Cities Skylines Natural Disasters bei uns im Test

Cities Skylines erhielt und erhält weiterhin regelmäßig neue Updates. Kostenlose wie kostenpflichte. Einige sind mehr, andere weniger spaßig. Nach einigen Monaten des Städtebaus suchen viele nach neuer Herausforderung, die nun mit dem Addon Natural Disasters hoffentlich geliefert wird? Wir erklären, ob sich die 15 Euro Kaufpreis lohnen. Parallel zum Erscheinen des Bezahl-Addons erscheint auch ein Gratis-Update mit einem Szenario-Editor sowie zwei neuen Radiostationen. Darum soll es hier aber nur kurz gehen, sondern rein um die Neuerungen des Katastrohpen-DLC´s.

Was ist neu?

Fünf neue Szenarios mit bereits vorgefertigten Startbedingungen und kleinen, teils vorgebauten Städten führen uns in die neuen Gameplay-Aspekte ein. So sollen wir etwa eine Stadt für eine Flutwelle wappnen und Vorbereitungsmaßnahmen treffen. Durch Höhenunterschiede und den daraus unterschiedlichen Anforderungen für die Sicherheit der Bewohner kommt nochmal ein bisschen mehr Taktik ins Spiel. Höher wohnende Bürger benötigen weniger Vorkehrungen als die in den Tälern potenziell deutlich höher gefährdeten. Auf einer anderen Map bereiten wir uns auf einer Inselgruppe auf die lauernden Gefahren vor.

Wer es nicht abwarten kann, endlich eine Naturgewalt herbeizuführen, der kann sich mit dem neuen Editor behelfen und eine der zahlreichen Katastrophen in Gang setzen. Zu den Bedrohungen zählen neben Flutwellen sechs weitere: Wirbelstürme, Erdrutsche, Meteoriteneinschläge, Waldbrände, Erdbeben und Stadtbrände. Neue Achievements gibt es übrigens auch. Wie also sorgen wir für die Sicherheit unserer Bevölkerung? Dafür schalten wir mit jeder neuen Stufe neue Gebäude oder Objekte frei, auf die wir dann im Ernstfall zurückgreifen. Beispielsweise gibt es eine Notunterkunft, die Schutz in Katastrophenfällen bietet. Oder neue Rettungseinheiten wie Helikopter.

Eine Evakuierungsroute müssen wir dabei selber festlegen. Frühwarnsysteme (große Sendemasten) informieren zudem die Gesamtheit der Bevölkerung über die bevorstehende Gefahr und erleichtern das Evakuieren. Wenn Teile der Stadt in Trümmern liegen, müssen wir die Hinterlassenschaften eigenständig abreißen, was viel Zeit kostet und mit einer Modifikation bestimmt einiges an Arbeit ersparen dürfte. Die neuen Features fügen sich gut in das bestehende Gameplay ein und erweitern es sinnvoll. Bei sehr großen Städten gelingt die infrastrukturelle Planung leider nicht immer, da Wegfindungsprobleme der Rettungsfahrzeuge manchmal für Staus und noch mehr Chaos sorgen. Hier müssen dann im Einzelfall noch ein bisschen Mikromanagement und neue Routen her, dann gelingt auch die Streckenführung einigermaßen.

Die neuen Features werden mit der an sich schon zufriedenstellenden Engine opulent in Szene gesetzt und vermitteln ein Gefühl der Bedrohung. Wenn es Wirbelsturm über die Siedlungen hinwegfegt, macht sich eine Spur der Verwüstung bemerkbar. Begleitet werden die Vorkommnisse mit einer passenden Nachrichtensprecher, die nochmal mehr zur bedrückenden Atmosphäre beiträgt.

Fazit:

Ob sich das Addon für 15 Euro lohnt? Wessen Stadt schon lange floriert und wie von alleine immer weiter wächst, wird sich über die neue Herausforderung freuen. Für alle anderen rate ich an, auf einen Sale zu warten und sich das Paket vergünstigt zu kaufen, denn schon Cities Skylines und die bereits vorher veröffentlichten Addons motivieren ja ohnehin schon lang genug. Das Entwicklerteam des Aufbautitels sollte zunächst nochmal an der Wegführung der Fahrzeuge arbeiten, damit alle Planungen reibungsloser in der Praxis funktionieren. Dennoch ist das Gefahrenmanagement auch jetzt schon ein großer Spaß.

Unsere Wertung 73%