Die Sims 4: Großstadtleben bei uns im Test

Die Sims 4 sorgt nicht nur seit geraumer bereits Zeit für viel Begeisterung, sondern versorgt die Spielergemeinde auch gleichermaßen regelmäßig mit neuen Erweiterungen. Mit Die Sims 4: Großstadtleben ist nun das neueste Add-On aus dem Hause Electronic Arts im Handel erschienen. Wie uns dieser Titel gefallen hat erfahrt ihr im aktuellen Testbericht.

Die Großstadt ruft!

Der Titel der neuesten Erweiterung aus dem Sims Universum verrät eigentlich schon, dass eine neue Spielwelt nicht fehlen darf. Denn die beschaulichen Vororte, die wir in der gesamten Sims-Reihe bislang lieben gelernt haben wird nun mit einer Großstadt erweitert. Genauer gesagt heißt das neue beschauliche Örtchen „San Myshuno“ und orientiert sich stilistisch an bekannte Großstädte wie New York oder Tokio. Daher wird sich das Auge zunächst kaum sattsehen können, da der Publisher Electronic Arts nun auf viele verschiedene kulturelle Eindrücke gesetzt hat. So werden die Spieler unter anderem auf indische sowie auch chinesische Kulturen stoßen können. Fortan wird man seine Bewohner in Karaoke Bars führen können, in welchem eine neue Fähigkeit verbessert werden kann: dem Singen. Was darf natürlich in einer Großstadt nicht fehlen? Die Apartments! Denn diese wird man erstmalig in dieser Erweiterung auch beziehen können.

Die beziehbaren Apartments verfügen jeweils über maximal drei Merkmale, die in den Grundstücksinformationen beliebig bearbeitet werden können. Bei den Sims dürfen natürlich wahnwitzige Elemente nicht fehlen, so werden Kobolde in der neuen Wohnumgebung in der Nacht ihr Unwesen treiben können und sorgen für das gewisse Maß an Vandalismus bei diversen Einrichtungsgegenstände. Das Gegenstück zu den besagten Kobolden werden zudem die Wichtel darstellen. Diese sorgen im Endeffekt für die Reparatur bereits kaputter Gegenstände. Aber neben diesen witzigen Details wird es auch ein Merkmal geben, mit welchen die Chance steigen wird Zwillinge zu bekommen. Es gibt demnach bei Die Sims 4: Großstadtleben eine Menge für die Spielergemeinde zu entdecken.

Natürlich wurde auch eine wichtige Eigenschaft in dieser Erweiterung in den Vordergrund gerückt. Die eigentlichen Interaktionsmöglichkeiten mit der direkten Nachbarschaft. So wird man logischerweise als Veranstalter diverser Partys fungieren können oder sich selbst über den Lärm angrenzender Wohnungen beschweren können. Dies hängt natürlich in erster Linie von den Eigenschaften der Bewohner ab. Interessanterweise wird man bei Die Sims 4: Großstadtleben auch seinen Haustürschlüssel an die Nachbarn geben können. Dies birgt jedoch auch einige Nachteile in sich, denn unangekündigter Besuch steht dann quasi an der Tagesordnung.

Ein wenig negativ fallen jedoch die Besuche der Nachbarn ins Gewicht, denn der Spielfluss wird stets durch ein Ladebildschirm gestört. Warum man dies nicht ohne störende Ladezeiten, wie wir es eigentlich bei den idyllischen Nachbarschaften gewohnt sind, umgesetzt hat bleibt uns zunächst ein Rätsel.

Neue Karrieren warten in der Großstadt!

Wie es sich für eine neue Erweiterung bei Die Sims 4 gehört werden auch wieder neue Karrieren zur freien Auswahl stehen. Unter anderem stellt die Karriere als Kritiker eine für die Großstadt übliche Berufswahl dar. Bei dieser wird der Sim insbesondere nach Straßenkünstlern und Restaurants Ausschau halten und diese regelrecht unter die Lupe nehmen. Am Computer wird dort letztlich noch eine spannende Kritik verfasst, welche entsprechend veröffentlicht wird.

Eine weitere Laufbahn kann man zudem als Politiker einschlagen. Auch diese Berufswahl erscheint recht sinnvoll in einer großen Stadt. Bei dieser wird man sich hauptsächlich um die Stimmen der Bürger bemühen, da man logischerweise auch in ein Amt gewählt werden möchte. Die letzte neue Berufswahl orientiert sich lustigerweise auch an der Realität. Denn man wird zudem auch eine Social Media Laufbahn einschlagen können. In dieser obliegt die oberste Priorität in der Erstellung eines eigenen Social Media Profils. Dieses muss dann nur noch regelmäßig gepflegt werden um Follower für den eigenen Block zu generieren.

