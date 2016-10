Call of Duty – Modern Warfare Remastered: Kampagne bei uns im Test

Modern Warfare war im Jahr 2007 eine Revolution in Sachen Singleplayer-Shooter. Erstmals wurde in der Call of Duty – Serie eine durchgehende Story erzählt, das mittlerweile fast 9 Jahre alte Spiel gilt als Klassiker, und bei vielen Fans auch als bester Teil der Serie. Nun gibt uns Infinity Ward die Chance, diesen Klassiker als Remaster noch einmal zu genießen.

Moderne Kriegsführung

Die Kampagne des vierten Teils der Call of Duty – Reihe ist zur damaligen Zeit ein Novum gewesen. Selten wurde der moderne Krieg in so einer Form dargestellt. Die Spieler werden mit russischen Bürgerkriege, arabischen Machthabern und atomaren Anschläge konfrontiert und schlüpfen in die Rolle der amerikanischen Soldaten Sgt. Paul Jackson und Sgt. „Soap“ MacTavish. In kleinen Einsatztrupps werden verschiedenste Missionen, angesiedelt im Jahr 2011, unter anderem in den Ländern Aserbaidschan, Arabien, Russland und der Ukraine absolviert.

Bloß ein Remaster?

Für die die es nicht wissen, der Zusatz „Remastered“ bedeutet eine optische und audiotechnische Aufpolierung des Spiels, das Gameplay ist unangetastet und identisch zur Version aus dem Jahr 2007. Jedoch profitiert Modern Warfare von diesem Remaster mehr als man zunächst denken mag: Durch die sehr detaillierte und schön anzusehende Grafik, aber vor allem durch die grandiosen Lichteffekte wird eine dichte und packende Atmosphäre erzeugt. Wenn ihr euch nachts mit eurem Team auf einem Acker vor den Lichtkegeln eines patrouillierenden Helikopters versteckt, zieht euch das Spiel wahrhaftig in seinen Bann. Ihr sitzt mit offenem Mund vor eurem Bildschirm und hofft, dass ihr nicht entdeckt werdet. Selbstverständlich war diese authentische und packende Darstellung des Krieges auch in der ursprünglichen Version so enthalten, durch das Remaster konnte die Atmosphäre jedoch deutlich profitieren und das nächste Level erreichen.

Abwechslungsreiches Erlebnis

Neben den genannten verschiedenen Schauplätzen bietet die Kampagne auch viele verschiedene Missionen. Mal sollt ihr einen Panzer sichern, mal seid ihr Schütze in einem Helikopter und dient der Luftunterstützung von Bodentruppen, ein anderes Mal seid ihr verdeckter Scharfschütze und sollt ein Attentat ausführen. Die relativ kurze Kampagne ist sehr abwechslungsreich, ist stramm erzählt und bietet ein tolles Kriegserlebnis. Brachiale Action wechselt sich mit ruhigen Passagen ab, sodass selten Langeweile aufkommt. Obwohl seit dem Release von Modern Warfare im Jahr 2007 einige Shooter erschienen sind, mit verschiedensten Kampagnen und Szenarien, ist Modern Warfare auch nach den vielen Jahren etwas besonderes. Die Handlung ist gleichzeitig authentisch und greifbar, aber auch gut durchdacht und spannend, sodass Modern Warfare wie ein guter Action-Film daherkommt, den man gerne auch mal öfter schaut.

Klassisches Gameplay

Zum Gameplay lässt sich eigentlich nicht viel sagen. Ohne große Experimente wird hier klassische Shooter-Kost serviert, die leicht von der Hand geht und sofort Spaß bereitet. Die Schwierigkeitsauswahl, die durch einen Trainingsparcour auch durch eine Empfehlung entsprechend der Leistung abgenommen werden kann, reicht von einer wirklichen Einsteigerschwierigkeit, bis hin zu einer echten Veteranserfahrung. Auf den höheren Schwierigkeiten agiert die gegnerische KI wirklich taktisch klug, hier sind selten grobe Aussetzer zu beobachten. Die gegnerischen Soldaten nehmen euch aus der Deckung ins Feuer und hantieren mit Granaten, bekommen Luftunterstützung etc. Dies trägt ebenfalls zu der dichten Atmosphäre bei. Fehler werden schnell bestraft, sodass ihr wirklich Geduld beim Vordringen und gleichzeitigen Verdrängen der gegnerischen Massen braucht, außerdem gibt es viele Möglichkeiten bei der Auswahl von Waffen und Positionen bei offenen Geländen.

Fazit

Die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist der aufpolierte Klassiker, den sich jeder Shooter-Fan wünscht: Der klassische Shooter im Gegenwarts-Szenario ist, obwohl er eigentlich nichts neues bietet, durch die packende Atmosphäre und die herausragende optische Darstellung immer noch lohnenswert. Die kurze Spielzeit ist gespickt mit einer spannenden Story sowie abwechslungsreichen und spaßigem Shooter-Gameplay. Das Remaster bietet wirklich gute Licht- und Soundeffekte und gibt Call of Duty-Veteranen einen triftigen Grund, diesen Klassiker noch einmal zu erleben.

Unsere Wertung 85%