren intelligent und unternehmen gerne Versuche uns zu flankieren. Wer es dagegen lieber sozial mag, darf gerne einen Kumpel ins Spiel einladen und die Kampagne mit menschlicher Unterstützung bestreiten.

An so essentiellen Dingen wie der Hit-Detection gibt es jedenfalls nichts auszusetzen. Gears of War 4 spielt sich flüssig wie schon seine Vorgänger. In Sekundenschnelle wechseln wir die Deckung, lugen im richtigen Moment hervor um Gegner aufs Korn zu nehmen oder preschen gekonnt mit kreisender Kettensäge hervor. Völlig neu ist hingegen die Möglichkeit, Feinde aus ihrer Deckung zu zerren und darauf mit dem Messer zu malträtieren.

Ears of War

Stichwort Präsentation. Gears of War 4 hat immer noch diesen unverkennbaren, leicht überzeichneten Comic-Stil, durch die richtige Arbeit mit Licht und Schatten sehen Charaktere und Umgebungen aber äußerst lebendig und durchaus realistisch aus. Wichtig sind auch hierbei die Umwelteinflüsse. In ruhigeren Momenten weht zumindest immer ein laues Lüftchen, was wir fasziniert an überall stehenden Bäumen und herunterhängendem Efeu beobachten können. Wenn dazu noch das Mondlicht durch die sich wiegenden Baumkronen bricht, ist das Stimmungsbild fast perfekt.

Fast, denn so richtig zur Geltung kommt die Präsentation von Gears of War 4 natürlich erst in den lauten Momenten. Bei all meiner Begeisterung für Wettereffekte in The Witcher 3 und Forza Horizon, Microsoft’s exklusiver Titel erreicht hier wirklich die Spitze authentischer Präsentation. Nie zuvor war ein Sturm in Videospielen fühlbarer, nie so bedrohlich.

Als die ersten dunklen Wolken aufzogen, was ziemlich früh im Spiel passiert, war ich verdammt froh dieses kleine Ding auf meinen Ohren zu wissen. Und das solltet auch ihr unbedingt tun. Gears of War 4 ohne gutes Headset oder Soundsystem zu spielen, grenzt an eine Sünde. Der Sound ist absolut kinoreif, schlicht bombastisch und jederzeit passend.

Schwerwiegende optische Fehler oder Bugs sind mir während der gesamten Spielzeit übrigens nicht aufgefallen. Hier und da gibt es ein paar matschige Texturen, aber die gehen in der schnellen Action ohnehin unter. Dafür läuft das Geschehen auch jederzeit flüssig.

Nanu? Kein Multiplayer?

Den gibt es in Gears of War 4 natürlich auch wieder. Nur leider konnten wir sowohl den kompetitiven Multiplayer, als auch Horde 3.0 noch nicht auf Herz und Nieren testen, weil verständlicherweise noch keine Mitspieler auf den Servern zu finden waren. Einen separaten Test zum kompletten Mehrspielerpaket liefern wir aber zeitnah nach.

Der Test basiert auf der Xbox One-Version von Gears of War 4, das uns von Microsoft zur Verfügung gestellt wurde. Glücklicherweise wurden wir gleich mit der Ultimate Edition des Spiel beschert, weshalb ihr euch hier auf Games-mag.de in Zukunft auch über die zahlreichen Inhalte des Season Pass informieren könnt. Screenshots stammen diesmal von Xbox Wire.

Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober 2016 exklusiv für Xbox One und Windows 10 und wird um die 70 Euro kosten. Vorbesteller der Ultimate Edition, die mit ca. 100 Euro zu Buche schlägt, dürfen bereits am 7. Oktober 2016 in die Schlacht ziehen und freuen sich zudem über den Season Pass und einige digitale Boni.

Fazit:

Gears of War 4 bietet leider nicht viel Neues, geht mit den bekannten Stärken aber verantwortungsbewusst um und kredenzt uns wieder ein Action-Feuerwerk der Extraklasse, auch wenn es manchmal ein paar Durststrecken zu überbrücken gilt. In Puncto Präsentation gibt es einiges zu erleben, mit den Stürmen setzt der Titel sogar völlig neue optische und akustische Maßstäbe. Die Story ist endlich mal wieder spannend inszeniert und überzeugt bis zum großen Finale. Besitzer einer Xbox One oder Windows 10-Nutzer kommen um den Titel ohnehin nicht herum. Für bislang Unentschlossene stellt Gears of War 4 aber durchaus ein echtes Kaufargument für Microsoft’s Konsole dar. Absolute Kaufempfehlung!

Unsere Wertung 90%