Everspace bei uns im Preview

Ursprünglich wurde Everspace via Kickstarter finanziert, mittlerweile ist der Weltraum-Shooter via Early Access auf dem PC (Steam) und der XBox One gestartet. Rockfish Games hat uns eingeladen und mit diesem Preview teilen wir mit euch unsere gemachten Erfahrungen.

Du sollst explodieren!

Aktuell können wir in Everspace nur ein einziges Schiff steuern, klingt nach wenig aber dahinter verbirgt sich ein komplexes System das wir euch vorstellen werden. In der fertigen Fassung werden dann insgesamt drei Raumschiffe auf euch warten.

Der aktuelle Spielmodus ist im Roguelike-Stil gehalten, will heißen euer Ziel ist es zu sterben, desto öfter desto besser. Glücklicherweise geht euer Spielfortschritt durch den virtuellen Tod nicht verloren, vielmehr geht es darum Credits und Ressourcen zu sammeln. Mit dem erspielten Geld wird dann euer Raumschiff ordentlich aufgemotzt und verbessert:

Unser erstes Raumschiff, sieht doch schnucklig aus nicht wahr? Der Skilltree von unserem Baby, bis wir das Ganze erforscht haben dauert es eine Weile.



Wie ihr im oberen Screenshot sehen könnt ist der Skilltree für unser Vehikel recht umfangreich, so soll es sein. Wir können so ziemlich alles verbessern sowie verstärken um die Mühle auf Vordermann zu bringen. In Everspace ist das Raumschiff unser Schatz, zudem habe ich es abgeleckt also gehört es mir! Durch die Verbesserungen gelingt es uns in weiterer Folge immer länger zu überleben und neue Welten zu entdecken. Egal ob wir mehr Schild, höhere Lebenspunkte, mehr Speed oder einen Credit-Booster brauchen, mit einem Klick wird das benötigte Teil eingebaut.

Actionreiche Kämpfe

Everspace sieht bereits im Early-Access-Status sehr gut aus. Überall im Weltall lassen sich Raumbasen entdecken, Piraten bekämpfen, Händler überfallen, Ressourcen abbauen und Schiffwracks plündern. Es gibt also bereits jetzt viel zu tun. Die Kämpfe selbst sind actionreich und bieten eine eingängige, präzise Steuerung egal ob mit Maus und Tastatur oder Controller – wir empfehlen letzteres. Die Story-Kampagne ist aktuell leider noch nicht spielbar, wir warten aber mit Spannung darauf.

Darf es ein bisschen VR sein?

Weitaus mehr freuen wir uns aber über die VR-Unterstützung die bei Release des Titels freigeschaltet wird. Frisches Futter für unsere Oculus Rift! Everspace vereint also klassisches Zocken mit der VR-Zukunft. Hautnah werden wir dann darüber berichten wie sich das „Mittendrin“-Gefühl anfühlt und ob es sauber umgesetzt wurde. Unser Magen freut sich schon auf die heftigen In-Fights mit den Gegnern.

Loot und Crafting

Habt ihr von einer Ecke des Universums genug gesehen könnt ihr problemlos mittels Wurmloch in einen anderen Teil davon wechseln. Einfach direkt auf das Loch zusteuern – ein Schelm wer böses dabei denkt -, kurz warten bis die Anzeige auf 100% schnellt und schon werden wir rausgeschossen.

Auf den einzelnen Karten gilt es neben den Kämpfen noch Ressourcen zu sammeln. Diese benötigt ihr um euer Schiff einer Reparatur zu unterziehen oder um spezielle Waffen wie Raketen nach zu produzieren. Darüber hinaus findet ihr in Lootkisten, auf Schiffwracks und bei zerstörten Gegnern neue Waffen und Upgrades. Ist euer aktuelles verbautes Teil besser könnt ihr den gefundenen Loot in seine Einzelteile zerlegen und ihr erhaltet dafür Ressourcen. Ist die gefundene Ausrüstung besser wird sie mit einem beherzten Knopfdruck direkt eingebaut.

Den gefundenen Loot könnt ihr direkt mit eurer Ausrüstung vergleichen. Der Reparatur-Bildschirm in Everspace. Um unser Schiff ist es aktuell nicht mehr gut bestellt.



Fazit:

Die Grundzutaten sind angerichtet und warten darauf von den Rockfish Games-Köchen zusammengerührt zu werden. Everspace macht bereits jetzt viel Spaß aber es fehlen eben noch die Kampagne und der VR-Modus. Wir sind gespannt wie sich der Titel in der finalen Fassung schlagen wird.