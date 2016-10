Spiel doch mal eine Runde im Luxury Casino

Lust mal ins Casino zu gehen aber keinen Bock einen Fuß vor die Tür zu setzen? Dann könnte Luxury Casino genau das richtige für euch sein. Und zum Start werden dir auch noch 100 Prozent Bonus geschenkt. Zahlst du also 10 Euro ein, schenken dir die Macher von Luxury Casino nochmal 10 Euro und ihr dürft schon für 20 Euro zocken. Aber keine Sorge: Ihr könnt das Casino auch erstmal vollkommen kostenfrei ausprobieren und alle Spiele dort umsonst anspielen bzw. testen. Man kauft ja nicht die Katze im Sack.

Jede Menge Auswahl

Und im Luxury Casino gibt es eine Menge Auswahl an Spielautomaten und Tischspiele wie Blackjack & Co. Natürlich gibt es auch Video Poker oder Roulette. Und das in verschiedenen Varianten. Es sollte für jeden etwas dabei sein. Roulette bietet euch zb die Varianten American, European, European Gold, French, French gold, Multi Wheel European Gold, Multiplayer, Premier und Royale Progressive. Und auch hier können einige kostenlos ausprobiert werden.

Wer natürlich mit echten Geld spielen will sollte sich die Zahlungsbedinungen von Luxury Casino genauer anschauen. Hier könnt ihr euch mit euren Skrill Konto einloggen und den Zahlungsverkehr einleiten. Solltet ihr Probleme oder Fragen haben steht euch die Kundenbetreuung rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem gibt es dieses beliebte Casino in mehreren unterschiedlichen Sprachen. So stehen neben Deutsch noch Dänisch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch und Schwedisch zur Verfügung. Es steht euch aber auch die PayPal Zahlung zur Verfügung, die schnell von der Hand geht und eine Garantie für ein sicheres Online-Casino ist. Denn nur zertifizierte Online-Casinos bieten die PayPal Zahlung an.

Falls ihr auch unterwegs mal ein wenig im Casino zocken wollt, dann gibt es noch die Luxury Casino App. Mit dieser App lassen sich die Spiele auch mobil spielen. Dafür müsst ihr euch auch keine App extra herunterladen sondern könnt diese Version direkt vom Browser eures Handys spielen.. Momentan stehen dort zwar noch nicht alle Spiele zur Verfügung, aber die mobile Fassung wird stetig weiter ausgebaut. Einfach registrieren, einloggen und schon steht dem mobilen Spielspaß nichts mehr im Wege.

Software Download bringt viele Vorteile

Um Luxury Casino auf dem PC zu spielen müsst ihr euch allerdings eine Software herunterladen. Andere Online-Casinos bieten euch die Variante eines Flash-Programms an. Aber der kostenfreie Download bringt auch viele Vorteile. Zum einen laden die Spiele schneller und absolut flüssig. Auch die gestochen scharfe Grafik ist ein klarer Vorteil, der bei Flash-Varianten so nicht möglich wäre. Selbstverständlich fordert der Download kaum Speicherplatz und kann bei Bedarf ohne Probleme deinstalliert werden.

Auch auf Luxury Casino Freispiele müsst ihr nicht verzichten. Durch verschiedene Bonusaktionen gibt es die Möglichkeit des öfteren auch mal kostenlos an bestimmten Spielautomaten zu drehen. Das kommt besonders bei den neu eingeführten Automaten öfters vor und Bestandskunden werden mit Freispielen ausgestattet. Auch ein VIP Programm sorgt dafür das spezielle Bonis ausgeschüttet werden und das Spielen noch mehr Gewinnmöglichkeiten bietet. Jeder Echtgeldspieler nimmt automatisch am VIP Programm des Luxury Casinos teil und sammelt mit jedem Einsatz Punkte, die später gegen einen Luxury Casino Gutschein eingetauscht werden können, so dass Du die Punkte letztendlich direkt in echtes Geld umwandelst. So erhält Dein Spielerkonto regelmäßig eine kleine Aufstockung.