Battle Princess Madelyn bei uns im First Look

Als einer der wenigen Magazine weltweit durften wir eine Pre-Alpha-Version von Battle Princess Madelyn spielen. Das hier wird kein klassisches Preview sondern ein First Look über den Retro-Action-Platformer. Dabei war die Sorge des Entwicklers Causal Bit Games und des Publishers IndieHound vollkommen unbegründet, verlief doch alles reibungslos.

Tribute an die Vergangenheit

Battle Princess Madelyn lässt die gute alte Zeit wiederaufleben, Old-School-Spieler sollten die Ohren jetzt spitzen. Das Spiel orientiert sich an zwei Klassikern des Genres die da wären Ghouls N‘ Ghosts und Wonder Boy 3: The Dragon’s Trap. Wir steuern natürlich die namensgebende Prinzessin und Heldin Madelyn. Immer an ihrer Seite befindet sich ihr Geisterhund Fritzy. Gemeinsam ziehen wir aus um das Königreich und unsere Familie zu retten. Vorangetrieben wird die Story durch Gespräche in Textform.

Knochen überall

Unsere erste große Quest und zeitgleich auch das Ende der Pre-Alpha-Version von Battle Princess Madelyn ist die Zerstörung des Skelettkönigs. Im ersten Level steht uns neben unserem Geisterhund ein weiterer Begleiter zur Verfügung. Das ist auch gut so, denn so werden wir mit dem Spiel und seinen Mechaniken warm. Unsere Prinzessin verfügt über einen Doppelsprung sowie einen Wurfspeer der lästigen Feinden den Garaus macht. Im weiteren Spielverlauf erhalten wir Zugriff auf zehn Waffen und drei Rüstungssets. Ist Level 1 geschafft dürfen wir endlich in die Gruft absteigen und uns zum Skelettkönig vorarbeiten.

Bevor es jedoch so weit ist müssen wir uns durch etliche Gegner kämpfen, alternativ können wir auch mit gut getimten Sprüngen über sie hinweg hüpfen. Neben unterschiedlich starken Skeletten warten fliegende Geister und Fledermäuse auf uns. Schießende Pflanzen, die auf der Decke wachsen, erschweren uns den Weg ebenfalls. In Wassernähe erblicken wir dicke, fleischfressende Würmer die uns gnadenlos verspeisen wenn wir sie den lassen. Aber dann ist es so weit, komm herbei du niedere Kreatur:

Der Bosskampf selbst ist angenehm herausfordernd, so wie der Rest von Battle Princess Madelyn ebenfalls, das gefällt uns sehr gut.

Wir sammeln Puppen

In jedem Level könnt ihr geheime Stages und passende Puppen dazu finden. Kleiner Tipp: In die Hocke gehen und/oder am Bildschirmrand danach suchen. Die gesammelten Sachen könnt ihr euch dann in eurem Schloss – in einem extra dafür eingerichteten Raum – ansehen.

Um dorthin zu gelangen wird einfach die Übersichtskarte genutzt. Vor dem Schloss lässt sich auch ein kleines Dorf finden. Dort können wir mit den Einwohnern quatschen und erhalten frische Quests die wir als angehender Abenteurer natürlich erledigen möchten.

Wir fetzen durch die Gegnermassen. Hier seht ihr die Übersichtskarte.



Fazit:

Unverhofft kommt oft, so wie im Falle von Battle Princess Madelyn. Retro-Fans sollten sich diesen Platformer dick auf dem Zettel notieren. Wenn die Qualität gehalten werden kann steht hier ein toller Indietitel ante portas. Ein nettes Gimmick ist der umschaltbare Sound, wir können uns zwischen Arcade-Tönen und einem Orchester entscheiden.

Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der dazugehörigen Steam-Page.