Airport Simulator 2015 bei uns im Test

Mit dem Airport Simulator 2015 ist ein weiterer Simulationstitel frisch in unserer Redaktion eingetroffen, in welchem wir uns um die Belange eines ganzen Flughafens persönlich kümmern müssen. Wie uns dieser Titel gefallen hat erfahrt ihr in unserem aktuellen Testbericht.

Ein neuer Mitarbeiter

Im Airport Simulator 2015 werden wir nicht wirklich auf mehrere Spielmodi stoßen. Einzig und allein eine Art freier Modus wird uns zur Verfügung stehen. In diesem Modus wird dem Spieler auch das hauseigene Tutorial aufgezwungen, welches wenigstens nur aus einer kurzen Einweisung besteht. Daher kann man diese kurze Spieleinführung getrost hinnehmen. Einziges Manko ist an der Stelle jedoch schon einmal die fehlende Sprachausgabe. Sämtliche Dialogtexte zur Einführung neuer Fahrzeuge und Funktionen müssen wir selber lesen. Diese bestehen zwar nur aus wenigen Zeilen, wirken allerdings doch etwas ermüdend, wenn man diese auf die Dauer immer wieder lesen muss.

Schade ist es ebenso, dass wir in die Rolle einer eigentlich namen- und geschlechtslosen Person schlüpfen. Dort werden wir fortan jegliche Aufträge abschließen müssen, welche auf einem Flughafen anfallen. Dadurch bekommen wir nicht nur Geld, sondern ebenso Erfahrungspunkte, mit welchen wir in der Karriereleiter nach oben klettern können. Durch den Stufenaufstieg werden wir die Möglichkeit besitzen weitere Fahrzeuge mit unserem verdienten Geld zu verdienen. Dadurch werden die einzelnen Aufträge nicht nur abwechslungsreicher, sondern gleichzeitig auch herausfordernder. Denn jede Mission muss in einem begrenzten Zeitfenster absolviert werden.

Fehlendes Personal

Anfänglich fällt es noch nicht so ins Gewicht, dass wir uns ziemlich Einsam und verlassen fühlen. Aber mit der Erwerben von weiteren Fahrzeugen kommt das Gefühl der Einsamkeit immer mehr auf. Wir müssen uns komischerweise um jede Aktion höchstpersönlich kümmern, als die einzelnen Aufgaben Simulatoren-getreu auf die Mitarbeiter zu verteilen. Demnach müssen wir oftmals ein Flugzeug in seine Parkzone lotsen, voll tanken, mit Essen versorgen und die Passagiere an Bord verfrachten. Hinzu kommt auch noch, dass zur Zeit eisige Temperaturen draußen herrschen und wir auch den Schneepflug bedienen müssen. Viel Arbeit für ein schmales Zeitfenster von beispielsweise 15 Minuten, da wir jede Aktion einzeln ausführen müssen und nicht parallel arbeiten können. Aber wie soll das auch funktionieren, wenn wir uns an das Steuer von allen Fahrzeugen persönlich begeben müssen. Wenigstens können wir mit dem eigens verdienten Geld nicht nur neue Fahrzeuge kaufen, sondern diese auch verbessern. Auf diese Art und Weise sparen wir wertvolle Zeit, denn mit einem getunten Schneepflug sind wir bereits in kürzester Zeit am anderen Ende des Flughafens.

Obwohl wir uns um die ankommenden und abreisenden Flugzeuge selber kümmern müssen sehen wir doch ab und an mal ein Fahrzeug durch den Flughafen fahren. Diese sorgen zwar für ein wenig Verkehr auf den kleinen Abschnitten, aber stehen oftmals doch nervig in unserem Weg herum. Aber da wir sowieso fast nur alleine unterwegs sind können wir uns auch ohne Probleme abseits der Straßen fortbewegen. Denn komischerweise gibt es keinerlei Strafen für das Fahren abseits des errichteten Straßennetzes.

Neben dem fehlenden Leben auf einem internationalen Flughafen fällt es zudem noch negativ auf, dass scheinbar alle Fahrzeuge per Funk bedient werden können. In keinem vorbeifahrenden Fahrzeug werden wir einen Fahrer oder gar eine Person zu Gesicht bekommen. Selbst unser eigener Charakter wird im Cockpit aller zu steuernden Fahrzeuge nicht angezeigt. Warum gerade auf solch kleine Feinheiten verzichtet wurde bleibt uns schier ein Rätsel. Denn gerade ein bestehender Fahrer, wenn auch ohne jegliche Animationen, gehören schon fast zum Grundgerüst eines jeden Simulatoren Titels. Besonders, wenn man ein Fahrzeug steuern muss. Besonders eigenartig wirkt dies, wenn ein Führerloser Shuttle-Bus Fluggäste vom Gate zum Flugzeug bringen muss. Noch komischer ist es, dass sich all die Personen, die wir eigentlich transportieren müssen, gar nicht im Bus befinden. Solch kleine Momente können einem die Atmosphäre doch recht schnell zunichtemachen. Gerade wenn man auf solche Feinheiten Wert legt. Denn wer möchte seine Umgebung nicht einmal während den Aufträgen unter die Lupe nehmen?

Komisches Fahrverhalten

In unseren Aufträgen auf dem internationalen Flughafen werden wir eine Menge Fahrzeuge steuern müssen. Wir haben uns eigentlich schon ein wenig auf das unterschiedliche Fahrverhalten der einzelnen Gefährten gefreut. Umso enttäuschter waren wir, dass sich irgendwie jedes Fahrzeug komplett gleich und zudem noch relativ unrealistisch steuern lässt. Ob mit einem kleinen PKW, dem Tankwagen oder dem Shuttle-Bus, alle lassen sich sportlich fahren und liegen auch besonders gut in den Kurven. Selbst eine Vollbremsung klappt bei einem großen Linienbus ohne einen großartigen Bremsweg. Zum Glück fahren wir stets ohne Personal und Fluggästen durch die Gegend – wer weiß, was wir sonst für Unfälle zu vermelden hätten!

Zudem relativ komischen Fahrverhalten kommt noch hinzu, dass jegliche Soundeffekte bei allen Fahrzeugen völlig identisch klingen. Selbst das klassische Piepsen, welches beim Rückwärtsfahren eines LKW’s ertönt, werden wir auch bei einem PKW zu hören bekommen. Warum wurden nicht an dieser Stelle ein paar Akzente gesetzt? Wenn man auch auf das Fahrverhalten nicht eingegangen ist hätte man sich wenigstens um eine alternative Soundkulisse bemühen können.

Fazit:

Der Airport Simulator 2015 kann für einen kurzen Moment mit Sicherheit ein gewisses Maß an Spielspaß hervorrufen. Jedoch wird dieser bei längerer Spielzeit relativ schnell verfliegen. Die einzelnen Aufträge verlaufen stets nach demselben Muster, alle Fahrzeuge besitzen ein komplett identisches Fahrverhalten und die Langzeitmotivation bleibt irgendwie dadurch sehr auf der Strecke. Zudem fehlen neben einer Fahrerfigur auch noch sämtliche animierten Fluggäste, so dass wir uns an einem verlassenen Ort vorkommen, bei dem wir ferngesteuerte Fahrzeuge steuern müssen. Irgendwie wirkt alles lieblos dahin geklatscht, so dass das Gesamtpaket keinesfalls glänzen kann.

Der Preis von 14,99€ fällt uns daher etwas zu hoch aus für diesen Simulator. Denn selbst Flughafen-Fanatiker werden mit diesem Titel nicht auf ihre Kosten kommen und sollten vielleicht nach anderen Titeln Ausschau halten.