Atari Flashback Classics Vol. 1 & 2 bei uns im Testcheck

Seinerzeit reichten ein paar Farben auf dem Bildschirm und fast unerkennbare Grafiken um tolle Geschichten in unserem Kopf entstehen zu lassen. Atari möchte diese herrliche Vergangenheit mit seinen Sammlungen Atari Flashback Classics Vol. 1 & 2 wieder zurückbringen. Ob diese klassischen Spiele auch heute noch Spaß machen?

Ein Herz für Oldies

All jene Zocker die aus dem passenden Zeitalter kommen können mit diesen Sammlungen wieder zurück in ihre Kindheit reisen. Sie werden damit sicherlich verdammt viel Spaß haben. Retro-Fans können ebenfalls zuschlagen. Zudem eignen sich die zwei Boxen um den Nachwuchs zu zeigen wo das Thema Gaming überhaupt herkommt.

WTF – Was ist das?

All jene Zocker die über keinen Nostalgiebonus verfügen wird die Sammlung ziemlich kalt lassen. Viele Titel sind über die Zeit einfach schlecht gealtert und leider nicht mal mehr Ansatzweise Up-To-Date. Andere wiederum wie Tennis oder Football kann man auch heute noch für die eine oder andere Runde zwischendurch zocken.

Das steckt drin

Atari Flashback Classics Vol. 1 bietet folgende Games:

3-D Tic-Tac-Toe (2600), Air-Sea Battle (2600), Backgammon (2600), Basketball (2600), Black Widow (Arcade), Blackjack (2600), Bowling (2600), Canyon Bomber (2600), Centipede (2600), Centipede (Arcade), Circus Atari (2600), Combat (2600), Combat 2 (2600), Desert Falcon (2600), Dodge ‚Em (2600), Fatal Run (2600), Football (2600), Home Run (2600), Human Cannonball (2600), Liberator (Arcade), Lunar Lander (Arcade), Millipede (2600), Millipede (Arcade), Miniature Golf (2600), Pong (Arcade), Quadrun (2600), Radar Lock (2600), Realsports Boxing (2600), Realsports Football (2600), Realsports Soccer (2600), Realsports Volleyball (2600), Save Mary (2600), Slot Machine (2600), Slot Racers (2600), Space Duel (Arcade), Sprint Master (2600), Star Raiders (2600), Steeplechase (2600), Stunt Cycle (2600), Super Baseball (2600), Super Football (2600), Swordquest: Earthworld (2600), Swordquest: Fireworld (2600), Swordquest: Waterworld (2600), Tempest (2600), Tempest (Arcade), Video Olympics (2600), Warlords (2600), Warlords (Arcade), Yars‘ Revenge (2600).

Atari Flashback Classics Vol. 2 bietet folgende Games:

A Game of Concentration (2600), Adventure (2600), Asteroids (2600), Asteroids (Arcade), Asteroids Deluxe (Arcade), Atari Video Cube (2600), Basic Math (2600), Brain Games (2600), Breakout (2600), Casino (2600), Championship Soccer (2600), Checkers (2600), Chess (2600), Code Breaker (2600), Crystal Castles (2600), Crystal Castles (Arcade), Demons to Diamonds (2600), Double Dunk (2600), Flag Capture (2600), Golf (2600), Gravitar (2600), Gravitar (Arcade), Hangman (2600), Haunted House (2600), Major Havoc (Arcade), Maze Craze (2600), Missile Command (2600), Missile Command (Arcade), Night Driver (2600), Off the Wall (2600), Outlaw (2600), Race (2600), Realsports Baseball (2600), Realsports Basketball (2600), Realsports Tennis (2600), Red Baron (Arcade), Return to Haunted House (2600), Secret Quest (2600), Sentinel (2600), Sky Diver (2600), Spacewar (2600), Sprint (Arcade), Starship (2600), Stellar Track (2600), Street Racer (2600), Sub Commander (2600), Super Breakout (2600), Super Breakout (Arcade), Surround (2600), Video Pinball (2600).

Fazit:

Kaufen oder nicht kaufen das ist hier die Frage? Ältere Zocker und Fans von Retro-Games haben hier zwei Perlen vor sich liegen welche sehr viele Games mitbringen. Allen anderen wird das ziemlich egal sein, da viele Titel schlecht gealtert sind. Wie so oft liegt es im Auge des Betrachters.