Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler bei uns im Test

Mit Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler ertönten seit langem wieder alt bekannte piratische Klänge, welche uns an alte Monkey Island Zeiten erinnert hat. Diese Verknüpfung hat uns aber auch nicht sonderlich gewundert, da unter anderem der Chefgrafiker des beliebten damaligen Adventures mit gewerkelt hat. Wie uns das neue Point & Click Adventure rund um Piraten, Grog und Piratinnen gefallen hat erfahrt ihr in unserem aktuellen Testbericht.

Back to the roots

Endlich flimmert seit langem wieder ein Point & Click Adventure auf unserem heimischen Rechner, welches uns sogleich an schöne alte Zeiten erinnert hat. Viel zu sehr ist dieses doch mittlerweile selten gewordene Genre fast schon in Vergessenheit geraten. Alleine schon die musikalische Untermalung, welche einen direkten Bezug auf The Curse of Monkey Island setzt, weckt direkt positive Erinnerungen in uns. Der Bezug scheint auch nicht weit hergegriffen, denn in Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler wird es wieder einmal um die alten Freibeuter gehen. Die Vorfreude stand uns zumindest direkt von Beginn an wie ins Gesicht gemeißelt!

Geschichtlich schlüpfen wir in die Rolle des Protagonisten Duke Grabowski, welcher sich neben seinem dümmlichen Charme vor allem auch durch einen großen Bizeps auszeichnet. Unter der Führung des Kapitäns Amerigo sind wir zumindest nicht hoch angesehen in unserer Crew und dienen wohl vielmehr als lästige Witzfigur. Interessant ist an dieser Stelle, dass viele Späße auf unsere Kosten gemacht werden, wohlwissend dass die restlichen dafür eine gewisse Abreibung zu erwarten haben. Denn der Duke lässt gerne einmal die Muskeln spielen! Schließlich jedoch zurecht, wie wir finden.. Aber so ist nun einmal seine Art!

Wie der Zufall es so will wird unser derzeitiger Kapitän durch einen dummen Unfall schnell das zeitliche segnen, so dass schnell ein neuer Anführer her muss. Und natürlich stehen die Chancen für unseren Helden nicht unbedingt schlecht.

Allerdings wird man keine Wahlen aufgrund einer Muskelmasse gewinnen können, sondern muss die Gunst der gesamten Mannschaft erringen. Aus diesem Grund müssen wir uns auf eine andere Herangehensweise einstellen. Natürlich sind wir nicht der einzige Anwärter auf den beliebten Posten, so dass unser direkter Konkurrent und Mitpirat „Slewface“ eine Geschichte erfindet, um uns von Bord zu bekommen. Da Duke Grabowksi bekannt für seinen recht übersichtlichen IQ ist reicht dafür auch die einfache Erklärung, dass man diesen Posten nur ergattern kann, wenn man im Vorfeld drei Damen bezirst.

An dieser Stelle beginnt somit ein wahnwitziges Abenteuer. Denn unser Protagonist ist alles andere als ein feiner Charmeur. Aber vielleicht reicht es auch schon, wenn wir eine der Damen dazu überreden eine heiße Liebesnacht mit uns zu erfinden und den anderen zu erzählen..?

Witzige Anspielungen

Aus den Point & Click Adventures alter Tage waren wir schon Anspielungen anderer Titel gewohnt. So nimmt glücklicherweise auch Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler einen direkten Bezug auf beispielsweise Monkey Island 2. Wer bereits damals im Piratenabenteuer unterwegs war dürfte sich vor allem auf den Bezug des dreiköpfigen Affen gefreut haben. Aber auch im Hinblick auf unseren Protagonisten erkennt man einen direkten Bezug auf Guybrush Threepwood. Hingegen zum Helden der Monkey Island Reihe, welcher durchaus durch seine Sympathie und Tollpatschigkeit ausgezeichnet hat, ist der Held in Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler eher ein sympathischer Dummkopf. Aber irgendwie funktioniert diese Verbindung genauso gut bzw. wurde genauso gut in Szene gesetzt.

