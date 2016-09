Game City 2016 – COD: Infinite Warfare & Remastered, Pokemon Tekken, Polycrusher und Horizon Zero Dawn

Weiter ging die Reise auf der Game City 2016 mit Call of Duty: Infinite Warfare und COD 4: Remastered, sowie Pokemon Tekken, Polycrusher und Horizon Zero Dawn.

Call of Duty

Bei Activision durften wir zwei Runden COD zocken. Anspielbar war der Multiplayer-Modus des Ego-Shooters. Zu sehen bekamen wir zwei verschiedene Maps, zum einen eine neue Karte die auf einer Mondbasis spielt und zum anderen das Flughafen-Level – Terminal – aus Modern Warfare 2.

WTF wieso eine MW2-Map? Diese legendäre Karte bekommen alle Vorbesteller als Bonus zur Verfügung gestellt und eines können wir euch sagen, so muss COD aussehen und nicht anders. Der Bullshit oder auch Wallrun genannt ist nicht enthalten, das Gameplay fühlt sich vertraut klassisch an und weiß von der ersten Sekunde an zu überzeugen. Wir fühlen uns sofort zu Hause. Für uns ist es sofort Sonnenklar, das Remaster ist das eigentliche Highlight an diesem Paket. Wir hoffen noch immer dass es irgendwann einzeln käuflich erworben werden kann, können das aber leider nicht bestätigen, dazu gibt es kein offizielles Statement.

Auch Infinite Warfare spielt sich sehr vertraut. Man weiß was man bekommen wird, liebt oder hasst es, großartige Unterschiede zu den „modernen“ Call of Duty-Ablegern sind keine auszumachen. Wir wollen COD 4 und das jetzt sofort!

Pokemon Tekken

Bei Nintendo haben wir uns auf der WiiU Pokemon Tekken angesehen. Alles in Allem spielt es sich wie ein klassisches Beat em Up welches natürlich durch die bekannten Charaktere enorm punktet. Als Zielgruppe wird hier die jüngere Käuferschicht angesteuert. Das äußert sich durch eine einfache Steuerung, man beherrscht das Spiel sehr schnell. Angriffe, Blocken, Springen und ultimative Fähigkeiten, alles im Paket enthalten. Dürfte ein feines Party-Game werden, junge Zocker werden ebenfalls zufrieden sein, erinnert uns an Super Smash Bros.

Polycrusher

In der Indie-Area konnten wir uns das Kleinod Polycrusher ansehen. Polycrusher ist ein recht simpler Twin Stick-Shooter der zu viert im Koop-Modus gezockt wird. Wir laufen in der Iso-Perspektive durch die Level und müssen Gegnerwellen besiegen. Natürlich mit dabei diverse Bosse, Power Ups, Spezialfähigkeiten sowie verschiedene Charaktere. Besonders die alte Oma rockt die Hütte. Die Grundangriffe sind bei jedem Charakter gleich, sie unterscheiden sich lediglich in Optik und bei den Spezialangriffen. Angedacht für jüngere Zocker sowie als Party-Game.

Horizon Zero Dawn

Bei Sony konnten wir uns das PS4-Exklusive Horizon Zero Dawn ansehen. Das dürfte ein richtig interessanter Titel werden, Dinos und Roboter – was für eine Kombo. Unterm Strich, wenn man es kurz zusammenfassen möchte, kommt einem das Gameplay und Co. dann doch recht bekannt vor nämlich die Ubisoft-Formel. Klar das Spiel ist nicht von Ubi sondern von Guerilla Games, den Köpfen hinter Killzone.

Horizon Zero Dawn wird ein Singleplayer-Erlebnis das natürlich mit einer Open World aufwartet. Gesteuert wird unsere Heldin aus der Third-Person-Perspektive. Der Titel wird durch eine Story zusammengehalten und ist außerdem mit Sidequests und Mini-Events vollgestopft. Ebenfalls mit dabei sind fette Bosskämpfe, die wahrlich beeindrucken aussahen. Crafting ist ebenfalls enthalten sowie das „zähmen“ der Robo-Dinos. Dadurch erhaltet ihr dann beeindruckende Reittiere, von deren Rücken aus ihr sogar Kämpfen könnt.

Überhaupt ist das Kampfsystem sehr dynamisch und facettenreich, das weiß außerordentlich gut zu gefallen. Wir können Gegner mit einer Waffe festzurren, Minen verwenden, Fernkampfangriffe ausführen sowie in den Nahkampf stürmen. Zudem ist die Optik eine Wucht, dürfte ein Kracher für die PS4 werden.

Unsere Bilder-Galerie zur Game City 2016 findet ihr hier. In Teil 3 der Game City-Berichtserie dreht sich alles um Watch Dogs 2, Mafia 3, Here They Lie (PSVR) und Ghost Recon: Wildlands. Teil 3 wird noch heute online gehen!

Teil 1 der Berichtserie findet ihr hier.