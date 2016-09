Divinity: Original Sin 2 bei uns im Preview

Bis zum finalen Release von Divinity : Original Sin 2 irgendwann im Laufes des nächsten Jahres ist es noch ein bisschen hin, wir konnten uns aber schon die Vorabfassung im Rahmen des Early-Access-Programms anschauen, die seit dem 15. September für knapp 45 Euro auf Steam verfügbar ist. Für den stolzen Preis erwarten wir jede Menge, schließlich konnte der ebenfalls durch Kickstarter finanzierte Vorgänger bereits großartig unterhalten. Der Nachfolger soll in jeder Hinsicht noch vielfältiger ausfallen. Das testen wir in unserer Preview.

Wahlweise als Mensch Zwerg, Echse oder Elf starten wir unser Abenteuer. Dabei beeinflusst die Herkunft unseres Recken nicht nur die Hintergrundgeschichte ebenjenem, sondern auch die Beziehung und die Einflussmöglichkeiten in der Welt gegenüber den verschiedenen Parteien. Verfeindete Rassen lassen beispielsweise weniger Dialogoptionen zu und forcieren die kämpferische Auseinandersetzung anstatt den diplomatischen Weg ohne Waffengewalt zu gehen. Gerade dieser detaillierte Background jedes Helden verleiht Divinity : Original Sin 2 seine große Stärke: den Handlungsspielraum. Die Möglichkeiten eine Mission zu meistern sind umfangreich. Wer die Welt gründlich erforscht, findet immer wieder alternative Wege für den Erfolg einer Quest. Frei nach dem Motto: „Alle Wege führen nach Rom“. Ihr solltet allerdings darauf gefasst sein, keine Sprachausgabe zu erleben, denn die wird erst ins fertige Spiel implementiert. Noch dazu sind die englischen Texte ziemlich pointiert geschrieben. Die Englisch-Skills sollten sich also auf einem mittleren bis hohen Niveau befinden.

Große interessante Spielewelt

Als verbannter Quellenmagier stranden wir auf Fort Joy, dem Ort wo gesuchte Mitglieder unserer Zunft weggesperrt werden, und von wo aus wir unsere Flucht planen. Das Startgebiet sowie die gesamte Spielwelt sieht durchaus schick aus und bietet uns Raum für ausufernde Erkundungstouren. Es lohnt sich jeden Winkel der Welt zu durchsuchen, weil wir für die nicht gerade zimperlichen Runden-Kämpfe gewappnet sein müssen und etwa in versteckten Höhlen die neue, fette Beute finden könnten. In den Scharmützeln geht es mindestens genauso heiß her wie im Vorgänger. Pro Runde stehen uns begrenzte Aktionspunkte zur Auswahl, die wir mit klugen Manövern verteilen und so den Gegner beharken. Abermals ist es notwendig, seine Gegner, seine zahlrechen Skills und seine Umgebung zu kennen, da wir Elemente miteinander verbinden können, um fetzige Kettenreaktionen auszulösen.

Die Kombination aus Feuer, Wasser, Gift und anderen Substanzen lernen wir nach und nach zu unserem Vorteil zu nutzen. Ab sofort spielt auch der Höhenvorteil eine nicht unwesentliche Rolle. Positionieren wir uns mit unserem Charakter auf einer Anhöhe, verursachen wir mehr Schaden. So kommt noch etwas mehr Taktik ins Spiel. Die ist sowieso gefragt, da wir zu Beginn erstmal auf uns gestellt sind. Nachdem wir eine gute Stunde alleine unterwegs sind, findet sich recht schnell der erste Mitstreiter, der uns fortan im Spiel begleitet und auf deren Fähigkeiten wir dann genauso zugreifen dürfen. Demnach müssen wir bei zwei gleichzeitig steuerbaren Helden mehr vorausdenken, besitzen aber gleichzeitig doppelt so viel taktischen Spielraum.

Im Koop könnt ihr jetzt mit bis zu vier Spielern in die Partie starten, was viele neue Möglichkeiten mitbringt, allein im Zuge der Tatsache, dass jeder Spieler so bei unterschiedlicher Charakterwahl eine differente Geschichte und damit eine andere Spielerfahrung erlebt. Eine gute Absprache ist dementsprechend Pflicht, sofern man Missionen denn gezielt zusammen angehen möchte.

Fazit:

Divinity : Original Sin 2 steht ein großer Release bevor, wenn auch die nachfolgenden Akte so gut ausfallen wie der erste. Die Geschichte erleben wir erneut aus einer sehr dynamischen Perspektive, zumindest, wenn wir uns dafür entscheiden, nicht den simpelsten Weg zu gehen, sondern um die Ecke zu denken und auch mal ein paar Abzweigungen mehr zu nehmen. Optisch wie spielerisch ist der zweite Teil über jeden Zweifel erhaben und toppt den Vorgänger in der knapp 10-stündigen Early-Access-Version sogar oftmals aufgrund seiner erweiterten Spielmechanik.

Man merkt, dass sich die Larian Studios Gedanken um sinnvolle Verbesserungen gemacht haben (mehr Möglichkeiten innerhalb der Quests, mehr Variantenreichtum in der Charakterausgestaltung) und die Dinge beibehalten, die den ersten Teil ausgezeichnet haben (sehr taktische, anspruchsvolle Runden-Kämpfe). Ich bin zuversichtlich, dass auch der zweite Teil mindestens genauso gut abschneidet wie der Vorgänger.

Yan Freier Redakteur/in