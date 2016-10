Clustertruck bei uns im Test

In Clustertruck geht es darum von LKW zu LKW zu springen, während die LKW-Kolonne ständig in Bewegung ist und auch vor Hindernissen keinen halt macht. Das Ziel ist es, das Abschnitts-Ende zu erreichen ohne dabei herunterzufallen. Ob diese Version von „Der Boden ist aus Lava“ Spaß macht, lest ihr in unserem Test.

Das wird eine holprige Fahrt

Eine LKW-Kolonne rast eine Passage entlang, während der Spieler über die Dächer der Fahrzeuge hüpft und versucht, so schnell wie möglich das Ende des Levels zu erreichen. Das ist Clustertruck von Entwickler Landfall Games. Das Gameplay klingt erstmal ganz simpel, doch die Aufgabe gestaltet sich am Ende etwas schwieriger, als es zunächst scheint. Denn es gibt zusätzlich diverse Hindernisse, Laser-Schranken, umherfliegende Gesteinsbrocken oder riesige Pendel. Durch diese Einwirkungen wird das Spielgeschehen stark beeinflusst. Manchmal wird ein LKW aus der Bahn geworfen oder fährt direkt in den Abgrund.

Neben all dem bietet Clustertruck einen kleinen Story-Modus, der den Spieler durch verschiedene Welten führt. Insgesamt gibt es 90 verschiedene Level, verteilt auf 9 Welten. Zusätzlich gibt es einen Level-Editor der den Steam-Workshop unterstützt.

Fazit

Clustertruck ist ein spaßiges und durchaus anspruchsvolles Spiel für Zwischendurch. Wer gerne Jump’n’Runs spielt, dürfte hier voll auf seine Kosten kommen.