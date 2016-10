FIFA 17 bei uns im Test

Wenn der September zu Ende geht dann geht endlich die Saison los. Vorbei die Zeiten des Wartens. Der neuste Ableger der FIFA Reihe erscheint endlich und die ganze Videospiele-Welt wartet sehnsüchtig darauf. FIFA 17 von EA Sports hat in diesem Jahr das Zeug ein großer seiner Zunft zu werden. Mit einem brandneuen Story-Modus und der Frostbite-Engine will man die Meisterschaft holen. Wir schauen mal ob das wirklich funktioniert hat.

Jährlich grüßt der Fußball

FIFA 17 ist da und plötzlich mehren sich die Krankenscheine und Atteste in der Schule. Die FIFA Reihe hat auch nach etlichen Jahren nicht ihren Reiz verloren und gilt immer noch als DAS Fußballspiel für Konsolen und PC. Auch wenn die PC-Gamer leider immer wieder mit Abstrichen leben mussten. Wir haben FIFA 17 auf der Playstation 4 getestet und waren ebenfalls wieder gespannt ohne Ende. Da EA ja ganz genau weiß wie man die Leute heiß macht, wurden im Vorfeld schon massig Videos veröffentlicht. Und auch eine Demo sollte euch schon vorher den Mund wässrig machen. Besonders im Blickpunkt: Der brandneue Story-Modus The Journey. Aber dazu kommen wir später noch.

Denn EA hat noch weitere Änderungen an seinem Baby vorgenommen. Zum ersten Mal kommt die Frostbite-Engine zum Einsatz. Diese wird auch bei Battlefield eingesetzt und soll noch bessere Animationen bieten. Das können wir so direkt bestätigen, obwohl es bei einigen Spielern nicht wirklich zum Einsatz kommt. Nur Partner wie der FC Bayern München (waren vorher exclusiv bei Konami) sehen allesamt echt realistisch aus. Da kommt ein Philipp Lahm genauso unscheinbar rüber wie im echten Leben. Und ein Thomas Müller stolpert ebenfalls stilecht über den Platz und trifft trotzdem das Tor. Das natürlich alle weitere Original Lizenzen mit an Bord sind erklärt sich natürlich von selbst, wobei es aber eine gaaanz kleine Ausnahme gibt. So ist die Nationalmannschaft von Island aus lizenzrechtlichen Gründen nicht in FIFA 17 vorhanden. Schade, haben uns die Wikinger bei der letzten EM doch so viel Freude gemacht.

Wer hat sich diese Elfmeter-Steuerung ausgedacht?

Spielerisch gibt es bei FIFA 17 keine große Änderungen. Es gibt zwar kleinere Veränderungen beim Grätschen oder Tackling, aber im Großen und Ganzen bleibt es gleich. Man merkt auch das starke Spieler wie Leo Messi oder Ronaldo kaum vom Ball zu trennen sind und eigentlich nur durch Fouls gestoppt werden können. Und da zückt der Schiedsrichter auch in diesem Jahr mal gerne schnell die rote Karte. Eine wirklich große Änderung gibt es aber bei den Elfmetern. Diese haben eine völlige Veränderung bekommen und klappen bei den ersten Versuchen überhaupt nicht mehr. Nach einer Weile hat man aber den Dreh raus und ihr knallt das Leder gekonnt unter die Latte. Auch die Standard-Situationen wurden verändert und haben jetzt auch eine Markierung bekommen. So könnt ihr vorher schon entscheiden wo der Ball bei einer Ecke landen soll.

Taktisch gesehen gibt es bei FIFA 17 jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Es ist das alte Spiel. Den Ball erobern, über die Seite ziehen, den Ball reinflanken und Zack ist der Ball im Tor. Da hätten wir uns ein wenig mehr Spielraum gewünscht. Es erinnert einfach zu stark am Vorgänger und man hat das Gefühl das keine Veränderung eingetreten ist. Grafisch gesehen ist FIFA 17 aber eine Augenweide und profitiert dabei auch von der neuen Frostbite-Engine. Man fühlt sich wie in einer TV-Übertragung und auch die Zuschauer gehen noch ein Stückchen mehr mit als sonst. Wolf Fuss und Frank Buschmann machen ihren Job ebenfalls gut, auch wenn manche Sprüche einfach zu oft fallen. Natürlich ist auch der Ultimate-Team Modus wieder mit dabei und bringt jede Menge Spielspaß mit.

