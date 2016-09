Adrift bei uns im Test!

Survival-Titel begeistern eine große Community, was der Publisher 505 Games mit seinem neuesten Titel Adrift ein weiteres Mal unter Beweis stellen wollen. Wir haben uns in unserem aktuellen Testbericht der Schwerelosigkeit hingegeben und berichten euch, wie wir uns inmitten eines Trümmerfeldes mitten im Weltraum geschlagen haben.

Unendliche Weiten..

In Adrift befinden wir uns nicht in einer weit entfernten Galaxis, in welchem es um die Erkundung unbekannter Welten geht, sondern viel mehr am Rande unseres Planeten. Genauer gesagt schlüpfen wir in diesem Survival-Abenteuer in die Rolle der Astronautin Alex Oshima, welche sich nach einer unbekannten Katastrophe in einem Trümmerfeld im Weltraum wiederfindet. Genauer gesagt in etwa 450km von der heimischen Erde entfernt. Obwohl der glanzvolle Anblick auf unseren Heimatplaneten durchaus atemberaubend erscheinen mag befinden wir uns in einer recht kniffligen Situation inmitten umherfliegender Trümmerteile wieder. Eine fast komplett zerstörte Raumstation ist das einzige, was uns zunächst mit auf den Weg gegeben wird. Denn anfänglich wissen wir weder was passiert ist, noch ob es überhaupt weitere Überlebende gibt. Mit diesem harten Schicksalsschlag sind wir somit zunächst auf uns allein gestellt und beginnen fortan unseren Überlebenskampf in völliger Schwerelosigkeit, in welcher uns ständig die Luft auszugehen droht.

Geschichtlich ist Adrift im Jahre 2034 angesiedelt, zumindest konnten wir dies zumindest nach einigen Spielminuten in Erfahrung bringen. Auch wenn wir unseren Test ohne VR-Brille gemacht haben waren wir von der detailreichen Umgebung mehr als nur begeistert. Irgendwie sorgt die Mischung zwischen Survival-Elementen sowie Action- und Adventure-Parts im luftleeren Raum für die gewisse Begeisterung. Besonders weil wir neben den umher fliegenden Trümmerteilen doch den Anblick der heimischen Erde genießen. Es wirkt zum einen zwar etwas surreal, aber irgendwie doch so realistisch. Aber genug von der bislang gesammelten Begeisterung, denn eigentlich befinden wir uns in einer wahrlich gefährlichen Situation. Ein Glück, dass unser Raumanzug über die nötigen Schubdüsen verfügt, so dass wir uns in der fremden Umgebung wirklich spielerisch einfach fortbewegen können. Selbst ohne ein großartiges Tutorial haben wir uns recht schnell mit dem spielerfreundlichen Gameplay anfreunden können.

Die Zeit im Nacken

Der Überlebenskampf beginnt eigentlich ab der ersten Spielminute, denn der Sauerstoffvorrat unseres Raumanzuges ist wahrlich nur begrenzt. Jede Fortbewegung kostet ein wenig Sauerstoff, so dass wir gut abwägen müssen, ob wir ständig die Schubdüsen aktivieren wollen oder vielleicht auch einmal einen Schub ausnutzen, um uns fortzubewegen. Glücklicherweise werden wir immer wieder auf kleine Einweg-Flaschen oder Stationen stoßen, bei welchen wir den dringlich benötigten Sauerstoff nachtanken können. Leider können wir die Sauerstoff-Flaschen nicht mitnehmen, so dass diese tatsächlich direkt verbraucht werden müssen. Somit sorgt man zumindest für den gewissen Anreiz voran zu kommen!

Zum einen sorgt simuliert dies durchaus authentisch die gefährliche Lage, in welcher wir uns befinden, zum anderen ist man in seiner Handlung doch durchaus eingeschränkt. Denn bei manch einem Areal mussten wir unseren Erkundungsdrang mit unserem eigenen Leben bezahlen. Man sollte niemals unterschätzen, wie schnell die Sauerstoff-Leiste doch aufgebraucht werden kann. Demnach muss man relativ schnell abschätzen, ob man wirklich die noch so interessant erscheinende Ecke erkunden möchte oder doch lieber auf Nummer sicher gehen will.

