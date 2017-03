88 Heroes bei uns im Test

Es passiert immer wieder einmal, dass ein Spiel angekündigt wird das durch seine ausgefallene Grundidee auf sich aufmerksam macht. So ist es auch bei 88 Heroes der Fall. In jenem Spiel geht es nämlich um eine eigentlich klassische „Bösewicht will die Erde auslöschen“-Story. Jedoch erklärt bereits im Trailer der Kniff dahinter. Um den Bösewicht zu stoppen hat man, logischerweise, die besten Helden zur Hilfe gerufen. Leider waren eben diese beschäftigt und man muss sich nun mit 88 eher „schlechten“ Helden zufrieden geben. Ob dieses witzige Szenario reicht um das Spiel spielenswert zu machen, lest ihr in unserem Test.

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, geht es darum dass Dr. Hate damit droht den Planeten zu zerstören. Deshalb versammeln sich allerlei Helden um seine Machenschaften aufzuhalten. In der Kampagne des Spiels schlüpfen wir also in die Haut von bis zu 88 verschiedenen Charakteren. Diese unterscheiden sich natürlich immer wieder voneinander. So können manche zum Beispiel nur springen und rennen, manche sind besonders schnell und manche sterben bereits, wenn sie aus niedriger Höhe fallen. Natürlich gibt es aber auch ausgefallenere Ideen wie zum Beispiel ein Held der sich wie das Raumschiff aus Asteroids steuert oder einer der die Zeit manipulieren kann. Klone von Kult-Charakteren wie Mario oder Bubble Bobble dürfen natürlich auch nicht fehlen in einem Spiel wie 88 Heroes.

Kann das Spielprinzip von 88 Heroes überzeugen?

Kommen wir zum zweiten Kniff im Spiel: Man hat nur 88 Minuten Zeit um es durch alle 88 Level des Spiels zu schaffen. Klingt hart? Ist es auch und es wird uns noch dadurch erschwert, dass wir nach jedem Tod einen neuen, zufällig ausgewählten Charakter spielen müssen. Haben wir alle 88 Heroes aufgebraucht, können wir mit unserem letzten Helden spielen bis die Zeit abgelaufen ist. Hat uns ein Held besonders gut gefallen. können wir diesen gegen eine Zahlung von 88 Münzen wiederbeleben. Auf der einen Seite ist dieses ganze Prinzip natürlich super, da es den Spieler dazu bringt 88 Minuten lang alles zu geben aber auf der anderen Seite kann es auch einfach ziemlich frustrierend sein.

Stellt euch einfach mal vor ihr habt alle Helden verbraucht und bleibt dann bei einem extrem schlechten Charakter hängen oder ihr habt endlich einen echt gut spielbaren Helden und sterbt dann beim ersten Sprung. Diese Liste könnte ich noch um einige Punkte ergänzen aber ehrlich gesagt würde ich diese frustrierenden Momente lieber nicht wieder hochholen. Im ersten Moment ist das ganze Prinzip natürlich super interessant, weil es sich von anderen Genre-Vertretern abhebt aber im Endeffekt ist es nicht ganz perfekt ausgereift.

Die Technik, Thaddäus! Die Technik!

Das Spiel präsentiert sich in einem recht simplen Retro-Look, den wir bereits aus etlichen anderen Spielen kennen. Hier kann man dann eventuell auch mal anmerken, dass es langsam auch mal wieder reicht mit dem Look. Lasst euch doch was neues einfallen, bitte. Im Kontrast zur generischen Grafik steht jedoch die Präsentation. Wir sehen das ganze Spielgeschehen nämlich durch den riesigen Monitor von Dr. Hate. Ab und zu versperren seine Gehilfen uns zwar die Sicht aber alles in allem ist die Idee schon echt cool. Etwas weniger cool ist leider die Anzahl der verschiedenen Areale, in denen wir rumhüpfen. Es sind leider nur vier: Ein Büro, eine Raumstation, ein Vulkan und ein Kanal-System. Man hat also 88 Level und nur vier verschiedene Umgebungen. Hm, schade.

Musikalisch hat das Spiel da doch etwas mehr zu bieten. Neben netter Retro-Musik, die wirklich gut ins Spiel passt, wird jeder neue Held mit einem kleinen Musikstück angekündigt und vorgestellt. Hier hat man sich eindeutig mehr Mühe gegeben, als bei den Umgebungen.

Fazit

Ich hätte 88 Heroes zu gerne 88 von 100 Punkten gegeben aber leider lässt das Spiel das nicht zu. Dazu tragen ein leider sehr frustrierendes Spielprinzip, eine ausgelutschte Optik und eine eintönige Umgebungsauswahl ihren Teil bei. Hätte man sich bei den Arealen so viel Mühe gegeben wie bei den Helden oder der Musik wäre das schon echt ein Pluspunkt gewesen. Aber auch das Spielprinzip wirkt eher so, als wäre es bei einem Abend in der Bar entstanden und dann ohne Änderungen ins Spiel eingebaut worden. Das Spiel ist immer noch sehr solide aber wenn man sich ein bisschen mehr Zeit genommen und (noch) ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, wäre es wirklich gut gewesen.