Cloud Pirates bei uns im Preview

Von epischen Seeschlachten geht es nun in schwindelerregende Höhen. Cloud Pirates ist ein neues Multiplayer-Actionspiel, welches euch das Kommando über ein bewaffnetes Luftschiff erteilt. Entwickelt wurde das Spiel vom Spielentwickler Allods Team und veröffentlicht vom Publisher My.com, welche schon bekannt sind durch Spiele wie Allods Online oder Skyforge. Zusammen mit eurem Schiff und euren Mitspielern begebt ihr euch in spannende PvP-Gefechte, in welchen ihr euer Können unter Beweis stellen müsst. Die Spielmechanik ähnelt hierbei stark an andere Spiele der Branche, wie zum Beispiel World of Warships oder Armed Warfare.

Am 18. Oktober startete die Closed Beta zu Cloud Pirates und öffnete seine Tore für Spieler, welche sich eines des Gründerpackete gekauft oder einen Beta-Key bekommen haben. Wir haben Cloud Pirates für euch angespielt und klären euch wie immer auf.

Die Hintergrundgeschichte

Vor tausenden von Jahren wurde die Welt von Sarnaut durch eine Katastrophe in viele einzelne Bruchstücke zerteilt. Diese Bruchstücke schweben nun durch den astralen Raum und bilden Luftinseln. Um von einer Insel zur anderen zu gelangen, erfanden die Menschen von Sarnaut Luftschiffe. Die Inseln, welche nun wieder erreichbar waren, boten aber nicht nur Boden unter den Füßen, sondern auch Schätze und Artefakte. Aus diesem Grund bildeten sich schnell Gruppen aus Schatzjägern, welche sich auf die Suche nach der kostbaren Beute machten. Doch durch die Konkurrenz von anderen Schatzjägern, rüsteten sie ihre Luftschiffe bald schon mit Waffen und Schutzeinrichtungen aus, um ihre kostbare Fracht zu verteidigen. Somit wurden aus den Schatzjägergruppen Piratengruppen, welchen jedes Mittel recht ist um an ihre Beute zu gelangen.

Gameplay

In Cloud Pirates stellt ihr euch in 7 vs. 7 Gefechten den anderen Spielern. Das Teamplay steht hierbei vor allem im Mittelpunkt, da ihr schneller Feinde im Team erledigen könnt oder nicht im 1 gegen 2 Kampf den beiden anderen Schiffen unterliegt. Auch die Umgebung kann euch im Kampf sehr behilflich sein. So könnt ihr euch hinter fliegenden Felsen eine gute Deckung suchen oder euch von Hinten oder der Seite an eure Gegner heranpirschen. In der CBT von Cloud Pirates konnte man neben den zwei klassischen Spielmodies Deathmatch und Kontrolle auch den Schatzjäger und den Eskorte Modus spielen. Im Schatzjäger Modus müssen die Spieler verschiedenfarbige Schatzkisten einsammeln und sie zum jeweiligen Händlern bringen, um somit für ihr Team zu punkten. Dahingegen im Eskorte Modus müsst ihr eure Frachtschiffe beschützen und die gegnerischen Frachter zerstören, bevor sie die Portale erreichen. Zwei Dinge sind jedoch in jedem Modus gleich. Nachdem ihr gestorben seid werdet ihr nach einer kurzen Cooldown wiederbelebt und das Spiel endet nach dem Erreichen von 1000 Punkten.

Schiffe und Waffen

Um euch auf dem Schlachtfeld zu beweisen, stehen euch verschiedene Schiffsarten zur Verfügung, unter denen ihr wählen könnt. Hierbei kann man die Schiffe in Klassen unterteilen:

Schwere Schlachtschiffe, welche viel Schaden einstecken aber auch gut Schaden austeilen können, aber sich dafür nur schwer fällig bewegen können

Mittlere Kreuzer welche sehr gut Schaden austeilen können, aber nicht so viel Schaden einstecken können wie ihre größeren Brüder.

Torpedo Schiffe, welche klein und wendig sind und sehr viel Schaden austeilen, jedoch keine gute Verteidigung haben.

Kleine und mittlere Ingenieurs Schiffe, welche Supporten oder Konstruktionen aufstellen können.

Scharfschützen Schiffe, welche hohen Schaden aus großer Entfernung austeilen können, dafür aber im Nahkampf benachteiligt sind.