Daher wirken die witzigen Dialogeinlagen alles andere als aufgesetzt, sondern können endlich wieder für Begeisterung sorgen. Irgendwie haben wir nach einem solchen Point & Click Adventure eine lange Zeit Ausschau halten müssen! Aber auch die Charaktere, auf welche wir in unserem Abenteuer stoßen werden, haben uns zum einen fasziniert und zum anderen zum schmunzeln angeregt. Unter anderem werden dort Feuerwehrmänner als Supermodels der damaligen Zeit angesehen und logischerweise auch witzig dargestellt. Besonders eine Szene ist uns noch relativ lange im Gedächtnis geblieben, als wir versucht haben einen Türsteher mit der Aufforderung „Rein!“ in deutlich erhobener Stimme versucht haben zum Einlass zu überzeugen. Denn dieser erwiderte lediglich in trockener Stimme, dass dies kein wirklicher Satz sei. Irgendwie kann uns dieser alte Humor noch immer Begeistern!

Das etwas andere Inventar

In Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler wird es kein herkömmliches Inventar geben, welches man vielleicht aus anderen Titeln des Genres gewohnt sein dürfte. Vielmehr ist es eine Art „Gedankeninventar“, bei welchem wir uns die Objekte, mit denen wir interagiert haben, lediglich merken anstelle diese in ein Inventar zu packen. Allerdings wird dieser Gedanke im späteren Spielverlauf genauso benutzt, als wenn wir auf ein eigentliches Inventar zurückgreifen würden. Das funktioniert aber eigentlich Reibungslos, so dass Duke beispielsweise in einer kurzen Zwischensequenz eine Kanone heran holt, welche wir vorher irgendwo gefunden haben. Die einzige Herausforderung liegt vielleicht nur an solchen Arealen, wo es keine eigentlichen Hotspots gibt, welche uns direkt ins Auge fliegen. Aber alt eingesessene Adventure-Veterane werden mit dieser Thematik kaum ein Problem haben und finden sich dementsprechend schnell und einfach zurecht. Zumal keine wirklich kniffligen Rätsel auf uns warten werden.

Schnelles Ende

Während unseres Abenteuers sind wir ebenfalls von der zeichnerischen Vielfalt und der Soundausgabe begeistert. Denn sämtliche Hintergrundszene sind sehr detailliert und hübsch aufgebaut, so dass sich das Auge kaum sattsehen kann. Dazu kommen noch schöne Animationen, die im Vergleich zum eigentlichen Hintergrund zwar etwas plump wirken, aber dennoch nett anzusehen sind.

Problematisch ist dahingehend eher der Umfang, welchen Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler uns im Endeffekt bieten wird. Denn durch die recht simpel wirkenden Rätsel werden erfahrene Adventure Spieler bereits nach zwei Stunden durch sein. Dies aber auch nur, wenn ihr euch auf sämtliche Dialoge und zu untersuchenden Hotspots einlasst. Ein positiver Nebeneffekt lässt uns zumindest aufatmen – Denn es soll noch zwei weitere Episoden rund um Duke Grabowski geben. Diese werden allerdings einzeln erwerbbar sein. Aber bevor wir an dieser Stelle zu viel versprechen hängt die Fortsetzung wohl vom eigentlichen Erfolg dieses Teils ab.

Fazit:

Kaum haben wir uns mit diesem Abenteuer eingelassen, schon war es vorbei. Es ist schon sehr Schade, dass wir bereits nach rund zwei Stunden unser Ziel erreicht haben und der Epilog über unseren Bildschirm flimmerte. Vor allem im Hinblick darauf, dass Duke Grabowski eigentlich ein totaler Tollpatsch sein soll, was das Bezirzen von Frauen anbelangt. Zumindest die Andeutung auf ein baldiges Wiedersehen in weiteren Episoden lies mich ein wenig aufatmen. Aber das hängt wohl viel mehr vom Erfolg von Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler ab.

Mich hat tatsächlich der Umfang von diesem Adventure gestört, da ich zu keiner Minute eine gewisse Langeweile empfunden habe. Vielmehr musste ich bei vielen wahnwitzigen Situationen mehr als nur Schmunzeln. Besonders Schade ist dies zudem, weil ich nach einem solchen Titel eine lange Zeit hab warten müssen! Wer jedoch nach einem Point & Click Adventure alter Tage Ausschau gehalten hat kann sich ohne zu zögern auf dieses Abenteuer einlassen. Er zieht nämlich viele Parallelen zu älteren Titeln dieses Genres und kann somit zumindest an eine alte Zeit erinnern. Und wenn man bedenkt, dass dieser Titel lediglich für knapp sieben Euro zu erwerben ist lässt die Entscheidung vielleicht auch noch einmal einfacher ausfallen – Zumindest im Bezug auf das recht kurze Intermezzo!