A Pixel Story bei uns im Test

D as von der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) ausgezeichnete A Pixel Story hat es nun endlich auch auf die Playstation 4 und die Xbox One geschafft. Der Titel nimmt uns mit auf die Reise eines kleinen Pixel-Helden, der durch die Geschichte des Jump’n’Run-Genres hüpft. Wir haben die PS4-Version getestet und erzählen euch jetzt, ob sich der Kauf lohnt.

Die Geschichte unseres Helden beginnt in einem Pong-Spiel. Dort ist er jedoch nicht einer der vermeintlich coolen „Schläger“, sondern der Ball. Und so wird er die ganze Zeit nur hin und her geschubst. Das ist mit Sicherheit nicht der Traum eines jeden Pixels. Doch urplötzlich ändert sich alles, denn durch einen Fehler im Spiel verlässt er sein altes Leben. Was für ihn zunächst wie ein Zufall klingt, ist eigentlich sein Schicksal, denn er ist „der Auserwählte“, der die virtuelle Welt retten muss. Um das zu bewerkstelligen, bekommt er einen schicken Körper verpasst und in „das System“ geworfen. Das System, die Welt der Pixel, wird im Moment jedoch vom „Operator“ kontrolliert, der nichts Gutes mit der Welt vor hat. Die Story des Spiels reiht sich also perfekt in das klassische Retro-Setting ein. Was zunächst relativ ausgelutscht klingt, wird jedoch durch interessante Nebencharaktere, freischaltbare Erinnerungen und eine spannende Erzählung aufgewertet.

From Zero to Hero

Im Spiel selbst müssen wir dann mit unserem Helden durch klassische 2D-Level hüpfen und verschiedene Rätsel lösen. Die Schwierigkeit der Passagen reicht dabei von Kindergarten bis zu Super Meat Boy. Teilweise bin ich echt verzweifelt an den kniffligen Abschnitten. Gerade die Rätsel stellen den Spieler und auch seine Geduld ziemlich auf die Probe – für Leute die schnell die Geduld verlieren, ist der Titel also eher nichts. Ein essenzielles Element in A Pixel Story ist unser magischer Hut. Diesen können wir per Knopfdruck ablegen, um uns dann, an anderer Stelle, wieder zurück zu ihm teleportieren zu lassen. Dadurch kann man viele der Passagen auf unterschiedlichste Art und Weise lösen. Das Gameplay erhält durch die Mechanik auch einen eigenen Touch, der das Spiel etwas von anderen Hüpfspielen abhebt.

Apropos „Abheben von anderen Spielen“. Beim Grafik-Design hat sich das Entwickler-Team von Lamplight Sutdios etwas wirklich besonderes einfallen lassen. Jedes mal, wenn wir einen großen Level-Abschnitt beenden, gelangen wir in eine neue Grafik-Generation. Während unser Held anfangs, wortwörtlich, ein Pixel ist, wird er immer detailreicher und ist am Ende wirklich hübsch und vor allem hochauflösend. Neben unserem Pixel-Hero verändert sich natürlich auch die Umgebung, durch die wir uns bewegen. Die Texturen werden immer schöner und auch die Bildqualität wird stetig besser. Um die Athmosphäre zu perfektionieren, entwickelt sich auch die Musik immer weiter. Wir starten mit 8bit-Melodien und enden mit einem modernen Soundtrack.

Fazit

A Pixel Story ist wieder einmal ein kleines Juwel aus der großen Indie-Szene. Dass der Titel es jetzt endlich auch auf die großen Konsolen gepackt hat, ist einfach nur toll! Jeder der auf Jump’n’Run-Spiele steht sollte hier zuschlagen, denn man bekommt nicht nur ein, von der Mechanik her, gutes Spiel, sondern auch eins mit einer wirklich liebevollen Grundidee. Das Prinzip mit den verschiedenen Grafik-Generationen ist einfach nur super umgesetzt und rundet das Spiel ab.