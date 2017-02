A Normal Lost Phone bei uns im Test

A Normal Lost Phone von Entwicklerstudio Accidental Queens ist eins dieser Spiele denen man nicht wirklich ein Genre zuordnen kann. Was A Normal Lost Phone ist und ob diese Spielerfahrung etwas taugt verraten wir euch.

Was ist A Normal Lost Phone?

Bei A Normal Lost Phone handelt es sich um ein alternatives Spielerlebnis, welches man nicht wirklich einem einzigen Genre zuordnen kann. Im Spiel findet ihr ein verlorenes Smartphone und wollt den Besitzer ausfindig machen. Ihr durchsucht also das Handy nach Hinweisen und langsam aber sicher eröffnet sich euch eine komplexe Story. Zu der Geschichte an sich will ich nichts sagen, da die Entdeckung der Story, den kompletten Inhalt des Spiels ausmacht.

Was macht A Normal Lost Phone so besonders?

Bei diesem Spiel verschwimmt Realität mit Fiktion, dadurch dass ihr im Grunde die Spielfigur seid kann es auch sein, dass ihr selbst nach dem Beenden noch über das Spiel nachdenkt. Der Schreibstil in den Chat-Verläufen ist wirklich sehr realistisch gehalten, die deutsche Übersetzung funktioniert ebenfalls tadellos. Der so schlichte Grafikstil hat etwas schönes an sich und ist vor allem noch nicht verbraucht, er ist durchaus mal eine Erfahrung wert. Was vielleicht noch erwähnenswert ist: Das komplette Gameplay besteht im Grunde nur aus lesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel nach einiger Zeit zu eintönig werden würde, das tritt hier allerdings nicht ein, mehr dazu etwas später.

Zu wenig Content?

Es fällt einem dann doch schnell auf, dass das Spiel, mit einer ungefähren Laufzeit von zwei Stunden, recht kurz ist. Allerdings weiß ich nicht ob das Prinzip von „Lesen und Rätseln“ auch wirklich länger als diese zwei Stunden fesseln kann. Außerdem hängt die Dauer des Spiels auch stark damit zusammen wie gut der Spieler lesen und kombinieren kann. Ein weiteres Problem sind die zwar schönen, aber sich dann doch etwas zu oft wiederholenden, Soundtracks des Spiels. Aber alles in allem ist der Umfang des Spiels für die Kosten von 2,99 Euro mehr als in Ordnung. Wer den Soundtrack gleich mit dazu will bezahlt einzeln entweder nochmal 2,99 Euro oder im Bundle rund 5 Euro.

FAZIT: Ich hatte meinen Spaß mit „A Normal Lost Phone“ auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von dieser Art Spiele bin. Ich kann euch das Game für den geringen Preis allerdings ans Herz legen. Wenn ihr auf der Suche nach einer etwas anderen Spielerfahrung seid, dann könnte A Normal Lost Phone etwas für euch sein. Sollte euch das Spiel dann doch nicht zusagen waren es ja „nur“ 2,99 Euro. Im Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich nur sagen: Top.