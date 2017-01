South Park: Release im März?

South Park: The Fractured but Whole sollte eigentlich schon im Dezember 2016 erscheinen, doch wurde dann leider auf unbestimmte Zeit verschoben. Lange war es still um den Nachfolger des Überraschungshits South Park: The Stick of Truth, doch jetzt gibt es angeblich ein neues Release-Date.

Geht’s im März nach South Park?

Laut Xbox.com soll der Titel am 30. März erscheinen und laut Amazon soll es der 31. März werden. Von Ubisoft kam jedoch noch keine offizielle Bestätigung dieser Daten. Also müssen wir uns wohl noch etwas gedulden bis es etwas offizielles gibt. wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.