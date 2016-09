Game City 2016 – Red Bull Mind Gamers, Steep & Southpark

Tag 1 beziehungsweiße Nacht 1, Donnerstag 22. September 2016, war die Game City 2016 nur für die Presse geöffnet. Wir waren natürlich bei der Eröffnungsrede dabei und haben als erstes die Weltpremiere der Red Bull Mind Gamers besucht.

Red Bull Mind Gamers

Das Spielkonzept basiert auf der Idee des Escape Rooms. Teamplay und Kommunikation untereinander stehen dabei im Vordergrund. In 4er-Gruppen werden wir in einem Container eingesperrt, darin erwarten uns dann vier Bildschirme. Zu Beginn ist lediglich ein einziger Monitor aktiv, darauf zu sehen sind diverse Puzzle-Aufgaben.

Da wir natürlich nicht auf der offiziellen Homepage geübt hatten, war das Spielkonzept für uns neu und so benötigte unser Team eine kurze Eingewöhnungsphase. Ist man erstmals im Spiel richtig angekommen läuft es aber super. Die Kommunikation untereinander steigt, nur noch Wortfetzten werden durch den Raum „geworfen“ und jeder weiß was er dann zu tun hat.

Die Chance das Spiel zu beenden bekommt jeder nur ein einziges Mal in seinem Leben. Es gibt keine zweite Chance und keine Möglichkeit der Wiederholung. Insgesamt warten 16 Stages auf die jeweiligen Teams. Bei Stage 15 war dann für uns Endstation, hätten wir doch bloß auf der Homepage geübt, wir hätten das Spiel sicher geschafft. So bekamen wir die „Mutti“ zu sehen. Wie die Frau letztlich heißt wissen wir nicht, diese taucht In-Game – kurz vor dem Ablauf des Timers auf. Eines ist klar wir mögen sie nicht! Was es mit der „Mutti“ auf sich hat können wir leider nicht an euch weiter geben da wir das Spiel nicht erfolgreich beendet hatten. Red Bull hat dazu eisern geschwiegen aber dafür konnten wir ein paar kostenfreie Red Bull-Getränke und Brot abgreifen.

In 22 Ländern und unzähligen Stationen werden die besten Teams gegeneinander antreten. Das Team welches die beste Zeit in seinem Land aufstellt fährt dann nach Budapest um den Weltmeister zu krönen. Wir empfehlen jeden Zocker sich die Red Bull Mind Gamers anzusehen, das Konzept ist spannend, quasi einzigartig, großes Kino!

Steep

Bei Ubisoft haben wir uns das Open World-Sportspiel Steep angesehen. Insgesamt stehen euch fünf Arten der Fortbewegung zur Verfügung die da wären: Snowboard, Ski, Wingsuit, Fallschirm oder per Pedes. Spielerisch gesehen wird der Titel nicht sehr anspruchsvoll trumpft aber mit enormer Freiheit in den digitalen Alpen auf. Via Übersichtskarte können wir uns überall im Gebirge absetzten lassen. Problemlos könnt ihr zwischen den angebotenen Fortbewegungsmitteln wechseln.

Überall in der Spielwelt sind dann Events verteilt an denen ihr teilnehmen könnt. Aktuell sieht es so aus das ihr euch selbst motivieren und selbst beschäftigen müsst. Habt ihr lieber klare Aufgaben oder eine Story wird der Titel euch wenig Spaß machen.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

Hier im Mittelpunkt stand die Erfahrung mit der Nosulus Rift. Dieses Gadget wird es nicht in den Handel schaffen, die Nosulus Rift ist ein reiner Marketing-Gag. Einerseits finden wir das sehr schade aber auf der anderen Seite kann man das seiner Nase nicht auf Dauert antun. Die Nosulus Rift wird über euren Kopf mit einem flexiblen Band befestigt und umschließt somit euer Riechorgan. Habt ihr jemals die Möglichkeit müsst ihr das Ding unbedingt an testen. Bei jedem Furz, und das sind unfassbar viele bei South Park, stößt die Nosulus Rift ein Knoblauch-Gemisch in eure Nase. Und es stinkt, das ist gewaltig, als würde jemand auf eurem Kopf sitzen und euch direkt einen Furz ins Gesicht blasen, wie ein nasser, alter Hund – ekelhaft aber lustig.

Zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe gibt es natürlich auch ein paar Dinge zu sagen. Grundsätzlich bleibt fest zu halten wer den Vorgänger mochte wird auch diesen Teil lieben. Der Humor zündet, platt aber unterhaltsam und immer am Puls der Zeit. Um das Spiel taktisch anspruchsvoller zu machen wurden im Kampfbildschirm zusätzliche Felder eingeführt. Heißt ihr könnt eure Figuren bewegen, das erinnert an andere Genre-Vertreter wie beispielsweise The Banner Saga. Wir stecken natürlich wieder in der Haut des „New Kids“ und haben unsere Coolness verloren und beginnen somit bei Level 0 und müssen und in der Gunst der anderen Kinder nach oben arbeiten. Zudem stehen uns etliche verschiedene Charaktere zur Auswahl. Von Tank über den Damage Dealer bis hin zum Fernkämpfer wird jede Vorliebe bedient. Ob das Blocksystem noch vorhanden ist und wie die Skillbäume aussehen können wir euch leider nicht sagen, dazu gab es keine Infos.

Unsere Bilder-Galerie zur Game City 2016 findet ihr hier. In Teil 2 der Game City-Berichtserie dreht sich alles um Call of Duty, Pokemon Tekken, Polycrusher und Horizon Zero Down. Teil 2 geht noch heute online!