Jedoch könnte man jedes Schiff noch einzeln in Unterklassen unterteilen, da sie sich meistens sehr von den anderen in ihrer Spielweise unterscheiden und auch in ihren Fähigkeiten.

Im Kampf stehen euch pro Schiff immer zwei verschiedene Waffenarten zur Verfügung. Die eine Waffenart bildet die beiden Breitseiten des Schiffes und teilt meistens weniger Schaden aus, kann dafür aber öfters Abgefeuert werden. An der Front des Schiffes befindet sich die schwere Waffe, welche meistens stärker ist, dafür aber eine kleine Feuer-Rate aufweist. Die Kontrolle über die Waffen schaltet euch die Position eures Fadenkreuzes frei. Wenn ihr nach vorne zielt schießt ihr mit der schweren Waffe und wenn ihr zur Seite schaut schießt ihr mit der jeweiligen Breitseite. Damit euer Schiff den feindlichen Geschossen nicht komplett ausgeliefert ist, verfügt jedes Schiff über ein in Segmente ( z.B. ein Schild rechts und ein Schild links ) aufgeteiltes Schutzschild, welches je nach Schiffstyp auch aus mehreren Schichten bestehen kann. Des weiteren besitzt jedes Schiff noch Fähigkeiten, wovon immer nur drei gleichzeitig ausgerüstet sein können. Diese Fähigkeiten helfen euch dabei euren Gegner zu erledigen oder euch am Leben zu erhalten. Beispiele für solche Fähigkeiten währen Torpedos, Geschütz-Verstärkungen oder ein Warp-Sprung.

Forschung und Entwicklung

Wie auch in anderen Multiplayer-Actionspielen könnt ihr eure Schiffe durch Forschung verändern und verstärken. Durch die schiffsabhänige Erfahrung schaltet ihr neue Waffen-Module oder Fähigkeiten frei, mit welchen ihr euer Schiff eurem jeweiligen Stil anpassen könnt. Aber nicht nur Waffen können hier freigeschalten werden. Auch die Verteidigungs- und Antriebssysteme können durch die Forschung verbessert werden, wodurch ihr beispielsweise einen stärkeren Rumpf oder einen schnelleren Antrieb bekommt. Falls ihr jedoch keine schiffsabhänige Erfahrung mehr besitzt, könnt ihr die einzelnen Module auch mit freier Erfahrung freischalten. Jedoch um die Module auch verwenden zu können, müsst ihr sie nach der Erforschung noch mit Gold kaufen.

Die Entwicklung hingegen beschäftigt sich mehr mit der Erforschung neuer Schiffe. Dort seht ihr welchen Weg ihr einschlagen müsst, um euer gewünschtes Schiff zu erhalten. Wie in anderen Spielen sind sie in Stufen unterteilt und können nur durch die Vorstufe freigeschalten werden. Die Entwicklung ist jedoch komplett von der Forschung abhängig. So könnt ihr erst ein neues Schiff freischalten und kaufen, wenn ihr die meisten Module der Vorgängerschiffe erforscht habt und auch noch genug schiffabhänige oder freie Erfahrung angesammelt habt.

Fazit

Die Closed Beta von Cloud Pirates hat uns sehr viel Freude bereitet. Zwar gibt es ein par wenige Kritik Punkte wie der Grafik ( welche noch ein wenig besser sein könnte ), die aber den Spielspaß nur geringfügig einschränken. Vor allem für Spieler welche auf schnelle Begegnungsgefechte stehen, wird dieser Titel definitiv ein willkommener Zeitgenosse sein, da man recht schnell nach dem Start oder dem Tod mitten im Gefecht ist. Auch die Zeit welche ein Match in Anspruch nimmt ist vollkommen in Ordnung, wodurch das Spiel auch für Gelegenheitsspieler geeignet ist. Besonders gefallen hat uns aber die Vielfältigkeit der möglichen Spezialisierungen, mit welchen man sein Schiff gestalten kann. Dies bietet jedem Spieler die Möglichkeit seinen eigenen Stil zu entwickeln und zu perfektionieren. Im Großen und Ganzen ist Coud Pirates ein gelungenes Multiplayer-Actionspiel und kann sich mit anderen Multiplayer-Actionspielen messen.

Cloud Pirates wird voraussichtlich Ende diesen Jahres für den Computer erscheinen.

Michi Hauptsache ihr habt Spaß ;)