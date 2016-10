Aragami bei uns im Test

Wenn ihr auf Spiele wie Thief oder auch Metal Gear Solid steht und was mit dem Thema Ninjas anfangen könnt, dann seid ihr hier genau richtig. Aragami von Lince Works ist nämlich ein Ninja-Stealth-Game, das viel mit Licht und Schatten spielt. Ob das alles was taugt, lest ihr in unserem Test!

Die Story des Spiels ist relativ schnell erklärt: Das junge Mädchen Yamiko wird vom Kaiho-Clan gefangen gehalten, nachdem diese ihre Stadt angegriffen haben und beschwört in ihrer Not den Rachegeist Aragami. Dieser soll sie befreien. Das Ritual ist erfolgreich, einen Haken hat die Sache jedoch. Der unfreiwillige Held schöpft seine Energie aus den Schatten und verliert diese innerhalb von Sekunden, wenn er im Licht ist.

Nutze die Schatten, Aragami

Deshalb müssen wir von Schatten zu Schatten hüpfen. So haben wir immer genug Energie und entgehen gleichzeitig auch den Blicken der feindlichen Kaiho. Das interessante am Spielprinzip ist, dass man, neben dem normalen Geschleiche, wirklich von Schatten zu Schatten springen kann. Ohne dabei gesehen zu werden.

Die ganzen Feinde die in den Gebieten rumgurken, könnt ihr entweder geschickt umgehen oder mit eurem Katana ausschalten. Dabei solltet ihr aber vorsichtig sein, denn sobald die Feinde die Leiche entdecken, habt ihr kaum noch eine Chance zu entkommen. Dadurch das ihr nur einen Schlag der Gegner aushaltet, seid ihr meistens schneller tot, als ihr Ninja sagen könnt. Werdet ihr entdeckt, verliert ihr auch Punkte in der Abschlussbewertung.

In den meisten Missionen müsst ihr eigentlich nur von A nach B kommen und dabei mehrere Lichtbarrieren ausschalten. Ab und an stoßt ihr auch auf bestimmte Schriftrollen. Diese könnt ihr gegen neue Fähigkeiten eintauschen. Dazu gehören unter anderem Distanzangriffe oder die Fähigkeit selbst Schatten zu werfen um bestimmte Plätze zu erreichen. Am sinnvollsten finden wir aber die Fähigkeit Leichen zu beseitigen, die solltet ihr am schnellsten freischalten. Das erleichtert euch die Missionen.

Design so elegant, wie ein Ninja

Neben der sehr hübschen Comicgrafik und dem atmoshärischen Soundtrack, weiß vor allem das Level-Design zu überzeugen. Die Häuser, Büsche und Schatten sind alle so angeordnet, dass man verschiedene Möglichkeiten hat um die weitläufigen Areale zu durchqueren. Eine kleine Schwachstelle von Aragami ist leider die KI der Kaiho. Diese lassen sich viel zu einfach austricksen und sind auch nicht hartnäckig genug bei der Suche nach uns. Trotzdem ist die KI gut genug um unser Köpfchen zu fordern.

Fazit

Aragami ist eins dieser Spiele, das deutlich zu wenig Aufmerksamkeit erhält. Es ist wirklich ein starkes Stealth-Game, das mit einem interessanten Spielprinzip, cooler Grafik, einem atmosphärischen Soundtrack und intelligentem Level-Design daherkommt. Wer Lust auf ein gutes Stealth-Game hat, sollte hier auf jeden Fall zuschlagen!