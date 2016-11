Battlefield 1 (Multiplayer) bei uns im Test

Nachdem wir uns bereits um die Kampagne von Battlefield 1 gekümmert haben widmen wir uns nun dem Multiplayer. Kann Battlefield auch da überzeugen oder ist das schnell die Luft raus? Wir haben dabei die Multiplayer-Version der PS4 ausprobiert und werden es für euch herausfinden.

Singleplayer als Tutorial

Wer sich in die Multiplayer-Schlachten von Battlefield 1 wagen will, der sollte vorher vielleicht den Singleplayer Modus spielen um quasi ein Tutorial des Spiels zu bekommen. Dort lernt ihr die Grundlagen des Spiels kennen und könnt euch auf die kommenden Kämpfe einstellen. Wirklich vergleichen kann man die beiden Spielmodis allerdings nicht. Auch bei der Steuerung läut es ein wenig anders ab. So hat im Multiplayer keinen zusätzlichen Stabilisator bei den bei Flugzeug Gefechten. Das ist schon eine Umstellung. Doch Battlefield 1 bietet trotzdem viel Spaß und spielt sich bei weiten nicht so hektisch wie der bekannte Call of Duty Konkurrent.

Bekannte Spielmodis und was ganz Neues

Neben den bekannten Team Deathmatch, Eroberung und Rush bietet Battlefield 1 auch noch ein weiteren, durchaus ziemlich interessanten, Spielmodus. Dieser nennt sich Operations, welcher sehr dynamisch wirkt und hohe Intensität mit sich bringt. In Operations gibt es einen Mix aus klassischem Conquest mit Rush-Elementen. Dabei müsst ihr versuchen über mehrere Karten die Stellungen eurer Gegner einzunehmen. So habt ihr für jeden Angriff 150 Tickets zur Verfügung, wobei bei jedem Respawn eins abgezogen wird. Nun liegt es an euch, die Tickets so lange wie möglich bei euch zu behalten. Habt ihr hinterher keine mehr ist der erste von insgesamt drei Angriffen verloren. Bei einer Operation stehen euch drei Battalions zur Verfügung.

Operations ist allerdings ein Spielmodus für Zocker mit Geduld. Einfach schnelles Beenden ist hier nicht gefragt. Und so kann so ein Spielchen durchaus mal länger dauern und intensiv werden. EA zeigt was möglich ist bringt auch alle Fahrzeuge und Flugzeuge in den Spielmodus mit ein. Eine, im wahrsten Sinne des Wortes, bombastische Kulisse sorgt für nonstop Kriegszustand auf der Playstation 4. Wer gerne mal in Ruhe die Gegend erkundschaften oder einfach nur die tolle Optik genießen will, wird leider enttäuscht. Es gibt kaum Pausen und es explodiert und rummst an jeden Ecken. Und natürlich müsst ihr dabei auch immer eure Gegner im Auge behalten.

Bis zu 64 Spielern können online gegeneinander spielen und bieten somit ein riesiges und realistisches Schlachtfeld. Was man allerdings ziemlich schnell merkt: Die meisten Spieler probieren unheimlich gerne den Sniper aus und aus jeder Richtung prasseln Kugeln auf euch. Wenn ihr in Maps mit Berghängen spielt, sind eigentlich alle voll davon und ihr schafft meistens nur wenige Sekunden. Das ist ein wenig ärgerlich, aber halt auch typisch Multiplayer. Und da wir gerade bei Waffen sind: In Battlefield 1 gibt es auch die schrecklichste Waffe des ersten Weltkriegs – Giftgas. Durch den Einsatz kann man Camper-Punkte eliminieren und Flaschenhälse auflösen. Zwar besitzt jeder Soldat eine Gasmaske, doch in machen hektischen Kämpfen kann das Anlegen der Maske eine gefühlte Ewigkeit dauern.

Spannende und abwechslungsreiche Maps

Die neun unterschiedlichen Maps bieten einen durchaus gelungenen Mix aus Grabenkämpfen, Panzerschlachten und weiteren Arealen. Bei etwas größeren Maps mit vielen Licht- und Schatteneffekten kann es auch schon mal zu Framedrops kommen. Diese werden aber sicher später durch verschiedene Updates behoben. Battlefield 1 lässt Taktik Herzen höher schlagen und bietet einen starken Multiplayer-Modus, der in vielen Punkten nochmals verbessert worden ist. Ein Neuerfindung ist es natürlich auch nicht, aber es macht durchaus Spaß sich gegen die vielen Gegner zu behaupten.

Grafisch ist Battlefield 1 eine echte Wucht und kann durch die Frostbite 3 Engine mehr als überzeugen. Auch der Sound ist wahrlich bombastisch und es dröhnt und donnert aus allen Lautsprechern. Mehr Atmosphäre kann man nicht rüber bringen. EA zeigt uns eindrucksvoll wie schrecklich der erste Weltkrieg war und versetzt uns schon fast mitten auf das Schlachtfeld. Bei den Spielklassen gibt es auch ein paar Änderungen. So gibt es klassischen Ingenieur nicht mehr sondern seine Aufgaben wurden auf auf andere Klassen aufgeteilt. Es bleiben damit nur noch vier Klassen übrig: Sanitäter, Aufklärer, Versorger und Sturmsoldat. Der Versorger übernimmt dabei die Aufgaben des Ingenieurs.

Spannend ist übrigens auch der Kriegstauben-Modus. Bekanntlich ist das Federvieh ja in dem Spiel dabei. Dabei müsst ihr euch eine eine Taube schnappen und sie möglichst ohne Schäden an einen sicheren Ort transportieren. Das das nicht so einfach sein wird, kann man sich schon vorstellen. Die Taube enthält eine wichtige Nachricht und ist zum Abschuss freigegeben. Der Modus ist nett gemacht und sorgt für ein wenig Abwechslung.

Bei Battlefield 1 spielt sich jede Multiplayer-Partie anders. Das liegt besonders am Einsatz vom dynamischen Wetter. So verändert sich plötzlich das Kriegsgeschehen und es fängt an zu regnen oder wird neblig. Bei Nebel gibt es für Scharfschützen riesige Probleme, da sie keinen Überblick mehr haben und eigentlich nichts mehr sehen. Auch Sturm kann eine wichtige Rolle spielen und stört beim Zielen.

Fazit:

Der Multiplayer Modus von Battlefield 1 ist mehr als gelungen und bietet viele Stunden Krieg in erschreckender realistischer Atmosphäre. EA hat diesen so gut umgesetzt, dass man die Schrecklichkeit des Krieges förmlich spüren kann und sich mitten auf dem Schlachtfeld befindet. Die unterschiedlichen Maps, die teilweise neuen Spielmodis und die grafische Darstellung bieten Fans nonstop Action und Krieg pur. Auch wenn der Multiplayer-Modus sicher nicht neu erfunden worden ist, kann er absolut überzeugen.

Unsere Wertung 90%