And the Oscar goes to….The Journey

Eigentlich wäre unser Testbericht nun schon zu Ende und wir wären wieder eine Jahreszahl weiter. Doch EA holt in diesem Jahr was ganz besonderes aus dem Köcher. Mit The Journey gibt es zum ersten Mal einen Story-Modus und der ist beeindruckend. In knapp 15 Stunden begleitet ihr Alex Hunter und erlebt seine Karriere mit. Und dabei erlebt ihr nicht nur Erfolg sondern auch ganz andere Eigenschaften. Es erinnert schon fast ein wenig an ein Rollenspiel und nicht umsonst wurden dabei auch die Experten von Bioware ins Boot gerufen. Sammelt Skills und verbessert euren Spieler im gesamten Verlauf. Ihr startet als in der Jugendmannschaft und müsst direkt einen Elfmeter verwandeln. Besonders schwierig wenn man es vorher noch nie gemacht hat. So war es bei uns im Test. Trotzdem ist der Ball reingekullert und wir haben den Pokal geholt. Die Geschichte beginnt und sie wird euch in den Bann ziehen.

The Journey ist wie ein Film wo ihr als Alex Hunter die Hauptrolle spielt. Und während eurer Karriere erlebt ihr alle Dinge die so ein Profi im Leben mitmacht. Ihr verliert, ihr gewinnt und ihr findet euch auch mal auf der Tribüne wieder. Und wenn ihr beim Training nicht mitzieht dann werdet ihr dafür auch die Konsequenzen tragen müssen. Auch Social Media spielt eine Rolle und ihr versucht Follower zu gewinnen. Schafft ihr 200.000 steht euch euer erster eigener Sponsoren-Vertrag ins Haus. The Journey bietet euch alle Premier-League Teams und eine unglaublich tiefe Story. Diese wird allerdings nach einer Weile ein wenig eintönig, da der Ablauf immer der gleiche bleibt. Die genialen Videosequenzen bringen Gänsehaut-Momente. So läuft euch der coole Marco Reus einfach mal fast über den Haufen.

Was uns ein wenig gestört hat. The Journey lässt sich nur eine Saison spielen. Danach müsst ihr quasi wieder von vorne beginnen und die gesamte Geschichte (die ihr ja dann schon kennt) noch mal mitmachen. Zwar könnt ihr dann einen anderen Verein nehmen und andere Antworten geben, es bleibt grundsätzlich aber das Gleiche. Trotzdem ist der neue Spielmodus mehr als gelungen und wird bei FIFA 18 noch viel ausgereifter sein. Und leider ist The Journey nur in englischer Sprache spielbar. Wir müssen leider mit deutschen Untertiteln leben. Vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr bekannte Synchronsprecher die vielleicht Zeit hätten.

Fazit:

FIFA 17 holt sich die Meisterschaft. Die neue Frostbite-Engine bringt dem Titel noch mehr Realismus und Gänsehaut-Momente. Beim Gameplay gibt es nicht allzu viele Veränderungen, wenn dann nur bei den Standards. Auch das Abdecken der Spieler und das Passen ist ein wenig verändert worden. Wer sich die Elfmeter-Steuerung ausgedacht hat sollte allerdings zum Rapport erscheinen ;). Ansonsten ist FIFA 17 ein Hit wobei besonders der Story-Modus überzeugen kann. Leider ist er nach einmaligen Durchspielen auch nicht mehr so interessant, da ihr alles schon gesehen habt. Aber richtige Zocker interessiert das sowieso nicht.

Unsere Wertung 92%

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag