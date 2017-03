Flywrench bei uns im Test

Von Messhof, dem Entwickler von Nidhogg, kommt jetzt mit Flywrench ein weiterer, interessanter Indie-Titel auf uns zu. Ob der minimalistische Puzzle-Plattformer an die Qualität des 2D-Fechtsimulators Nidhogg herankommen kann und ob das Spiel wirklich einen Kauf wert ist, erfahrt ihr in unserem Test.

Startet man Flywrench zum ersten Mal, dann startet man auch eine kleine Reise in die Vergangenheit. Als kleines Rechteck muss der Spieler versuchen von Level zu Level zu kommen. Das ganze funktioniert ähnlich wie bei Flappy Birds, indem man ständig auf die X-Taste drückt um das kleine Rechteck, sicher durch die Hindernisse zu bewegen. Das Ganze erinnert natürlich stark an die Anfänge von Videospielen auf der Heimkonsole. Neben dem simplen aber effektiven Spielprinzip erinnern auch die Grafik und der Soundtrack an vergangene NES- oder Atari-Zeiten. Der Soundtrack kommt mit seinen Synth-Klängen sehr schwebend daher. Jedoch verliert der Soundtrack, je nach Können, etwas die Besonderheit. Das liegt daran, da sich dieser leider immer und immer wieder wiederholt, während einem Level. Trotzdem kann man bereits nach den ersten Levels festhalten: In Sachen Ästhetik bekommt Flywrench die volle Punktzahl.

Simpel aber trotzdem knifflig

Obwohl die Spielmechanik zunächst sehr simpel wirkt, wird das Steuern unseres Rechtecks von Level zu Level schwieriger. Die Areale, die wir durchqueren müssen, sind in verschiedenste Formen und auch Farben unterteilt. So müssen wir, zum Beispiel, bei roten Barrieren lange die X-Taste gedrückt halten um sie durchqueren zu können. Während wir das machen, verlieren wir aber an Höhe und müssen schnell sein, um nicht am Boden zu zerschellen. Reagieren wir zu spät, dann beißt unser Rechteck-Kumpel ins Gras.

Ab und zu kann man sich vor solch einem Ableben jedoch retten. Wir können unsere Figur nämlich zum Drehen bringen, so prallen wir vom Boden ab. Der Nachteil: Wir fliegen durch die Gegend wie ein Gummiball. Solltet ihr dabei nicht trotzdem das Zeitliche segnen, sondern das Level schaffen, schaltet ihr das nächste Frei. So geht das immer weiter. Insgesamt gibt es über 170 Level die ihr absolvieren könnt. Bei steigender Schwierigkeit wird es außerdem zunehmend wichtiger, sich wirklich Gedanken um die Flugbahn zu machen.

Fazit:

Ich bin zwar absolut kein guter Spieler, wenn es um Puzzle-Plattformer, wie Flywrench geht. Trotzdem erkenne ich, wenn es sich bei einem solchen Spiel um ein wirklich gutes handelt. Und genau das ist hier der Fall. Flywrench verfügt über ein recht simples Spielprinzip und ein wunderbares Design, das vor allem Retro-Fans ansprechen dürfte. Fans von Spielen wie Super Meat Boy sollten für 7€ definitiv zuschlagen. Ich muss aber auch sagen, dass das Spiel auf der PS Vita oder dem 3DS, wegen dem „Zwischendurch“-Faktor des Titels, deutlich besser funktionieren würde.