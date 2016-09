South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Auf 2017 verschoben

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe wird wohl leider nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Die Fortsetzung zu Der Stab der Wahrheit, sollte eigentlich am 6. Dezember 2016 für die Playstation 4, die Xbox One und den PC. Jetzt wird das erste Quartal 2017 als Release angepeilt. Im Statement von Ubisoft heißt es: „Das Entwicklerteam will bis dahin sicherstellen, dass es die hohen Erwartungen der Fans erfüllen kann und ist der Meinung, dieses Ziel mit Hilfe der dadurch gewonnenen, zusätzlichen Zeit auch sicherstellen zu können.“. Na hoffentlich lohnt sich die zusätzliche Wartezeit.