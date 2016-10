Destiny Das Erwachen der Eisernen Lords bei uns im Test

Seit dem 20. September diesen Jahres können die Spieler des beliebten MMORPG-Shooter-Games Destiny nun auf die neue Erweiterung Das Erwachen der Eisernen Lords zugreifen. Aber was bietet euch die neue Erweiterung und wie spielt sie sich? Wir haben Destiny – Das Erwachen der Eisernen Lords für euch getestet und klären euch auf.

Die Geschichte der Eisernen Lords

In Destiny Das Erwachen der Eisernen Lords werdet ihr mit der Geschichte Saladins und seiner Brüder und Schwestern konfrontiert. Der Bund der Eisernen Lords entdeckte, in längst vergangenen Tagen, die Reproduktionskammer namens SIVA. Die Eisernen Lords dachten sie könnten SIVA dazu verwenden alle Probleme der Menschheit zu lösen. Doch Rasputin stellte sich gegen die Hüter und deren Vorhaben SIVA zu benutzen. Somit begann ein Kampf in den verseuchten Landen, bei dem fast alle Eisernen Lords starben. Lediglich 9 schafften es die Replikationskammer zu erreichen. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, wendete sich SIVA gegen die Eisernen Lords und übernahm die Kontrolle über deren Ausrüstung und lehnte sie somit gegen sich selbst auf. Doch letzten Endes schafften die Neun es, SIVA von innen herraus zu versiegeln und sich samt der mächtigen Maschine einzusperren. Nur Saladin blieb verschont, da er sich zum Zeitpunkt der Versiegelung außerhalb der Kammer befand.

Nun sind die Gefallenen auf SIVA gestoßen und haben sie wieder aktiviert. Die Gefallenen welche von SIVA verbessert wurden ( Teufels-Spleißer ), sind nun auf dem Vormarsch und besetzen mittlerweile die verseuchten Lande und Teile des Kosmodroms. Als Lord Saladin merkte, dass sich eine Gruppe von Gefallenen auf den Weg zum Eisernen Tempel aufmachte, bittet er euch um Hilfe. Zusammen mit ihm stellt ihr euch den Teufels-Spleißer und SIVA entgegen.

Die verseuchten Lande

Ebenfalls mit von der Party ist ein brandneues Gebiet auf der Erde, in welchem sich die Teufels-Spleißer herumtreiben. Das Gebiet, mit dem Namen „Die verseuchten Lande“, grenzt direkt an das Kosmodrom und ist auch damit verbunden. Somit kann man vom neuen Gebiet, in die SIVA-Version des alten Kosmodroms laufen und dort ebenfalls auf neue Missionen und Events treffen. Für jene die noch etwas in der alten Version des Kosmodroms zu tun haben, steht die neue Version nicht im Weg. Ihr könnt sie über den alten Patrouillenzugang weiterhin erreichen. Grafisch ist hiebei das neue Gebiet auch nicht gerade von schlechten Eltern. Zwar ähnelt das Design der des alten Kosmodroms, doch unterscheiden sie sich doch durch ein par neue Grafische Besonderheiten, wie Lavaflüssen oder den SIVA-Ranken

.

Nicht nur in den neuen Missionen gibt es ordentlich was zu tun. Auch die neue Patrouille bietet euch genug Aufgaben an. Neben den alt bekannten Vorhut-Missionen, könnt ihr euch auch auf die Suche nach den SIVA-Bündeln oder den neuen Geisthüllen begeben. Des weiteren werdet ihr auch in der Patrouille Teile eurer Exotischen-Quests erledigen, durch welche ihr beispielsweise das Gjallarhorn bekommt. Das Highlight der neuen Patrouille ist jedoch die Archon-Schmiede. In ihr könnt ihr mit sogenannten SIVA-Opfer Events mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden starten, bei denen auch andere Spieler im Gebiet mitmachen können. Als Belohnung für solche Events bekommt ihr Ausrüstungsteile oder Waffen, welche möglicherweise stärker sind als die die ihr schon besitzt und erfüllt gleichzeitig die neuen Beutezüge.

Der Eiserne Tempel

Ebenfalls mit von der Party ist ein neuer Treffpunkt. Nach den ersten zwei Missionen der neuen Erweiterung, werdet ihr von Lord Saladin in der neuen Hüterbasis am Eisernen Tempel erwartet. Der Grafisch genial gestaltete Treffpunkt, enthält neben den alt bekannten NPC’s, wie einem Kryptarchen oder der Poststelle, aber noch andere Features. So erhaltet ihr dort auch neue Ausrüntungen, neue Beutezüge und die neuen Missionen. Auch mit von der Party ist ein Easter Egg bei welchem ihr die Glocken im hinteren Teil des Tempels in einer bestimmten Reihenfolge Leuten müsst, um euch einen Erfolg freizuschalten.

