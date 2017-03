Fast RMX bei uns im Test

Die Nintendo Switch ist natürlich auch bei uns eingetrudelt und präsentiert euch heute den ersten Spieletest zur neuen Nintendo Konsole. Dabei handelt es sich quasi um einen alten Bekannten. Denn irgendwie gab es diesen Titel unter einem anderen Namen auch schon auf der WiiU und erinnerte als Fast Racing Neo an die bekannte WipeOut Serie. Doch neue Konsole und neuer Titel und auch noch ein bisschen Anstrich oben drauf – fertig ist Fast RMX aus dem Hause Shin`en.

Die Nintendo Switch war gerade bei uns aus dem Karton geschlüpft und mit dem Internet verbunden, da wurde sie schon mit dem ersten Download beglückt. Und es war nicht The Legend of Zelda (der Code kam ein paar Minuten später 😉 ) sondern Fast RMX. Und irgendwie erinnerten wir uns an die guten alten Zeiten. Denn damals von fast unendlich langer Zeit war WipeOut auch mein erster Titel auf der damaligen Playstation. Ach wie die Zeit vergeht. Und schon damals konnte ich eins besonders gut: Den Karren vor die Wand fahren. Doch wie es heißt es so schön: Übung macht den Meister, und das ist auch bei Fast RMX so.

Und eigentlich hätten wir auch schon ein wenig was zu meckern gehabt, doch eine News-Meldung flattert uns pünktlich beim Test-Schreiben in unsere Twitter Timeline. Da wollten wir doch gerade bemängeln das es kein Zeitfahren gibt und das Online-Spielen mit Freunden fehlt und schwupps: Es folgt ein Update welches genau diese Funktionen bald hinzufügt. Zwar wurde kein genauer Termin genannt, doch schon beim Lesen dieser Zeilen könnte dieses Update schon auf eure bzw. unsere Nintendo Switch Konsole gelandet sein.

Nun gut. Nach wenigen Minuten ist Fast RMX auf unserer Nintendo Switch als erster Titel überhaupt heruntergeladen und wartet auf seinen Einsatz. Und eins so vorweg gesagt: Es wird bunt, schnell und laut. Hämmernde Techno-Beats begleiten euch durch futuristische Strecken. Nach den ersten Minuten wird uns auch schnell klar woher der Spruch „Ich hab ne schlechte Phase“ herkommt. Denn die Phasen spielen hier eine große Rolle. Dabei wird aber auch gleichzeitig eurer Reaktionsvermögen auf die Probe gestellt. Auf der Strecke erwartet euch nicht nur eine Mörder-Geschwindigkeit sondern auch noch gelbe und blaue Phasen. In diesen Bereichen wird euer Gleiter entweder total langsam oder noch eine Stufe schneller. Doch ihr müsst richtig und schnell reagieren. Das macht ihr mit der oberen Schultertaste. Ihr glaubt gar nicht wie oft ich in diesen Satz mit der schlechten Phase beim Anspielen gesagt habe.

Die ersten Rennen enden meistens auf den siebten oder achten Platz. Die Strecken müsst ihr erstmal verinnerlichen um die kommenden Kurven, die Hindernisse und die Phasen kennen zu lernen. Macht euch da keinen Stress…fahrt die Strecken am Anfang lieber erstmal locker ab und prägt euch die Strecken ein. Hinterher holt ihr euch locker die Pole-Position – obwohl es später natürlich immer schwieriger und spektakulärer wird. Um euren Gleiter noch eine Portion Extra-Turbo zu geben nutzt ihr die Schultertaste um an den anderen vorbeizujagen. Doch Vorsicht: Euer Turbo-Vorrat hält nicht unendlich – dafür sammelt ihr unterwegs die gelben und blauen Kugeln ein.

Eure Gegner versuchen euch ständig von der Strecke zu rammen und ihr findet euch des öftern mal vor der Mauer oder einfach mal im Abgrund wieder. Das nervt am Anfang ein wenig, wird mit der Dauer aber kein großes Problem mehr. Wir schlagen unsere Gegner einfach mit ihren eigenen Waffen und rammen kräftig zurück. Irgendwann wird es zwar dann ein wenig wirr auf dem Bildschirm, aber ihr habt trotzdem noch die volle Kontrolle. Und wenn alles nichts mehr hilft holt ihr den Turbo raus. In den Optionen dürft ihr euch bei Fast RMX erstmal nur auf einer Meisterschaft, den Mehrspieler-Modus und den Hero-Modus freuen. Die weiteren Optionen werden später in einem Update nachgereicht.

In der Meisterschaft müsst ihr jeweils drei Streckenabschnitte fahren und mindestens Dritter in der Gesamtwertung werden. Als Belohnung bekommt ihr dann nicht nur drei weitere neue Strecken sondern auch neue Gleiter spendiert. Der Hero-Modus steht auch erst nach dem ersten Erfolg in der Meisterschaft zur Verfügung. Hier sind die Regeln aber schon etwas härter. Bei einem Fehler oder Crash ist das Rennen sofort beendet. Vielleicht wäre ein Trainings-Modus nicht ganz so verkehrt gewesen, um sich ein besseres Bild von der Steuerung und dem ganzen Drumherum zu machen.

Beim Multiplayer-Modus müssen wir auch erstmal auf das Spielen mit unseren Freunden verzichten und werden einfach in eine zufällige Partie bugsiert. Dort stimmt ihr für die Strecke ab und es kann losgehen. Das ist natürlich ein bisschen wenig für einen Multiplayer und deswegen eigentlich schon fast nicht der Rede wert. Auch hier verweisen wir wieder auf das Update und wir werden diesen Test nach der Veröffentlichung auch noch mal diesbezüglich aktualisieren.

Grafisch ist Fast RMX jetzt kein Blockbuster-Titel, zeigt aber dennoch welche Möglichkeiten in der Nintendo Switch Konsole schlummern. Mit einer 1080p Auflösung ist es im Vergleich zur WiiU Version schon fast ein optischer Quantensprung. Auch das Geschwindigkeitsgefühl kommt viel besser rüber und sorgt für Langzeitmotivation. Das Spiel lässt sich auch unterwegs wunderbar zocken und macht auch im Bus oder auf der Rückbank im Auto viel Spaß.

Fazit:

Fast RMX ist mein erstes Nintendo Switch Spiel und es hat mir Spaß gemacht und erinnert mich irgendwie an meine früheren WipeOut Zeiten. Auch da war es mein erstes Spiel. Nach anfänglichen Frustmomenten hat mich das Spiel gepackt und fordert mich immer wieder aufs neue heraus. Und wenn Entwickler Shin`en jetzt noch das Update inclusive Zeitrennen und Online-Matches mit Freunden veröffentlicht lohnt sich der Kauf für 19,99 im Nintendo eShop. Besonders für die die schon Fast Racing Neo auf der WiiU gezockt haben.

Unsere Wertung 84%