Zum Glück werden wir uns unserem Abenteuer auch auf Stationen stoßen, bei welchen wir unseren Raumanzug verbessern können. Neben einem höheren Sauerstoff-Grundvorrat können wir unter anderem auch unsere Schubdüsen verbessern oder den Anzug auch robuster machen. Dies erscheint auch als sehr sinnvoll, da kleinere Rempeleien für Risse in unserem Helm sorgen können. Eckt man demnach zu oft irgendwo an könnte dies unser Visier zum Platzen bringen, was wir somit gleichzeitig mit unserem Leben bezahlen werden.

Was machen wir eigentlich?

Natürlich geht es bei Adrift um das nackte Überleben. Das haben wir recht schnell in Erfahrung bringen können. Doch nach mehreren Spielstunden fällt die eigentliche Vielfalt doch relativ ernüchternd aus. Wir bewegen uns von Areal zu Areal, sammeln Sauerstoff-Kapseln ein und versuchen nirgends anzuecken. Bei manch einem Abschnitt darf man zwar auch Schalter umlegen und Konsolen bedienen. Das wir in manchen Abschnitten noch Speicherkarten umwechseln müssen ist auch irgendwie das höchste, was uns abverlangt wird. Denn sonst wird es eigentlich keine weiteren Inhalte geben. Daher suchen wir selbst nach kniffligen Rätseln vergebens, denn auf diese wurde komplett verzichtet.

Auch wenn es am eigentlichen Umfang fehlt haben wir uns doch recht auf eine spannende Hintergrundstory gefreut. Vor allem, weil diese doch recht abenteuerlich begonnen hat. Doch auch an dieser Stelle wurden wir leider ein wenig enttäuscht. Gelegentlich wird man auf kleinere Storyschnippsel stoßen. Ob sich diese nur auf unsere Protagonistin beziehen oder auf ehemalige Astronauten-Kollegen. Irgendwie konnte die Geschichte nicht wirklich an Fahrt gewinnen und uns packen. Somit haben wir uns eigentlich von einem zum nächsten Areal vorgekämpft ohne das uns das Geschehen packen konnte.

Da es auch an einer packenden Sprachausgabe mangelt, welche sich lediglich auf ein paar wenige Atemnot und Fluchelemente beschränkt, konnten wir uns eigentlich nur an die ausweglos wirkende Situation klammern.

Fazit:

Zu Beginn konnte mich Adrift gewisser Maßen wirklich fesseln – Die zunächst aussichtslose Situation in völliger Einsamkeit mit der Luftknappheit im eigenen Raumanzug. Doch irgendwie vergeht die anfängliche Euphorie doch viel zu schnell. Denn irgendwie sind wir ständig auf der Suche nach neuen Sauerstoff-Tanks, um uns nicht demselben Schicksal hinzugeben, den unsere Kollegen widerfahren ist. Leider wirken auch die Rätsel, welche sich größtenteils aus Hebeln betätigen und ein paar Speicherkarten auswechseln besteht, nicht wirklich intuitiv und abwechslungsreich. Besonders Schade ist es, dass kein großer Wert auf die zunächst spannend wirkende Hintergrundgeschichte gesetzt wurde. Ein paar Mails und Sprachaufnahmen, auf welche wir in unserem kurzen und einseitigen Abenteuer gestoßen sind waren nicht wirklich Spielspaß-fördernd.

Leider hatten wir unseren Test nicht mit VR-Brille erleben können, so dass wir davon ausgehen, dass dadurch ein wenig mehr Spielspaß hätte aufkommen können. Einzig und allein die spielerfreundliche Steuerung war uns ein kleiner Trost.