Besonders für Spieler die auf Herausforderungen stehen, welche eure Geschicklichkeit fordern, können sich freuen. Sie haben nun die Möglichkeit den Berg in welchem sich der Tempel befindet zu erklimmen. Das Jumprätzel bei welchem man sich auf die eingeschränkten Sprungmechanik der Treffpunkte verlassen muss, führt dann an der steilen Seite des Berges hinauf. Als Belohnung für das Erreichen der obersten Plattform gibt es nicht nur eines der sammelbaren SIVA-Bündel, sondern auch einen grandiosen Ausblick.

Neue und alte Feinde

Was darf bei einem neuen Destiny DLC natürlich nicht fehlen? Klar, ein neuer Raid und neue Strikes, bei welchen sich die Spieler mal wieder auf einiges gefasst machen dürfen. Zunächst einmal wären da die beiden neuen Strikes, welche ihr nun auch in der neuen SIVA-Strike Playlist vorfinden werdet. Ganz unter dem Motto aus alt mach neu, wurde hiebei der Sepiks Primus Strike ( Die Höhle der Teufel ) auf der Erde hergenommen und durch ein par kleine Veränderungen erneuert. Sepiks Primus, welcher ein riesiger Sevitor ( schwebendes Auge ) darstellt und natürlich schon von euch zerstört wurde, kehrt als SIVA modifizierter General zurück und stellt sich euch zusammen mit den Teufels-Spleißer erneut entgegen. Der zweite Strike ( Das elende Auge ) jedoch ist komplett neu und spielt sich in der Bunkeranlage der verseuchten Landen ab. Eure Aufgabe ist es hierbei den Machenschaften eines Hohepriesters der Gefallenen ein Ende zu bereiten. Der Hohepriester nutzt die neuen Technologien der verseuchten Lande, um Experimente an der Schar durchzuführen, wodurch er auch einen unbesiegbaren Ogar erschaffen hat, welcher ihm im Kampf gegen euch behilflich ist.

Das große Highlight des DLC’s ist jedoch der brandneue Raid „Zorn der Maschine“. In ihn werden Spieler, wie schon in den anderen Raids, mal wieder auf die Probe gestellt und müssen sich in verschiedenen Phasen auf den Weg durch einen übergroßen Sevitor machen. Erneut glänzt der Raid durch seine gut durchdachten Bossmechaniken und den versteckten Bonus Inhalten, wie den Exotischen Truhen. Beispielsweise müsst ihr in der ersten Phase Tesla-spulen mit Spannung versorgen, um an Bomben zu kommen, welche den Schild des Bosses zerstören. Neben den Exo-Truhen erhaltet ihr nachdem ihr einen der Bosse besiegt die Chance eines der raidspezifischen Equip Teile zu droppen oder falls ihr einen SIVA-Depotschlüssel besitzt auch Raid Equip aus den Bosstruhen zu bekommen.

Fazit

Destiny Das Erwachen der Eisernen Lords kann sich neben seinen Vorgängern definitiv sehen lassen. Genau wie es sein sollte, punktet die Erweiterung vor allem durch seine vielfältigen Spielinhalte, welche dafür sorgen, dass das Spiel auf Dauer nicht langweilig wird. Ein Punkt der leider negativ hervorstecht ist der zu kurze Story Inhalt. In insgesamt fünf Missionen wird hiebei die komplette Hauptstory abgeschlossen. Zwar gibt es immer noch Nebenmissionen und natürlich auch die Strikes, die immer noch an die Geschichte anknüpfen doch eher wenig mit der eigentlichen Geschichte zu tun haben. Dennoch wird die Schattenseite des DLC’s auf jeden Fall durch eine geniale Grafik, herausfordernde Kämpfe und jeder Menge „Ja wir haben es geschafft !“ Momente überdeckt. Im Großen und Ganzen können wir Destiny Das Erwachen der Eisernen Lords weiterempfehlen und hoffen das sich das Spiel auch in Zukunft, ob in einem zweiten Teil oder einer neuen Erweiterung, genau so weiterentwickelt.

Unsere Wertung 86%

Michi Hauptsache ihr habt Spaß ;)