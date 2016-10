Adam Wolfe bei uns im Test

Mad Head Games hat auf dem PC (Steam) das Adventure Adam Wolfe veröffentlicht. Das Spiel folgt dem Trend der episodenhaften Erscheinungsweise. Aktuell könnt ihr Episode 1 und 2 spielen, drei und vier werden bald erscheinen. Adam Wolfe spielt sich wie eine Mischung aus Wimmelbild-Adventure und den bekannten Telltale Games (Walking Dead, Wolf Among Us), natürlich mit dabei Themen für erwachsene Zocker. Im Test klären wir warum ihr jetzt schon zuschlagen solltet!

Wir sind Adam Wolfe

Wir steuern Adam, seines Zeichens Detektiv fürs Übernatürliche. Wir werden von fürchterlichen Albträumen über die Entführung unserer Schwester geplagt. Er ist sich sicher dass sie da draußen noch irgendwo ist und sogar noch lebt. Wer hat hier Mulder von Akte X gerufen? Wie auch beim großen Vorbild ist die Sprachausgabe in Englisch gehalten aber dafür dürft ihr natürlich deutsche Untertitel aktivieren. Zudem ist die melancholische Musikuntermalung einfach grandios.

Je nachdem wie gut ihr mit dem Genre vertraut seid könnt ihr euch den Schwierigkeitsgrad einstellen. Gleich vier Optionen von leicht bis hin zu schwer und einem individuell einstellbaren Schwierigkeitsgrad – das bringt Freude.

Vier düstere Fälle

Insgesamt warten in Adam Wolfe vier mysteriöse Fälle auf uns die wir lösen sollen. Dämonen bekämpfen steht an der Tagesordnung. Frei durch das Spiel bewegen können wir uns nicht, wir bewegen uns bildschirmweise durch das Abenteuer. Diese werden von stilsicheren Videosequenzen unterbrochen. Darüber hinaus warten diverse Rätsel, Inventarknobeleien und ein paar Wimmelbilder auf uns. Wenn jedes Spiel in diesem Genre so wäre wie Adam Wolfe, dann wären wir längst Fans dieses Untergenres der Adventures.

Episode 1 – Die alte Flamme

Direkt zu beginn von Episode 1 können wir ein Tutorial aktivieren das uns die grundsätzlichen Mechaniken von Adam Wolfe beibringt. Wer sich mit dem Genre bereits auskennt muss das Tutorial nicht starten, so sieht Kundenservice aus.

In „Die Alte Flamme“ dreht sich die Geschichte um einen Dolch, inklusive Blutpakt der ewiges Leben verleihen soll. Dieser Pakt wird natürlich gebrochen und dadurch wird ein Feuerdämon frei gesetzt. Adam soll den „kleinen“ Wüterich mit einem Sanddämon vernichten. Natürlich wäre die Story so zu oberflächlich, deshalb macht euch auf einen Storytwist gefasst.

In Episode 1 werden wir von einem Attentäter verfolgt, in ein Grab gesperrt, verfolgen einen Wahnsinnigen durch die Kanalisation, übernachten in einem Museum und untersuchen diverse Brandherde in der Stadt. Für ordentliche Abwechslung ist also gesorgt.

Unsere Gadgets

Um die diversen Aufgaben und Rätsel lösen zu können stehen unserem Helden natürlich etliche Spielereien zur Verfügung. Natürlich darf das Smartphone nicht fehlen, mit dem Ding können wir telefonieren, unsere Quests ansehen, Tipps nachlesen und es als Navi verwenden. Sind wir in Bedrängnis greifen wir zu unserem Revolver. Ebenfalls mit dem Smartphone schicken wir die von uns gefundenen Fingerabdrücke ist Hauptquartiert der Polizei. Dort werden sie dann durch die Datenbank gejagt.

Das beste Gadget ist aber eine mysteriöse Uhr die über magische Kräfte verfügt. Diese Uhr erhalten wir ungefähr in der Mitte von Episode 1 und sie bleibt unser ständiger Begleiter. Wir benötigen lediglich eine genaue Uhrzeit und schon können wir in die Vergangenheit reisen. Dort wird das Geschehen dann unter einem nebeligen Schleier angezeigt.

Episode 2 – Den Teufel im Nacken

Je nach Schwierigkeitsgrad und euren Fähigkeiten seid ihr pro Episode 1,5 bis 2,5 Stunden beschäftigt. Mit jedem gelösten Fall kommen wir unserem Ziel – die verschwundene Schwester zu finden – näher. In „Den Teufel im Nacken“ dreht sich alles um eine merkwürdige, magische Box. Ein uns unbekannter Mann stürmt in unsere Bude und erzählt eine traurige Geschichte von seiner Tochter. In der Box soll sich ein Heilmittel befinden aber er schafft es nicht diese zu öffnen.

Also ist Adam Wolfe gefragt die Rätselbox zu öffnen. Über einen Tandler am Hafen, der just nach unserem Besuch ermordet wird führt uns der Weg weiter zu einem geheimen Ritual. Immer weiter tauchen wir in die mysteriöse Geschichte ein. Um das Geheimnis zu lüften brauchen wir etliche abartige Reagenzien um einen Todestrank zu brauen. Ein absolut geistig kranker Bewacher stellt sich uns in den Weg und in der Box befindet sich … Spielt selbst verdammt nochmal 😛

Wir überreichen dem Spiel erst eine Wertung wenn alle vier Episoden erschienen sind. Wenn die Qualität jedoch gehalten wird steht einer hohen Spielspaß-Wertung nichts im Weg. Aktuelle Tendenz 80 – 85%.

Bisheriges Fazit:

Hui was für eine Überraschung, Adam Wolfe hatten wir gar nicht auf dem Zettel aber das Adventure macht einfach Spaß. Dämonen hier, Verschwörungen da, eine verschwundene Schwester und ein von Albträumen geplagter Held. Die Rätsel sind anspruchsvoll aber trotzdem sehr gut zu lösen, der Spielfluss kommt also nicht ins stocken. Kurz gesagt: Weiter so!