Es liegt daher auf der Hand, dass man mit der Einführung dieser neuen Berufszweige auch die Wahl des Arbeitsplatzes frei gestalten kann. Es ist fortan nicht mehr zwingend notwendig den Weg in ein Büro anzutreten, sondern man kann seine Arbeit ebenso von den eigenen vier Wänden machen. Entscheidet man sich für den heimischen Arbeitsplatz wird man keine Angst haben müssen, dass sich der Sims den ganzen Tag am Rechner tummelt. Denn bei dieser Wahl wird man kleinere Tagesaufgaben bekommen, auf welche man reagieren muss. Aber diese lassen sich zumindest oftmals schnell erledigen, so dass viel Zeit übrig bleiben wird, um die neue Umgebung sowie diverse Festivals zu erkunden!

Vor der Arbeit kommt der Spaß!

In der neuen Stadt „San Myshuno“ wird der Spieler auf diverse Festivals stoßen, die man nur zu gerne alle erkunden möchte. Insgesamt wird man in Die Sims 4: Großstadtleben auf bis zu fünf verschiedene Events stoßen. Die sogenannte „GeekCon“ ist ein regelrechter Schauplatz für alle Nerds, denn dort dreht sich alles rund um das Thema Programmieren und Spielen. Das „Schräge Humor und Kasse Späße“-Festival hingegen richtet sich eher an die kreativen Köpfe. Dies ist auch passenderweise im Künstlerviertel der Stadt angesiedelt. Dort werden sich die Sims unter anderem die Zeit mit Comedians vertödeln können, welche spontane Auftritte geben werden. Im Modeviertel hingegen wird es ein „Romantikerfestival“ geben. Dort warten neben Sakura-Tee zudem herumfliegende Blütenblätter, so dass eure Sims ganz schnell kokett werden. Sozusagen stellt dieses Festival eine gute Möglichkeit dar, um neue Bekanntschaften zu schließen.

Für die Profiköche unter den Sims wird es auf dem Gewürzfestival ein ganz besonderes Schmankerl geben. Dieser findet regelmäßig im Gewürzmarkt-Viertel statt, bei welchem sich die Sims durch verschiedene Gerichte aus den unterschiedlichsten Kulturen durchprobieren können. Man wird dort aber nicht nur Gerichte probieren können, sondern es gibt auch gewisse Curry-Herausforderungen, bei welchen man sich anmelden kann. Zusätzlich wird man dort auch einen kleinen Flohmarkt finden, wo die verschiedensten Objekte nur auf Sammlerfreunde warten.

Fazit:

Die neue Erweiterung Die Sims 4: Großstadtleben kann wieder für eine gewisse Begeisterung sorgen. Denn neben dem wunderschönen Ambiente einer Großstadt finden einige interessante Features den Weg in das Spiel. Insbesondere die neuen Apartments sorgen für eine gewisse Abwechslung, da die Interaktion mit den direkten Nachbarn mehr in den Vordergrund gerückt wurde. Veranstaltet man demnach zu viele laute Partys ist der Ärger mit den Nachbarn fast vorgeschrieben. Allerdings können sich auch wundervolle Nachbarschaftsfreundschaften entstehen, bei welchem man selbst den heimischen Schlüssel anderen Sims anvertrauen kann. Dies birgt natürlich viele weitere Möglichkeiten. Auch die neuen Karrieremöglichkeiten wirken recht interessant. Insbesondere weil sich diese ziemlich an der Realität orientieren, wo man selbst auf Social Media Berufszweige zurückgreifen kann. Der normale Gang zum gängigen Büro kann somit schonmal der Vergangenheit angehören.

Störend anzumerken wären an dieser Stelle zunächst die Ladebildschirme, wenn man fremde Apartments betreten möchte. Diese stören den Spielfluss doch in gewisser Weise. Zudem gibt es noch kleinere Bugs, welche für Verwunderung sorgen dürften. Unter anderen wurden wir auf Partys eingeladen, welche Morgens um 7 Uhr stattfinden sollen. Aber vielleicht ist dies in einer Großstadt eben auch Gang und Gebe. Kurz gesagt können wir Die Sims 4: Großstadtleben ohne weiteres Weiterempfehlen, da einige neue und sehr interessante Features den Weg in das Spiel finden.