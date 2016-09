Game City 2016 – Hier kommt die Abrechnung

10 Jahre Game City, es galt ein Jubiläum zu feiern, sich selbst und vor allem das Gaming an sich und natürlich die Zocker. Die Game City 2016 konnte die doch recht hohen Erwartungen nicht ganz erfüllen. Geburtstag heißt Party, Eskalation, fette Events oder ein Feuerwerk aber es war nicht wirklich das gelbe vom Ei. Als jahrelanger Besucher hat man gemerkt das lief schon mal geschmeidiger. Beginnen wir doch zuerst mit einem Lob und dann folgt die Schelte.

Pros der Game City 2016:

Freier Eintritt, heißt im Klartext der Besuch kostet keinen einzigen Cent

Das Rathaus als Location hat schon einen einzigartigen Flair

Viele Gewinnspiele

Etliche Events wie eSport-Finalspiele

Im Grunde genügend Platz, man könnte noch weitere Flügel im Haus öffnen

Cosplay-Parade

Kinderzone, auch die jüngsten Zocker finden eine altersgerechte Beschäftigung

FROG – Fachtagung die jedes Jahr tief in den Hintergrund blicken lässt

Weltpremiere der Red Bull Mind Gamers

Lange Nacht der Game City – im Grunde ein tolles Event

Erstmals 2K Games (Mafia 3)

PSVR

Mini-NES

Nosulus Rift

Gigantischer großer Auftritt von Sony mit teilweise netten Leuten

HTC Vive

Nettes Mitarbeiterteam, wir fühlten uns immer gut aufgehoben

Contras der Game City 2016:

Horrorpreise bei Speis und Trank, eine Pizza 14€ really?

Es fehlten Microsoft (XBox One) und EA, geradezu unfassbar für ein Jubiläum, ein absolutes NOGO

Sony – teilweise überheblich und unsympathisch

10 Jahre und kein Feuerwerk oder ähnliches? Dann lieber in Zukunft mit Eintritt und dafür dann mit Vollgas, Verlagerung in die Messehalle?

Nintendos Präsenz war nicht wirklich gegeben, einzig der Mini-NES war interessant aber gut versperrt und so nur aus der Ferne sichtbar, zu gerne hätten wir mit dem kleinen Kumpel gezockt

Vorderer Außenbereich wurde durch einen Zirkus begrenzt! Absolut unverständlich wie man zwei Events zeitgleich beim Rathaus abhalten kann. Was zur Hölle soll das?

In allen vergangenen Jahren hatte die Presse genügend Zeit um wirklich alle Titel anzuzocken doch heuer war das anders. Die Lange Nacht ist eine super Idee aber es werden zu viele Menschen hinein gelassen und das trotz limitierter Besucherzahl, unterm Strich stand man gleich lange an wie tagsüber. Klar der normale Besucher der sich 2-3 Games ansehen möchte die ihn wirklich interessieren kommt damit wunderbar zurecht wir hingegen nicht mal ansatzweise, die Zeit reicht einfach nicht. Am Donnerstag durfte dann nur die Presse auf das Gelände aber in drei Stunden kann man effektiv genau nichts erledigen. Alle Jahre zuvor waren wir immer vor der offiziellen Einlasszeit am Gelände, so auch heuer, um in Ruhe zocken zu können und die Infos an unsere Leser effizient weiterzugeben. Das Gelände konnten wir auch heuer früher betreten, blöd nur das alle Stationen abgeschaltet waren, gab es in dieser Form auch noch nie. Wieso gab es den ganztägigen Pressetag nicht so wie immer? Die Zeit fehlt und so mussten wir etliche Titel außen vor lassen die wir unglaublich gerne ebenfalls angespielt hätten wie beispielsweise: Resident Evil 7 in VR oder Batman VR, auf unserer „Unbedingt-Spielen-Liste“ waren noch zehn weitere Spiele die wir zocken und euch vorstellen wollten. Dieser Punkt ist mit Abstand derjenige der wieder besser umgesetzt gehört, es fehlt überall an Zeit. Nein wir wollen nicht nur ein paar Fotos knipsen und nur anwesend sein wir wollen spielen und dafür ist die Game City da nur offensichtlich 2016 nicht ganz!

Kein Pressebereich um entspannt und in Ruhe auch Mal einen Artikel nebenbei schreiben zu können

Biermangel! Liebe Veranstalter nach einem 12 Stunden Tag würde die erwachsenen Besucher gerne bei einem Bierchen entspannen. Ein einziger Anbieter der zudem gleich leergekauft war ist definitiv zu wenig.

Oculus Rift für XBox One bestätigt?

Als wir in ein Gespräch mit einem etwas ranghöheren Sony-Mitarbeiter geraten fachsimpeln wir über VR und die Unterschiede beziehungsweise die Vor- und Nachteile des jeweiligen Systems. Bei der Frage welche VR-Brille wir nutzen erwähnen wir die Oculus Rift. Der Sony-Boy ätzt – wäh ein XBox One-Benutzer. MOMENT! Nein wir zocken am PC. So weit wir wissen gibt es noch kein offizielles Statement von MS welche VR-Brille sie verwenden werden, weiß Sony da eventuell schon mehr? Als der Sony-Boy dann reflexartig die Flucht ergreift ist für uns klar die Rift wird auf der XBox One Scorpio verwendet werden.